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Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
«Увлекательный новогодний тур в Мурманск с размещением в комфортабельных отелях и глэмпингах комплекса «Лапландская деревня»»
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
«Новый год — время чудес и удивительных приключений, предлагаем не тратить его зря и отправится вместе с нами по бескрайним долинам белоснежной тундры, навстречу Северной Авроре»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
«В этот раз на новогодние праздники в Териберке мы подготовили два заезда, один из которых включает встречу Нового Года, а второй совпадает с январскими праздничными днями»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Хотите отпраздновать Новый год за полярным кругом, пообщаться с хаски и оленями и попробовать арктическую кухню и чай с северными травами»
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Приглашаем продлить новогодние праздники и отправиться в приключение за полярный круг, где вас ждут поистине волшебные эмоции»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь отметить Новый год необычно»
29 дек в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь провести новогодние каникулы нетривиально»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
«Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова в селе Краснощелье»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Приглашаем вас встретить Новый Год за Полярным Кругом, вдали от шумных городов, в селе Краснощелье, где дружно живут две северные народности Кольского полуострова: саами и коми»
28 дек в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная»
2 янв в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Начало: Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэро...
«Проработаем ограничивающие убеждения и установки, а затем займёмся поиском истинных желаний и установим цели на 2024 год»
28 июня в 14:00
12 июля в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Встречайте Новый год в самом невероятном глэмпинге в Заполярье»
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ТТатьяна8 февраля 2024Все очень достойно.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААнна22 января 2024Быстрый менеджер, попался хороший гид Дмитрий, с юмором, видно, что любит свой край, передвигались на удобных микроавтобусах. Ферма с животными очень понравилась, подход, сколько время на контакт с животными ушло интересные рассказы в чуме. Везде согреют. Душевный народ.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ННаталья18 января 2024Тур отличный, все понравилось. Валентина отличный экскурсовод, Николай Карлович водитель супер классный!!! Город пришелся по душе, Териберка и море запали
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 14 авторских туров от 35 000 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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