1 день

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики

Откройте для себя Мурманск — город‑герой у полярных широт!

Ваше путешествие начнётся с самостоятельного прибытия в Мурманск и встречи с гидом в центре города.

Первым делом предлагаем окунуться в атмосферу местного гостеприимства — вас ждёт обед в уютном ресторане, где вы сможете познакомиться друг с другом и с гастрономическими особенностями региона. Это отличная возможность набраться сил перед насыщенной экскурсионной программой.

После обеда вас ждет погружение в историю и колорит Мурманска.

В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаковые места города:

Монумент «Алеша» на сопке Зелёный мыс — величественный памятник, ставший символом города. Морской вокзал. Легендарный атомный ледокол «Ленин» (осмотр снаружи). Памятник «Ждущая». Почтим память героев у мемориала, посвящённого экипажу затонувшей подлодки «Курск».

Экскурсия построена так, чтобы вы смогли в полной мере оценить красоту и характер города, не заходя внутрь объектов — только внешние осмотры и увлекательные рассказы о каждом месте.

Вы увидите, как переплетаются история, природа и повседневная жизнь северного порта.

Программа дня завершается в центре Мурманска — отсюда вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с городом.

Вечером рекомендуем отправиться на ужин в один из местных ресторанов: это шанс ещё глубже прочувствовать атмосферу заполярного города и попробовать новые блюда.

Пусть этот день станет ярким началом вашего северного приключения!

