Пляжи Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» в Мурманске, цены от 57 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Насыщенные выходные на Кольском: Териберка, Мурманск, культура саамов, морская прогулка и сияние
На машине
4 дня
Насыщенные выходные на Кольском: Териберка, Мурманск, культура саамов, морская прогулка и сияние
Покататься в оленьих упряжках, увидеть пляж драконьих яиц и послушать лекцию шамана
Начало: Мурманск, ваш отель, 19:00
«В Териберке откроете для себя суровую красоту Арктического побережья: ветропарк, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц, а на морской прогулке сможете понаблюдать за нерпами и тюленями»
18 дек в 19:00
25 дек в 19:00
57 650 ₽ за человека
Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)
На машине
На снегоходах
4 дня
Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)
Прокатиться на оленьей упряжке, посетить пляж «Яйца дракона», отправиться на поиски китов
Начало: Мурманск, ж/д вокзал или аэропорт, 9:00. Возможно ...
«После обеда побываем на пляже, где расположены арт-объекты — скелет из фильма «Левиафан», трон Нептуна, старинные поморские лодки и выброшенный на берег траулер»
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
85 000 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
«По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад»
23 дек в 08:00
26 дек в 08:00
69 900 ₽ за человека

