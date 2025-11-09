1 день

Начало маршрута. Мотовский залив. Губа Кислуха. Губа Сеннуха

09:00 Собираем вещи, оставляем ненужное и грузимся в машину.

Переезд из Мурманска на КПП «Титовка», далее по бездорожью к месту высадки. Переезд занимает 2,5 часа.

Упаковываем вещи в гермомешки, раскладываем свои и общественные вещи по кокпитам каяков, разбиваемся по каякам, проходим инструктаж, прослушиваем порядок движения.

Обедаем на берегу. Наконец, спускаемся на воду.

Река в самом начале маршрута извилиста, и берега ее чрезвычайно красивы и полны растительности. Мы идем по поворотам реки — сначала вправо, потом влево, потом снова вправо…

Затем река начинает выпрямляться, и мы видим разрушенный мост, далее справа домики турбаз.

Проходим еще немного вперед, и слева начинает возвышаться огромная сопка, а на ней красуется водопад!

Постепенно мы подходим к выходу из Титовки, в ее устье – впереди Мотовский залив. Здесь расположились несколько рыбных ферм.

Здесь волна становится посерьезнее, и мы прячемся и идем мимо губы Кислухи, огибаем мыс Могильный и проходим мимо одноименного острова.

Впереди место нашей стоянки – губа Сеннуха. Здесь течет ручей с питьевой водой и хорошее место для стоянки.

Разместив каяки, установив палатки, мы отправимся на осмотр территории – дальше вдоль побережья находится безумной красоты песчаный пляж, где воздух бороздят тупики и чайки, на песке тут и там валяются ракушки и топляк.

Гулять по окрестностям можно еще долго – здесь много всего интересного!

Сотовой связи здесь почти нет, поэтому можно отдохнуть от цивилизации.

В случае настораживающей погоды ставим лагерь на не менее живописном и богатом историей Титовском острове.

Ужинаем, обсуждаем увиденное и впечатление от морского каякинга, усталые, но довольные укладываемся спать.

На каяках в этот день мы пройдем 10 км.

