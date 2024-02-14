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что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя организовано и продумано до мелочей: обеды, перекусы, остановки, все передвижения. А сами поездки на автомобиле были комфортные и безопасные. В Териберке очень пригодились "кошки" (насадки на обувь), с которыми мы легко шагали по ледяной дороге. Спасибо за советы по поводу покупок, где поесть и т. д. И наша особенная благодарность за возможность исполнить мечту и увидеть Северное сияние. За фото и видео, которыми невозможно налюбоваться. Спасибо большое за вашу человечность и профессионализм. Елена и Юлия.