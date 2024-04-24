Туры на новогодние праздники 2024 в Мурманске

Найдено 14 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Мурманске, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
«Увлекательный новогодний тур в Мурманск с размещением в комфортабельных отелях и глэмпингах комплекса «Лапландская деревня»»
2 янв в 10:00
189 600 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
«Новый год — время чудес и удивительных приключений, предлагаем не тратить его зря и отправится вместе с нами по бескрайним долинам белоснежной тундры, навстречу Северной Авроре»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Новогодние каникулы в Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
«В этот раз на новогодние праздники в Териберке мы подготовили два заезда, один из которых включает встречу Нового Года, а второй совпадает с январскими праздничными днями»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Хотите отпраздновать Новый год за полярным кругом, пообщаться с хаски и оленями и попробовать арктическую кухню и чай с северными травами»
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Приглашаем продлить новогодние праздники и отправиться в приключение за полярный круг, где вас ждут поистине волшебные эмоции»
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь отметить Новый год необычно»
29 дек в 10:00
52 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь провести новогодние каникулы нетривиально»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Новый год и рождество в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
«Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова в селе Краснощелье»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми»
28 дек в 10:00
от 98 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная»
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Начало: Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэро...
«Проработаем ограничивающие убеждения и установки, а затем займёмся поиском истинных желаний и установим цели на 2024 год»
28 июня в 14:00
12 июля в 14:00
35 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Встречайте Новый год в самом невероятном глэмпинге в Заполярье»
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Рождество на Кольском. Териберка
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Все было супер
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Рождество на Кольском. Териберка
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Все очень достойно.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Сияние севера. Новый год на Кольском
    Быстрый менеджер, попался хороший гид Дмитрий, с юмором, видно, что любит свой край, передвигались на удобных микроавтобусах. Ферма с животными очень понравилась, подход, сколько время на контакт с животными ушло интересные рассказы в чуме. Везде согреют. Душевный народ.
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Тур на Новый год с северным сиянием и китами
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Н
    Наталья
    18 января 2024
    Сияние севера. Новый год на Кольском
    Тур отличный, все понравилось. Валентина отличный экскурсовод, Николай Карлович водитель супер классный!!! Город пришелся по душе, Териберка и море запали
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    в душу и вдохновили. Саамская деревня отличное место чтобы почувствовать национальный дух саамов и насладиться природой лапландии. Жили в гостинице айтерра, уютное почти домашнее место. Охота за полярным сияние состоялась и была удачной, спасибо фотографу Дмитрию за профессиональные фотографии, увезли частичку Авроры с собой. 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Новогодние туры 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Новогодние приключения на Кольском полуострове
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  3. Сияние севера. Новый год на Кольском
  4. Новогодние каникулы в Териберке
  5. Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 14 авторских туров от 35 000 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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