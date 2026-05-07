В этом туре вы посетите знаменитую Териберку, будете покорять Баренцево море во время морской прогулки и, если повезёт, встретите китов и других морских обитателей. Также вас ждёт знакомство с Мурманском и погружение в культуру и обычаи саамов.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики
Откройте для себя Мурманск — город‑герой у полярных широт!
Ваше путешествие начнётся с самостоятельного прибытия в Мурманск и встречи с гидом в центре города.
Первым делом предлагаем окунуться в атмосферу местного гостеприимства — вас ждёт обед в уютном ресторане, где вы сможете познакомиться друг с другом и с гастрономическими особенностями региона. Это отличная возможность набраться сил перед насыщенной экскурсионной программой.
После обеда вас ждет погружение в историю и колорит Мурманска.
В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаковые места города:
- Монумент «Алеша» на сопке Зелёный мыс — величественный памятник, ставший символом города.
- Морской вокзал.
- Легендарный атомный ледокол «Ленин» (осмотр снаружи).
- Памятник «Ждущая».
- Почтим память героев у мемориала, посвящённого экипажу затонувшей подлодки «Курск».
Экскурсия построена так, чтобы вы смогли в полной мере оценить красоту и характер города, не заходя внутрь объектов — только внешние осмотры и увлекательные рассказы о каждом месте.
Вы увидите, как переплетаются история, природа и повседневная жизнь северного порта.
Программа дня завершается в центре Мурманска — отсюда вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с городом.
Вечером рекомендуем отправиться на ужин в один из местных ресторанов: это шанс ещё глубже прочувствовать атмосферу заполярного города и попробовать новые блюда.
Пусть этот день станет ярким началом вашего северного приключения!
Териберка - путешествие на край Земли
Ждете незабываемых впечатлений? Тогда в путь! На краю света, в затерянной Териберке, вы прочувствуете всю загадочную магию Русского Севера.
Завтракаем в отеле, встречаемся с гидом в центре города и отправляемся в путь.
Путь займет около 2,5 часов, и ваш гид с интересными историями сделает его увлекательным. Но чтобы понять Арктику, ее нужно увидеть. Поэтому мы запланировали остановки в самых живописных местах, где вы сможете ступить на бескрайние просторы тундры.
По приезде в Териберку нас ждет прогулка по побережью океана.
Мы пройдемся по огромным валунам, напоминающим яйца драконов, такая необычная ассоциация и дала название этому пляжу. А дальше — поиск китов в Баренцевом море!
Мы выйдем на морскую прогулку на тихоходном судне и встретимся с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу.
Выйдя в открытые воды, вы окунетесь в мир туманных пейзажей, кристального воздуха и бескрайних просторов. В глубинах моря обитают горбатые киты, касатки и дельфины, и если нам повезет, мы их увидим!
Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.
После морской прогулки нас ждет обед в уютном местном кафе. Мы забронировали столик, где вы сможете поделиться впечатлениями, попробовать свежайшие морские деликатесы и согревающие настойки из северных ягод.
Во второй половине дня мы будем исследовать Старую Териберку, покатаемся на «небесных» качелях и окажемся на «кладбище кораблей», где сможем сфотографироваться возле их мысов.
Вечером мы доставим вас в центр Мурманска. Вы сможете отдохнуть или посвятить время себе.
Этническая деревня, северные олени и национальная кухня
Приглашаем вас в незабываемый день, полный северного колорита и ярких впечатлений!
Программа начнётся с завтрака в отеле, после которого наше приключение стартует.
Встречаемся с гидом в центре города и отправляемся в путь.
Первым пунктом нашего маршрута станет этническая деревня — место, где живёт культура коренных народов Севера. Здесь вы окунётесь в атмосферу традиционного быта и познакомитесь с обычаями саамов.
В деревне вы встретитесь с настоящими северными оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.
Вы примете участие в мастер‑классе по приготовлению блюд саамской кухни и узнаете секретные северные рецепты, а затем отправитесь на обед в чуме, где вас ждёт трапеза у живого костра. Там царит неповторимая атмосфера, в которой вы попробуете блюда, приготовленные по старинным традициям.
После насыщенного дня возвращаемся в центр Мурманска, здесь и заканчивается программа нашего насыщенного тура.
До новых встреч!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием:
|Формат тура
Стоимость тура с 1 чел.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Гларус» 3*, номер Стандарт); 2 человека в номере / 1 человек в номере
47 900 руб. / 56 900 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровать DBL); 2 человека в номере
58 700 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, кровати TWIN); 2 человека в номере
59 900 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, одноместное размещение)
74 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.
Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.
Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.
На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.
В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе (2 ночи в Мурманске)
- Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 ч.)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (3), накрытие
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Информационное сопровождение на русском языке в Мурманске во время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будем передвигаться?
Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (пятница): до 13:00.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 19:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
Какой минимальный возраст? Есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — 6 лет. Скидки в данном туре не предусмотрены.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны. В случае отмены морской прогулки будет реализован возврат в размере 3 000 руб. /чел.