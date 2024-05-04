В поисках китов
Авторский тур в Мурманске

Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики

Возле Кольского полуострова можно увидеть огромных китов — в поисках пищи они подплывают довольно близко к берегу.

Мы покажем вам лучшие места для наблюдения за китами, а также познакомим с самыми популярными достопримечательностями Кольского полуострова и арктической кухней.
В поисках китов
В поисках китов
В поисках китов
Ближайшие даты:
4
мая
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мая
11
мая
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мая
25
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

Проживание. В комфортных гостиницах в Мурманске: отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены — отели «Азимут», «Меридиан», «Космос Мурманск», «Румс энд Брекфаст», «Айтерра», «Хвоя», а также в отеле в Териберке «Teriberka by Ecohome» 3* / «Cedar Grass». Во всех гостиницах есть Wi-Fi, туалетно-косметические принадлежности и включенный завтрак по системе «шведский стол». По запросу, на одну ночь можно остановиться в глемпингах: «Резиденция Северное сияние» (купол или зеркальный дом), «Аврора Вилладж», глемпинге «Лапландская деревня» (стоимость запрашивайте).

Питание. В программу включены завтраки в отелях. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по пути. Сможем попробовать арктическую кухню и удивиться разнообразию северных блюд.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске

Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилет на диапазоне 12-18 часов. Из аэропорта поедем в отель «Ренессанс Бутик», который находится в центре Мурманска (или в другой отель, который вы выберете). По запросу, с доплатой, возможно размещение в глэмпингах.

Арктический ужин. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, а на вечер мы можем забронировать для вас столик в ресторане «Царская охота». Ресторан входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню. Рекомендуем попробовать гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова, сыровяленого оленя, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленину в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка. Стоимость — 5800 рублей с человека.

После вкусного ужина вернемся в гостиницу и отдохнем.

Встреча в МурманскеВстреча в МурманскеВстреча в МурманскеВстреча в Мурманске
2 день

В Териберку, к Баренцеву морю

Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и около 8:30 утра выезжаем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.

Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.

Северный обед. Будет время на обед и на прогулку. За дополнительную плату мы забронируем для вас обед в ресторане «Териберский берег», который тоже входит в «Гастрономическую карту России» или в новом ресторане «Grebeshki».

После обеда заселимся в «Teriberka by Ecohome» или «Cedar Grass». В свободное время можно прогуляться по берегу либо отдохнуть.

В Териберку, к Баренцеву морюВ Териберку, к Баренцеву морюВ Териберку, к Баренцеву морюВ Териберку, к Баренцеву морюВ Териберку, к Баренцеву морю
3 день

Навстречу китам и дельфинам

Морская прогулка к китам. Позавтракав в отеле, отправимся на 2-3 часовую прогулку на корабле по Баренцеву морю, где можно встретить китов и дельфинов — будем надеяться, нам повезёт! Обратим внимание, что посадка на корабль возможна по крутой лестнице.

Прогулки по побережью. После необычного морского приключения вернемся в Териберку. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по побережью Баренцева моря и подкрепиться в кафе или ресторане. Затем вернёмся в Мурманск и заселимся в отель.

Навстречу китам и дельфинамНавстречу китам и дельфинамНавстречу китам и дельфинамНавстречу китам и дельфинамНавстречу китам и дельфинам
4 день

В столице Русской Арктики

На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, собираем вещи и отправляемся на экскурсию. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.

Возвращение в отель. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.

В столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской Арктики

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 19 часов
  • Завтраки
  • Проживание 2 ночи в отеле в Мурманске и 1 ночь в отеле "Teriberka by Ecohome"/ "Cedar Grass" в Териберке. Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
  • Выход в море на корабле
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель во 2-й и 4-й дни
  • Обратите внимание: тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая - проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в Т.Ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города до Мурманска
  • Обеды и ужины - 1000-3000 руб. в ресторане с северной кухней
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
  • Билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб. /чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Аренда удочек для рыбалки на Баренцевом море
  • Размещение в глэмпинге - стоимость по запросу
  • Покупка сувениров и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 19 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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