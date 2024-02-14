Обзорные и познавательные туры Мурманска

Найдено 11 туров в категории «Обзорные» в Мурманске, цены от 19 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Далее посетим все главные достопримечательности Териберки»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
«Заключительный день путешествия посвятим знакомству с коренным народом Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии — саамами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Сегодня отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Обзорный поход по Хибинским горам
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
«Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам»
23 авг в 10:00
19 100 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Вы познакомитесь с традициями и бытом саамов, покатаетесь на оленях и поучаствуете в традиционных северных развлечениях и обрядах»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Заглянем на ферму покормить оленей ягелем и увидим все главные достопримечательности Териберки»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«Вкусное знакомство с Арктикой Попробуем Арктику на вкус»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Посетим все главные достопримечательности посёлка»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску, являющемуся самым большим городом за полярным кругом»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Обзорный поход по Хибинским горам
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
    Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
    читать дальше

    тундра, и берег океана! Во время экскурсии по городу было много интересной информации, посмотрели необычные «закоулки». Тундра поразила своей живописностью и бескрайностью. Ягель вперемежку с ягодами вызвал полнейший восторг. Берег Ледовитого океана…. вызвал настолько сильные эмоции, что сложно их описать. Мощь, величие, не предсказуемость… С китами встреча не состоялась, видимо надо приехать еще) Удивительно, но за четыре дня гидам удалось влюбить нас в природу этого удивительного края! Спасибо огромное этим чудесным людям, любящим свою землю!

  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Обзорный поход по Хибинским горам
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Всё доступно, удобно и соответствует заявленному.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Обзорный поход по Хибинским горам
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
    читать дальше

    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Н
    Надежда
    16 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Отличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Очень крутая команда!!
  • Е
    Елена
    16 ноября 2022
    На встречу с Арктикой. По знаковым местам
    Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями. Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно,
    читать дальше

    что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя организовано и продумано до мелочей: обеды, перекусы, остановки, все передвижения. А сами поездки на автомобиле были комфортные и безопасные. В Териберке очень пригодились "кошки" (насадки на обувь), с которыми мы легко шагали по ледяной дороге. Спасибо за советы по поводу покупок, где поесть и т. д. И наша особенная благодарность за возможность исполнить мечту и увидеть Северное сияние. За фото и видео, которыми невозможно налюбоваться. Спасибо большое за вашу человечность и профессионализм. Елена и Юлия.

    Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениямиТолько что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2022
    На встречу с Арктикой. По знаковым местам
    Замечательный тур! Насыщенный, интересный. Маленькая группа (4 человека), удобный автомобиль. Посетили Териберку, погуляли по Мурманску, съездили в саамскую деревню. Впечатлений
    читать дальше

    масса. Но самое главное -увидели северное сияние. Целых два раза)) Нашим гидом был Иван. Все очень профессионально, продуманно, с большим вниманием к гостям. Были очень полезны его советы что и где покушать, где и какие купить сувениры. Всегда пунктуален и приветлив! Большое спасибо за чудесное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  2. На встречу с Арктикой. По знаковым местам
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. Обзорный поход по Хибинским горам
  5. Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Обзорные" можно забронировать 11 авторских туров от 19 100 до 64 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Мурманска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мурманске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам