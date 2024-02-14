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Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Далее посетим все главные достопримечательности Териберки»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
«Заключительный день путешествия посвятим знакомству с коренным народом Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии — саамами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Сегодня отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
«Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам»
23 авг в 10:00
19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Вы познакомитесь с традициями и бытом саамов, покатаетесь на оленях и поучаствуете в традиционных северных развлечениях и обрядах»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Заглянем на ферму покормить оленей ягелем и увидим все главные достопримечательности Териберки»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«Вкусное знакомство с Арктикой Попробуем Арктику на вкус»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Посетим все главные достопримечательности посёлка»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску, являющемуся самым большим городом за полярным кругом»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ННаталия29 октября 2023Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААнна4 сентября 2023Знакомство с весенней АрктикойВсё доступно, удобно и соответствует заявленному.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ННадежда16 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОтличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
- ММаксим8 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОчень крутая команда!!
- ЕЕлена16 ноября 2022Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями. Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно,
- ТТатьяна6 ноября 2022Замечательный тур! Насыщенный, интересный. Маленькая группа (4 человека), удобный автомобиль. Посетили Териберку, погуляли по Мурманску, съездили в саамскую деревню. Впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Обзорные»
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