Новый год на Кольском
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка
Место и время встречи группы: 31 декабря, в 10.00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.
Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
По возвращении на базу ужин в ресторане, отдых и приготовления к встрече Нового года.
Возможно, именно сегодня — в новогоднюю ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!
- Проживание: база.
- Автобус: 131 км.
- Пешком: 5 км.
- Питание: обед и ужин.
Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад
Приготовьте маски и термосы!
Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении на базу, после ужина в гастропабе, снова будем ждать северное сияние.
- Проживание: база.
- Пешком 12 км.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Дорога в Мурманск. Экскурсия по городу
Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.
Далее оставим вещи и пообедаем на базе.
После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол «Ленин», при наличии возможности сходим на экскурсию.
А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
- Проживание: хостел.
- Автобус: 131 км.
- Пешком: около 1 км.
- Питание: завтрак и обед.
Саамская деревня
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!
Важно: из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22.00. При наличии возможности — на следующий день после дня окончания тура.
- Автобус: 200 км.
- Питание: завтрак и обед.
Проживание
В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в домиках, душ и туалет в каждом домике.
В Мурманске база «Баренц», размещение в доме на 12 мест, комнаты по 3 человека, 3 душевых в доме, оборудованная кухня.
Варианты проживания
База «45 причал»
В Териберке живем в домиках, на базе «45 причал» на берегу моря — на самом узнаваемом песчаном пляже.
Условия проживания:
- 2-х и 4-х местное размещение (2 этажа);
- душевая комната и туалет на этаже;
- полотенца, посуда предоставляются.
База «Баренц»
В Мурманске мы живем на базе «Баренц».
Условия:
- размещение в доме на 12 мест;
- комнаты по 3 человека;
- 3 душевых в доме;
- оборудованная кухня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Териберка - Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
- Сопровождение гидом
- Экскурсия на ледокол «Ленин»
- Посещение Саамской деревни
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
- На базе «45 причал» в Териберке - 2-х и 4-х местное размещение в домиках (2 ночи)
- На базе «Баренц» в Мурманске - 12-местный дом, комнаты по 3 человека (1 ночь)
- Обед в ресторане «Териберский берег»
- Новогодний стол (готовим в домиках)
- Перекус во время прогулки
- Завтрак на базе «Баренц»
- Обед в Саамской деревне
Что не входит в цену
- Перелет до Мурманска и обратно
- Питание в гастропабе «Mole» (2 завтрака, 2 ужина) в ресторанах Мурманска (1 обед, 1 ужин)
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
- химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утеплённая, теплый бафф;
- нательное белье;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (синтетика);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (1 литр);
- маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- полис страхования (не обязательно);
- деньги на кафе, сувениры.
Дополнительно (не обязательно):
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!