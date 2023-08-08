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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики
Сбор гостей в Мурманске в центре города. Точное время и место сообщит координатор накануне выезда.
Обед в ресторане в Мурманске (накрытие, включено).
Начало экскурсии по Мурманску.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности столицы Арктики (экскурсия занимает 3 часа):
- Главная смотровая площадка Мурманска и памятник Защитникам Советского Заполярья «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
- Посещение мурманского маяка и рубки подводной лодки «Курск».
- Морской вокзал с небольшой набережной и осмотр (без посещения) первого в мире атомного ледокола «Ленин».
- Посещение смотровой площадки на противоположном берегу Кольского залива. Мы пересечем самый длинный мост за Полярным кругом в мире и посетим поселок Абрам-мыс, откуда открывается потрясающий вид на порт и город Мурманск.
Возвращение к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.
Териберка и поиски китов
Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Выезд в Териберку.
Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).
По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.
Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.
Арктический обед в местном ресторане (включено в стоимость).
Наземная программа (небесные качели, побережье океана, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад).
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Хибинские горы. Водопад Рисйок
Ранний подъем, сборы, завтрак.
Нас ждет очень насыщенный день!
Отправляемся в Хибинские горы. Путь до места назначения — 220 км.
По возможности, подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова.
Важно: фуникулер может не работать.
Панорамная экскурсия на вездеходной технике без сложных физических нагрузок или, при неблагоприятных погодных условиях, посещение инсталляции «Таинственный лес» или Ботанический сад.
Обед в ресторане на вершине горы (если подъемник не будет работать, обед в ресторане на земле).
Возвращение в Мурманск к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.
Треккинг-тур в древние Ловозерские тундры
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.
Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.
Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех. Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера отдела бронирования об этом до внесения предоплаты.
Сбор гостей в Мурманске. Точное время и место сообщит координатор накануне.
Время в дороге приблизительно 2,5 часа.
Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.
Проезд к началу подъема в тундру.
Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.
Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
Обед в ланч-боксах.
Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 19:00.
Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура.
Гости, остающиеся в Мурманске, будут доставлены в центр города после аэропорта.
Проживание
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуемые отели: Гларус
|59 900
|66 700
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуемые отели: Aзимут, Меридиан
|64 900
|71 900
Скидка для детей 6–13 лет включительно — 2500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Азимут»
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Гларус»
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Экскурсия в Хибины (групповая)
- Тур в Териберку к побережью океана (групповая)
- Посещение пляжа «яйца драконов» и Териберского водопада
- Треккинг-тур в Ловозерские тундры (групповая)
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
- Поддержка отдела заботы во время тура
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
- Выход на морскую прогулку в Териберке
- Оформление пропусков в Териберку
- Входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер в первый день тура
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- средство от комаров;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды (4) на маршрутах во время дневных экскурсий.
Ужины после экскурсий не включены в стоимость тура.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус») и отеле 4* («Азимут»).
Сбор туристов происходит у отеля Азимут.
Возможно одноместное размещение за доплату.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа.
Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Если морская прогулка отменится?
Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям.
Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий, то будет осуществлен возврат денежных средств за морскую прогулку.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.
В случае невозможности попасть в какую-либо локацию по погодным или иным условиям программа дня будет заменена на альтернативную.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все было по таймингу, без задержек.
Подача информации очень интересная, полезная, информативная.
Первое посещение Арктики - это любовь с первого раза.