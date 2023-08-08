2 день

Териберка и поиски китов

Завтрак в отеле, встреча с гидом.

Выезд в Териберку.

Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.

Арктический обед в местном ресторане (включено в стоимость).

Наземная программа (небесные качели, побережье океана, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад).

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.