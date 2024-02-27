Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Групповой тур в Мурманске

Новый год на Кольском

4.4
3 отзыва
Хочешь отметить Новый год необычно? Тогда предлагаем встретить его на краю России — в Териберке, на берегу Баренцева моря! Путешествие продумано так, чтобы за 4 дня мы смогли отдохнуть с комфортом, увидеть самые важные локации, познакомиться с саамской культурой, и, конечно, полюбоваться северным сиянием!
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Северные качели
Северные качели
Сделаем то, чем может похвастаться очень малое количество людей — покатаемся на качелях с видом на океан
Новый год со снегом у моря
Новый год со снегом у моря
Встретим Новый год в тёплой компании с настоящей зимой на берегу Баренцева моря
Саамское гостеприимство
Саамское гостеприимство
Отведаем национальных блюд в саамской деревне и погладим милых северных оленей
Магия северного сияния
Магия северного сияния
Полюбуемся волшебным природным явлением, которое никого не оставляет равнодушным!
Вкусный отдых
Вкусный отдых
Отправимся в отличный гастропаб, чтобы отведать свежих морепродуктов
Захватывающие дух пейзажи
Захватывающие дух пейзажи
Насладимся панорамами Арктики и побродим по загадочным локациям в духе Стивена Кинга

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка

Место и время встречи группы: 31 декабря, в 10.00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращении на базу ужин в ресторане, отдых и приготовления к встрече Нового года.

Возможно, именно сегодня — в новогоднюю ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!

  • Проживание: база.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: 5 км.
  • Питание: обед и ужин.
Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка
2 день

Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы!

Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина в гастропабе, снова будем ждать северное сияние.

  • Проживание: база.
  • Пешком 12 км.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад
3 день

Дорога в Мурманск. Экскурсия по городу

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

Далее оставим вещи и пообедаем на базе.

После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол «Ленин», при наличии возможности сходим на экскурсию.

А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

  • Проживание: хостел.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: около 1 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Дорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городу
4 день

Саамская деревня

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!

Важно: из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22.00. При наличии возможности — на следующий день после дня окончания тура.

  • Автобус: 200 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в домиках, душ и туалет в каждом домике.

В Мурманске база «Баренц», размещение в доме на 12 мест, комнаты по 3 человека, 3 душевых в доме, оборудованная кухня.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

База «45 причал»

2 ночи

В Териберке живем в домиках, на базе «45 причал» на берегу моря — на самом узнаваемом песчаном пляже.

Условия проживания:

  • 2-х и 4-х местное размещение (2 этажа);
  • душевая комната и туалет на этаже;
  • полотенца, посуда предоставляются.
База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»

База «Баренц»

2 ночи

В Мурманске мы живем на базе «Баренц».

Условия:

  • размещение в доме на 12 мест;
  • комнаты по 3 человека;
  • 3 душевых в доме;
  • оборудованная кухня.
База «Баренц»База «Баренц»База «Баренц»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Териберка - Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Посещение Саамской деревни
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
  • На базе «45 причал» в Териберке - 2-х и 4-х местное размещение в домиках (2 ночи)
  • На базе «Баренц» в Мурманске - 12-местный дом, комнаты по 3 человека (1 ночь)
  • Обед в ресторане «Териберский берег»
  • Новогодний стол (готовим в домиках)
  • Перекус во время прогулки
  • Завтрак на базе «Баренц»
  • Обед в Саамской деревне
Что не входит в цену
  • Перелет до Мурманска и обратно
  • Питание в гастропабе «Mole» (2 завтрака, 2 ужина) в ресторанах Мурманска (1 обед, 1 ужин)
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • рюкзак 15-20 л для прогулок;
  • хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
  • химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

  • ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
  • куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
  • штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик);
  • шапка утеплённая, теплый бафф;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (синтетика);
  • носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
  • балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (1 литр);
  • маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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