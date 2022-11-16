На встречу с Арктикой. По знаковым местам

Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Побывать в Заполярье — значит влюбиться в пейзажи северной тундры и арктическую кухню и почувствовать цепляющую атмосферу таинственного края. Мы расскажем вам о северном сиянии, после чего вместе его поищем.

Побываем
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в поморском селе Териберка, где посмотрим на необычные арт-объекты и пройдём по побережью, вглядываясь в горизонт — вдруг проплывут киты или дельфины.

Осмотрим известные памятники столицы Арктики, заглянем в гости к саамам и примерим их национальные костюмы.

5
2 отзыва
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет. С детьми более младшего возраста возможно проведение тура индивидуально, цена по запросу.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Включены завтраки и обеды, ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сиянием

Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Вы побываете на сопке Зелёный мыс на севере исторической части города, где над заливом возвышается почитаемый памятник «Алёша» — 30-метровая фигура солдата в память неизвестному воину. Полюбуетесь с высоты завораживающим видом на Кольский залив. Увидите памятник «Ждущая», установленный в честь жён и матерей, ожидающих любимых моряков у причалов. Посетите мемориал погибшим в мирное время и посмотрите на рубку с подводной лодки «Курск».

Впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок. Побываете в знаковом месте, где заканчивается 68-я параллель и начинается 69-я, символизирующая арктические широты.

Вечером мы проведём для вас лекцию о природе северного сияния. Например, знаете ли вы, что то, каким будет цвет всполохов — всегда загадка, так как зависит от вида атмосферного газа, который участвует в их возникновении. Азот даёт фиолетовые всполохи, а кислород — красные.
После, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.

Экскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, лекция и выезд на охоту за северным сиянием
2 день

Териберка

Рано утром отправляемся в посёлок Териберка — одно из старейших рыбацких поселений Мурманской области и место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами и запечатлеть пейзажи северной горной тундры.

По приезде прогуляемся к знаменитому пляжу с круглыми камнями, который местные прозвали «пляжем с яйцами динозавра», вы посидите на «лавочке путешественника», побываем у водопада в ущелье скал из розового гранита.

Посетим «кладбище кораблей» в бухте Лодейная и пройдёмся по старой Териберке, богатой необычными арт-объектами, гармонирующими с аутентичным древним селом: скелет кита, трон из сериала «Игра престолов», знаменитые гигантские качели и рыбацкие лодки. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

По вашему желанию мы можем организовать в этот день морскую прогулку.
В случае плохих погодных условий заменим поездку в Териберку экскурсией в Кировск.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Саамская история

Заключительный день путешествия посвятим знакомству с коренным народом Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии — саамами.
Позавтракав, едем в этнодеревню, где нас ждёт традиционная встреча гостей, прогулка по территории и знакомство с саамским бытом.
Вы покормите северных оленей, за обедом попробуете традиционный напиток «Пакула», а затем переоденемся в национальную одежду и устроим весёлую фотосессию. После — трансфер в аэропорт.

Саамская историяСаамская историяСаамская историяСаамская история

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Охота за полярным сиянием с фотографом в одну из ночей (при благоприятной погоде)
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Детям скидка - 25%
Что не входит в цену
  • Индивидуальная страховка
  • Проживание
  • Ужины и напитки
  • Авиаперелёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:00
Завершение: Мурманск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
16 ноя 2022
Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.
Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно, что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя
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организовано и продумано до мелочей: обеды, перекусы, остановки, все передвижения. А сами поездки на автомобиле были комфортные и безопасные. В Териберке очень пригодились "кошки" (насадки на обувь), с которыми мы легко шагали по ледяной дороге. Спасибо за советы по поводу покупок, где поесть и т. д.
И наша особенная благодарность за возможность исполнить мечту и увидеть Северное сияние. За фото и видео, которыми невозможно налюбоваться.
Спасибо большое за вашу человечность и профессионализм.
Елена и Юлия.

Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.
Т
6 ноя 2022
Замечательный тур! Насыщенный, интересный. Маленькая группа (4 человека), удобный автомобиль. Посетили Териберку, погуляли по Мурманску, съездили в саамскую деревню. Впечатлений масса. Но самое главное -увидели северное сияние. Целых два раза))
Нашим
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гидом был Иван. Все очень профессионально, продуманно, с большим вниманием к гостям. Были очень полезны его советы что и где покушать, где и какие купить сувениры. Всегда пунктуален и приветлив!
Большое спасибо за чудесное путешествие!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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