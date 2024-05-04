Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Мы покажем вам лучшие места для наблюдения за китами, а также познакомим с самыми популярными достопримечательностями Кольского полуострова и арктической кухней.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.
Проживание. В комфортных гостиницах в Мурманске: отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены — отели «Азимут», «Меридиан», «Космос Мурманск», «Румс энд Брекфаст», «Айтерра», «Хвоя», а также в отеле в Териберке «Teriberka by Ecohome» 3* / «Cedar Grass». Во всех гостиницах есть Wi-Fi, туалетно-косметические принадлежности и включенный завтрак по системе «шведский стол». По запросу, на одну ночь можно остановиться в глемпингах: «Резиденция Северное сияние» (купол или зеркальный дом), «Аврора Вилладж», глемпинге «Лапландская деревня» (стоимость запрашивайте).
Питание. В программу включены завтраки в отелях. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по пути. Сможем попробовать арктическую кухню и удивиться разнообразию северных блюд.
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске
Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилет на диапазоне 12-18 часов. Из аэропорта поедем в отель «Ренессанс Бутик», который находится в центре Мурманска (или в другой отель, который вы выберете). По запросу, с доплатой, возможно размещение в глэмпингах.
Арктический ужин. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, а на вечер мы можем забронировать для вас столик в ресторане «Царская охота». Ресторан входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню. Рекомендуем попробовать гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова, сыровяленого оленя, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленину в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка. Стоимость — 5800 рублей с человека.
После вкусного ужина вернемся в гостиницу и отдохнем.
В Териберку, к Баренцеву морю
Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и около 8:30 утра выезжаем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.
Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.
Северный обед. Будет время на обед и на прогулку. За дополнительную плату мы забронируем для вас обед в ресторане «Териберский берег», который тоже входит в «Гастрономическую карту России» или в новом ресторане «Grebeshki».
После обеда заселимся в «Teriberka by Ecohome» или «Cedar Grass». В свободное время можно прогуляться по берегу либо отдохнуть.
Навстречу китам и дельфинам
Морская прогулка к китам. Позавтракав в отеле, отправимся на 2-3 часовую прогулку на корабле по Баренцеву морю, где можно встретить китов и дельфинов — будем надеяться, нам повезёт! Обратим внимание, что посадка на корабль возможна по крутой лестнице.
Прогулки по побережью. После необычного морского приключения вернемся в Териберку. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по побережью Баренцева моря и подкрепиться в кафе или ресторане. Затем вернёмся в Мурманск и заселимся в отель.
В столице Русской Арктики
На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, собираем вещи и отправляемся на экскурсию. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.
Возвращение в отель. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 19 часов
- Завтраки
- Проживание 2 ночи в отеле в Мурманске и 1 ночь в отеле "Teriberka by Ecohome"/ "Cedar Grass" в Териберке. Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Выход в море на корабле
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель во 2-й и 4-й дни
- Обратите внимание: тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая - проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в Т.Ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска
- Обеды и ужины - 1000-3000 руб. в ресторане с северной кухней
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
- Билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб. /чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Аренда удочек для рыбалки на Баренцевом море
- Размещение в глэмпинге - стоимость по запросу
- Покупка сувениров и личные расходы