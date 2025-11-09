Вас ждёт удивительная Титовка, поражающая своими извилистыми закоулками и песчаными берегами, Мотовский залив – часть Баренцева моря, солёный запах моря, тупики и чайки, пронзающие пространство и девственные пляжи.
Программа тура по дням
Начало маршрута. Мотовский залив. Губа Кислуха. Губа Сеннуха
09:00 Собираем вещи, оставляем ненужное и грузимся в машину.
Переезд из Мурманска на КПП «Титовка», далее по бездорожью к месту высадки. Переезд занимает 2,5 часа.
Упаковываем вещи в гермомешки, раскладываем свои и общественные вещи по кокпитам каяков, разбиваемся по каякам, проходим инструктаж, прослушиваем порядок движения.
Обедаем на берегу. Наконец, спускаемся на воду.
Река в самом начале маршрута извилиста, и берега ее чрезвычайно красивы и полны растительности. Мы идем по поворотам реки — сначала вправо, потом влево, потом снова вправо…
Затем река начинает выпрямляться, и мы видим разрушенный мост, далее справа домики турбаз.
Проходим еще немного вперед, и слева начинает возвышаться огромная сопка, а на ней красуется водопад!
Постепенно мы подходим к выходу из Титовки, в ее устье – впереди Мотовский залив. Здесь расположились несколько рыбных ферм.
Здесь волна становится посерьезнее, и мы прячемся и идем мимо губы Кислухи, огибаем мыс Могильный и проходим мимо одноименного острова.
Впереди место нашей стоянки – губа Сеннуха. Здесь течет ручей с питьевой водой и хорошее место для стоянки.
Разместив каяки, установив палатки, мы отправимся на осмотр территории – дальше вдоль побережья находится безумной красоты песчаный пляж, где воздух бороздят тупики и чайки, на песке тут и там валяются ракушки и топляк.
Гулять по окрестностям можно еще долго – здесь много всего интересного!
Сотовой связи здесь почти нет, поэтому можно отдохнуть от цивилизации.
В случае настораживающей погоды ставим лагерь на не менее живописном и богатом историей Титовском острове.
Ужинаем, обсуждаем увиденное и впечатление от морского каякинга, усталые, но довольные укладываемся спать.
На каяках в этот день мы пройдем 10 км.
Продолжение маршрута. Возвращение в Мурманск
09:00 Завтракаем, собираемся в обратный путь – пакуем в гермомешки вещи и отправляемся в обратный путь.
По пути осматриваем острова Титовский и Овечий – они стоят немного в стороне от нашего пути накануне на входе в реку Титовка.
Мы высадимся на острове Овечий и осмотрим его – здесь поразительная природа и виды.
Остров Титовский мы осмотрим лишь с моря – это сейчас охраняемая частная собственность.
Интересен тем, что примыкает к материку перешейком во время отлива. Здесь в конце 19 в. было основано и до 1971 г. существовало поселение.
Наряду с русскими рыбаками сюда сходились на летний тресковый промысел лопари Мотовского погоста.
Проходим мимо мыса Лисий (а при желании высаживаемся и осматриваем и его), далее возвращаемся по реке Титовка тем же путем, но финишируем возле разрушенного моста!
На каяках в этот день мы пройдем 10 км.
Пересаживаемся на автотранспорт, который прибыл за нами, и отправляемся в обратный путь.
Возвращаемся в Мурманск ориентировочно в 20:00. Билеты не стоит брать ранее 23:59.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 19700 руб.
Скидки:
- для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – 1000 руб.;
- для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Проживание в палатках
Ночевка в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
- Групповая аптечка
- Трансфер
- Прокат каяков, весла, жилета, каски
- Палатки, котловое снаряжение
- Спутниковый телефон/треккер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
1. Снаряжение для стоянки:
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- сидушка туристическая;
- личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.
2. Одежда и обувь:
- комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
- куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
- сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
- неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
- стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
- головной убор (кепка, панама, шапочка);
- мембранная куртка или пончо;
- брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- термобельё;
- футболка;
- «флиска» или кофта;
- теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
- накомарник;
- перчатки;
- короткие резиновые сапоги;
- треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- шапка теплая;
- нижнее бельё;
- купальник;
3. Другое:
- очки солнцезащитные;
- средства личной гигиены;
- походное полотенце;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- средства от комаров и мошек;
- гермомешок для телефона;
- бутылка для воды;
4. Специальное снаряжение:
- налобный фонарик (для августа-сентября);
- фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
- удочки для рыбалки;
- личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- крем для рук;
5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский̆страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть скидки?
Скидки:
- для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – 1000 руб.;
- для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Для нас главное – безопасность, поэтому инструктор с учетом погодных условий и иных факторов может скорректировать программу.
Последовательность переходов, километраж может меняться инструктором в зависимости от погодных условий, состояния группы.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.
Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.