Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Вы побываете на сопке Зелёный мыс на севере исторической части города, где над заливом возвышается почитаемый памятник «Алёша» — 30-метровая фигура солдата в память неизвестному воину. Полюбуетесь с высоты завораживающим видом на Кольский залив. Увидите памятник «Ждущая», установленный в честь жён и матерей, ожидающих любимых моряков у причалов. Посетите мемориал погибшим в мирное время и посмотрите на рубку с подводной лодки «Курск».

Впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок. Побываете в знаковом месте, где заканчивается 68-я параллель и начинается 69-я, символизирующая арктические широты.

Вечером мы проведём для вас лекцию о природе северного сияния. Например, знаете ли вы, что то, каким будет цвет всполохов — всегда загадка, так как зависит от вида атмосферного газа, который участвует в их возникновении. Азот даёт фиолетовые всполохи, а кислород — красные.

После, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.