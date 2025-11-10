1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу

Рекомендуем приезжать в Мурманск за день до начала тура, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

~ 13:00 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 13:20 Памятник «Маяк».

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 13:50 Памятник «Алёша».

Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 14:20 Памятник «Ждущая».

Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 14:40 Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ — «Печная труба».

Место, где вы точно почувствуете, как по телу побежали мурашки… Военные песни, галерея фотографий военных лет, и печки… Это всё, что оставалось от деревянных зданий Мурманска после бомбежек.

~ 15:00 Обед. Арктический обед в ресторане с дегустацией морепродуктов.

~ 16:30 Ледокол «Ленин» и Мурманский Морской Порт.

Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин», для желающих — можно будет при наличии попробовать гребешка и морского ежа.

~ 17:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт:

поездка по Кольскому мосту;

музей военной техники под открытым небом;

Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива;

незамерзающий Кольский залив.

~ 18:30 Завершение программы дня.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 4-5 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160