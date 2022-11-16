Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Побывать в Заполярье — значит влюбиться в пейзажи северной тундры и арктическую кухню и почувствовать цепляющую атмосферу таинственного края. Мы расскажем вам о северном сиянии, после чего вместе его поищем.
Побываем читать дальше
в поморском селе Териберка, где посмотрим на необычные арт-объекты и пройдём по побережью, вглядываясь в горизонт — вдруг проплывут киты или дельфины.
Осмотрим известные памятники столицы Арктики, заглянем в гости к саамам и примерим их национальные костюмы.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет. С детьми более младшего возраста возможно проведение тура индивидуально, цена по запросу.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Включены завтраки и обеды, ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сиянием
Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Вы побываете на сопке Зелёный мыс на севере исторической части города, где над заливом возвышается почитаемый памятник «Алёша» — 30-метровая фигура солдата в память неизвестному воину. Полюбуетесь с высоты завораживающим видом на Кольский залив. Увидите памятник «Ждущая», установленный в честь жён и матерей, ожидающих любимых моряков у причалов. Посетите мемориал погибшим в мирное время и посмотрите на рубку с подводной лодки «Курск».
Впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок. Побываете в знаковом месте, где заканчивается 68-я параллель и начинается 69-я, символизирующая арктические широты.
Вечером мы проведём для вас лекцию о природе северного сияния. Например, знаете ли вы, что то, каким будет цвет всполохов — всегда загадка, так как зависит от вида атмосферного газа, который участвует в их возникновении. Азот даёт фиолетовые всполохи, а кислород — красные.
После, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.
2 день
Териберка
Рано утром отправляемся в посёлок Териберка — одно из старейших рыбацких поселений Мурманской области и место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами и запечатлеть пейзажи северной горной тундры.
По приезде прогуляемся к знаменитому пляжу с круглыми камнями, который местные прозвали «пляжем с яйцами динозавра», вы посидите на «лавочке путешественника», побываем у водопада в ущелье скал из розового гранита.
Посетим «кладбище кораблей» в бухте Лодейная и пройдёмся по старой Териберке, богатой необычными арт-объектами, гармонирующими с аутентичным древним селом: скелет кита, трон из сериала «Игра престолов», знаменитые гигантские качели и рыбацкие лодки. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
По вашему желанию мы можем организовать в этот день морскую прогулку. В случае плохих погодных условий заменим поездку в Териберку экскурсией в Кировск.
3 день
Саамская история
Заключительный день путешествия посвятим знакомству с коренным народом Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии — саамами.
Позавтракав, едем в этнодеревню, где нас ждёт традиционная встреча гостей, прогулка по территории и знакомство с саамским бытом.
Вы покормите северных оленей, за обедом попробуете традиционный напиток «Пакула», а затем переоденемся в национальную одежду и устроим весёлую фотосессию. После — трансфер в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Охота за полярным сиянием с фотографом в одну из ночей (при благоприятной погоде)
Завтраки и обеды
Трансферы по программе
Сопровождение гидом-экскурсоводом
Детям скидка - 25%
Что не входит в цену
Индивидуальная страховка
Проживание
Ужины и напитки
Авиаперелёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:00
Завершение: Мурманск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 753 туристов
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно читать дальше
с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний.
Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
16 ноя 2022
Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями. Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно, что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя читать дальше
организовано и продумано до мелочей: обеды, перекусы, остановки, все передвижения. А сами поездки на автомобиле были комфортные и безопасные. В Териберке очень пригодились "кошки" (насадки на обувь), с которыми мы легко шагали по ледяной дороге. Спасибо за советы по поводу покупок, где поесть и т. д. И наша особенная благодарность за возможность исполнить мечту и увидеть Северное сияние. За фото и видео, которыми невозможно налюбоваться. Спасибо большое за вашу человечность и профессионализм. Елена и Юлия.
Т
Татьяна
6 ноя 2022
Замечательный тур! Насыщенный, интересный. Маленькая группа (4 человека), удобный автомобиль. Посетили Териберку, погуляли по Мурманску, съездили в саамскую деревню. Впечатлений масса. Но самое главное -увидели северное сияние. Целых два раза)) Нашим читать дальше
гидом был Иван. Все очень профессионально, продуманно, с большим вниманием к гостям. Были очень полезны его советы что и где покушать, где и какие купить сувениры. Всегда пунктуален и приветлив! Большое спасибо за чудесное путешествие!