Заполярные каникулы

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Добро пожаловать на русский север! Мы побываем на краю земли в Териберке, попытаем удачу в наблюдении за китами, откроем для себя город Мурманск — ворота Арктики, устроим восхождение на древние вершины Ловозерских тундр и прикоснемся к величию Хибинских гор!
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Ближайшие даты:
4
июл
11
июл
18
июл
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июл
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даты

Что вас ожидает:

Край земли
Край земли
Отправитесь в Териберку и увидите своими глазами самые топовые локации
Мощь Арктики
Мощь Арктики
Побываете на побережье Северного Ледовитого океана
Северная кухня
Северная кухня
Насладитесь блюдами арктической кухни во время обедов в ресторанах
Морская прогулка
Морская прогулка
Будете выглядывать китов, дельфинов и других представителей водного мира
Ловозерские тундры
Ловозерские тундры
Отправитесь в пеший поход на вершину древних гор
Величественные Хибины
Величественные Хибины
Посетите Хибинские горы и насладитесь местными видами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики

Сбор гостей в Мурманске в центре города. Точное время и место сообщит координатор накануне выезда.

Обед в ресторане в Мурманске (накрытие, включено).

Начало экскурсии по Мурманску.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности столицы Арктики (экскурсия занимает 3 часа):

  • Главная смотровая площадка Мурманска и памятник Защитникам Советского Заполярья «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Посещение мурманского маяка и рубки подводной лодки «Курск».
  • Морской вокзал с небольшой набережной и осмотр (без посещения) первого в мире атомного ледокола «Ленин».
  • Посещение смотровой площадки на противоположном берегу Кольского залива. Мы пересечем самый длинный мост за Полярным кругом в мире и посетим поселок Абрам-мыс, откуда открывается потрясающий вид на порт и город Мурманск.

Возвращение к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей АрктикиПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей АрктикиПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей АрктикиПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей АрктикиПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей АрктикиПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики
2 день

Териберка и поиски китов

Завтрак в отеле, встреча с гидом.

Выезд в Териберку.

Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.

Арктический обед в местном ресторане (включено в стоимость).

Наземная программа (небесные качели, побережье океана, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад).

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Териберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китов
3 день

Хибинские горы. Водопад Рисйок

Ранний подъем, сборы, завтрак.

Нас ждет очень насыщенный день!

Отправляемся в Хибинские горы. Путь до места назначения — 220 км.

По возможности, подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова.

Важно: фуникулер может не работать.

Панорамная экскурсия на вездеходной технике без сложных физических нагрузок или, при неблагоприятных погодных условиях, посещение инсталляции «Таинственный лес» или Ботанический сад.

Обед в ресторане на вершине горы (если подъемник не будет работать, обед в ресторане на земле).

Возвращение в Мурманск к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.

Хибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад РисйокХибинские горы. Водопад Рисйок
4 день

Треккинг-тур в древние Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.

Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.

Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех. Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера отдела бронирования об этом до внесения предоплаты.

Сбор гостей в Мурманске. Точное время и место сообщит координатор накануне.

Время в дороге приблизительно 2,5 часа.

Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.

Проезд к началу подъема в тундру.

Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.

Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.

Обед в ланч-боксах.

Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 19:00.

Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура.

Гости, остающиеся в Мурманске, будут доставлены в центр города после аэропорта.

Треккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундры

Проживание

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуемые отели: Гларус		59 90066 700
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуемые отели: Aзимут, Меридиан		64 90071 900

Скидка для детей 6–13 лет включительно — 2500 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Азимут»

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Отель «Гларус»

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»

Конгресс-отель «Меридиан»

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Экскурсия в Хибины (групповая)
  • Тур в Териберку к побережью океана (групповая)
  • Посещение пляжа «яйца драконов» и Териберского водопада
  • Треккинг-тур в Ловозерские тундры (групповая)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
  • Поддержка отдела заботы во время тура
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
  • Выход на морскую прогулку в Териберке
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Входные билеты по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер в первый день тура
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • средство от комаров;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды (4) на маршрутах во время дневных экскурсий.

Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус») и отеле 4* («Азимут»).

Сбор туристов происходит у отеля Азимут.

Возможно одноместное размещение за доплату.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа.

Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.

Если морская прогулка отменится?

Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям.

Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий, то будет осуществлен возврат денежных средств за морскую прогулку.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

В случае невозможности попасть в какую-либо локацию по погодным или иным условиям программа дня будет заменена на альтернативную.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 авг 2023
Это было наше первое путешествие в Мурманск, тур оказался максимально интересным и приятным, за это время мы посетили всё самые важные места города и региона, попробовали арктическую кухню. Нам очень понравилось, советую всем данный тур!! Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду Ивану и водителю!!
О
19 июля 2023
Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.
Все было по таймингу, без задержек.
Подача информации очень интересная, полезная, информативная.
Первое посещение Арктики - это любовь с первого раза.
Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.Тур очень понравился. Организация на высоком уровне. Начиная от гостиницы, машины в поездках, и конечно супер гид 👍.
Е
19 июля 2023
Посетил Мурманск. Возили в фешенебельном автобусе с караоке. Ел вкусные морепродукты с изумительной подачей: жевал и кивал. Тундра великолепна (и это далеко не только про ресторан). Отдельная благодарность нашему гиду Ивану. Буду рекомендовать друзьям!!

Тур входит в следующие категории Мурманска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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