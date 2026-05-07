Кольский экспресс. 3 майских дня

Предлагаем отправиться в захватывающее весеннее приключение на Кольский полуостров.

В этом туре вы посетите знаменитую Териберку, будете покорять Баренцево море во время морской прогулки и, если повезёт, встретите китов и других морских обитателей. Также вас ждёт знакомство с Мурманском и погружение в культуру и обычаи саамов.
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики

Откройте для себя Мурманск — город‑герой у полярных широт!

Ваше путешествие начнётся с самостоятельного прибытия в Мурманск и встречи с гидом в центре города.

Первым делом предлагаем окунуться в атмосферу местного гостеприимства — вас ждёт обед в уютном ресторане, где вы сможете познакомиться друг с другом и с гастрономическими особенностями региона. Это отличная возможность набраться сил перед насыщенной экскурсионной программой.

После обеда вас ждет погружение в историю и колорит Мурманска.

В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаковые места города:

  1. Монумент «Алеша» на сопке Зелёный мыс — величественный памятник, ставший символом города.
  2. Морской вокзал.
  3. Легендарный атомный ледокол «Ленин» (осмотр снаружи).
  4. Памятник «Ждущая».
  5. Почтим память героев у мемориала, посвящённого экипажу затонувшей подлодки «Курск».

Экскурсия построена так, чтобы вы смогли в полной мере оценить красоту и характер города, не заходя внутрь объектов — только внешние осмотры и увлекательные рассказы о каждом месте.

Вы увидите, как переплетаются история, природа и повседневная жизнь северного порта.

Программа дня завершается в центре Мурманска — отсюда вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с городом.

Вечером рекомендуем отправиться на ужин в один из местных ресторанов: это шанс ещё глубже прочувствовать атмосферу заполярного города и попробовать новые блюда.

Пусть этот день станет ярким началом вашего северного приключения!

2 день

Териберка - путешествие на край Земли

Ждете незабываемых впечатлений? Тогда в путь! На краю света, в затерянной Териберке, вы прочувствуете всю загадочную магию Русского Севера.

Завтракаем в отеле, встречаемся с гидом в центре города и отправляемся в путь.

Путь займет около 2,5 часов, и ваш гид с интересными историями сделает его увлекательным. Но чтобы понять Арктику, ее нужно увидеть. Поэтому мы запланировали остановки в самых живописных местах, где вы сможете ступить на бескрайние просторы тундры.

По приезде в Териберку нас ждет прогулка по побережью океана.

Мы пройдемся по огромным валунам, напоминающим яйца драконов, такая необычная ассоциация и дала название этому пляжу. А дальше — поиск китов в Баренцевом море!

Мы выйдем на морскую прогулку на тихоходном судне и встретимся с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу.

Выйдя в открытые воды, вы окунетесь в мир туманных пейзажей, кристального воздуха и бескрайних просторов. В глубинах моря обитают горбатые киты, касатки и дельфины, и если нам повезет, мы их увидим!

Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.

После морской прогулки нас ждет обед в уютном местном кафе. Мы забронировали столик, где вы сможете поделиться впечатлениями, попробовать свежайшие морские деликатесы и согревающие настойки из северных ягод.

Во второй половине дня мы будем исследовать Старую Териберку, покатаемся на «небесных» качелях и окажемся на «кладбище кораблей», где сможем сфотографироваться возле их мысов.

Вечером мы доставим вас в центр Мурманска. Вы сможете отдохнуть или посвятить время себе.

3 день

Этническая деревня, северные олени и национальная кухня

Приглашаем вас в незабываемый день, полный северного колорита и ярких впечатлений!

Программа начнётся с завтрака в отеле, после которого наше приключение стартует.

Встречаемся с гидом в центре города и отправляемся в путь.

Первым пунктом нашего маршрута станет этническая деревня — место, где живёт культура коренных народов Севера. Здесь вы окунётесь в атмосферу традиционного быта и познакомитесь с обычаями саамов.

В деревне вы встретитесь с настоящими северными оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.

Вы примете участие в мастер‑классе по приготовлению блюд саамской кухни и узнаете секретные северные рецепты, а затем отправитесь на обед в чуме, где вас ждёт трапеза у живого костра. Там царит неповторимая атмосфера, в которой вы попробуете блюда, приготовленные по старинным традициям.

После насыщенного дня возвращаемся в центр Мурманска, здесь и заканчивается программа нашего насыщенного тура.

До новых встреч!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека с проживанием:

Формат тура

Стоимость тура с 1 чел.

Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Гларус» 3*, номер Стандарт); 2 человека в номере / 1 человек в номере

47 900 руб. / 56 900 руб.

Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровать DBL); 2 человека в номере

58 700 руб.

Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровати TWIN); 2 человека в номере

59 900 руб.

Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, одноместное размещение)

74 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Гларус»

2 ночи

Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.

Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.

Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.

Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.

Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.

Конгресс-отель «Меридиан»

2 ночи

Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.

Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.

Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.

На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.

В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение по программе (2 ночи в Мурманске)
  • Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 ч.)
  • Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (3), накрытие
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Информационное сопровождение на русском языке в Мурманске во время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Ужины в Мурманске после экскурсий
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружка (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров;
  • солнечные очки;
  • защитный крем.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будем передвигаться?

Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

На какие дни и время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (пятница): до 13:00.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 19:00.

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.

Какой минимальный возраст? Есть ли скидки?

Минимальный возраст участников — 6 лет. Скидки в данном туре не предусмотрены.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно в тур с собакой?

Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.

Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.

Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны. В случае отмены морской прогулки будет реализован возврат в размере 3 000 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Чудесная поездка, всё очень понравилось! Была обзорная экскурсия по Мурманску, также посетили Териберку и саамскую деревню. Очень здорово!
