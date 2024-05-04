Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и около 8:30 утра выезжаем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.

Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.

Северный обед. Будет время на обед и на прогулку. За дополнительную плату мы забронируем для вас обед в ресторане «Териберский берег», который тоже входит в «Гастрономическую карту России» или в новом ресторане «Grebeshki».

После обеда заселимся в «Teriberka by Ecohome» или «Cedar Grass». В свободное время можно прогуляться по берегу либо отдохнуть.