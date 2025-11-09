Мои заказы

Поход на каяках по реке и губе Титовка

Приглашаем в двухдневное увлекательное путешествие на морском каяке.

Вас ждёт удивительная Титовка, поражающая своими извилистыми закоулками и песчаными берегами, Мотовский залив – часть Баренцева моря, солёный запах моря, тупики и чайки, пронзающие пространство и девственные пляжи.
Ближайшие даты:
4
июл8
авг

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута. Мотовский залив. Губа Кислуха. Губа Сеннуха

09:00 Собираем вещи, оставляем ненужное и грузимся в машину.

Переезд из Мурманска на КПП «Титовка», далее по бездорожью к месту высадки. Переезд занимает 2,5 часа.

Упаковываем вещи в гермомешки, раскладываем свои и общественные вещи по кокпитам каяков, разбиваемся по каякам, проходим инструктаж, прослушиваем порядок движения.

Обедаем на берегу. Наконец, спускаемся на воду.

Река в самом начале маршрута извилиста, и берега ее чрезвычайно красивы и полны растительности. Мы идем по поворотам реки — сначала вправо, потом влево, потом снова вправо…

Затем река начинает выпрямляться, и мы видим разрушенный мост, далее справа домики турбаз.

Проходим еще немного вперед, и слева начинает возвышаться огромная сопка, а на ней красуется водопад!

Постепенно мы подходим к выходу из Титовки, в ее устье – впереди Мотовский залив. Здесь расположились несколько рыбных ферм.

Здесь волна становится посерьезнее, и мы прячемся и идем мимо губы Кислухи, огибаем мыс Могильный и проходим мимо одноименного острова.

Впереди место нашей стоянки – губа Сеннуха. Здесь течет ручей с питьевой водой и хорошее место для стоянки.

Разместив каяки, установив палатки, мы отправимся на осмотр территории – дальше вдоль побережья находится безумной красоты песчаный пляж, где воздух бороздят тупики и чайки, на песке тут и там валяются ракушки и топляк.

Гулять по окрестностям можно еще долго – здесь много всего интересного!

Сотовой связи здесь почти нет, поэтому можно отдохнуть от цивилизации.

В случае настораживающей погоды ставим лагерь на не менее живописном и богатом историей Титовском острове.

Ужинаем, обсуждаем увиденное и впечатление от морского каякинга, усталые, но довольные укладываемся спать.

На каяках в этот день мы пройдем 10 км.

2 день

Продолжение маршрута. Возвращение в Мурманск

09:00 Завтракаем, собираемся в обратный путь – пакуем в гермомешки вещи и отправляемся в обратный путь.

По пути осматриваем острова Титовский и Овечий – они стоят немного в стороне от нашего пути накануне на входе в реку Титовка.

Мы высадимся на острове Овечий и осмотрим его – здесь поразительная природа и виды.

Остров Титовский мы осмотрим лишь с моря – это сейчас охраняемая частная собственность.

Интересен тем, что примыкает к материку перешейком во время отлива. Здесь в конце 19 в. было основано и до 1971 г. существовало поселение.

Наряду с русскими рыбаками сюда сходились на летний тресковый промысел лопари Мотовского погоста.

Проходим мимо мыса Лисий (а при желании высаживаемся и осматриваем и его), далее возвращаемся по реке Титовка тем же путем, но финишируем возле разрушенного моста!

На каяках в этот день мы пройдем 10 км.

Пересаживаемся на автотранспорт, который прибыл за нами, и отправляемся в обратный путь.

Возвращаемся в Мурманск ориентировочно в 20:00. Билеты не стоит брать ранее 23:59.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 19700 руб.

Скидки:

  • для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – 1000 руб.;
  • для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания

Проживание в палатках

1 ночь

Ночевка в палатке.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер
  • Прокат каяков, весла, жилета, каски
  • Палатки, котловое снаряжение
  • Спутниковый телефон/треккер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.

1. Снаряжение для стоянки:

  • Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
    Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  • палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
  • сидушка туристическая;
  • личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.

2. Одежда и обувь:

  • комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
  • куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
  • сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
  • неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
  • стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
  • головной убор (кепка, панама, шапочка);
  • мембранная куртка или пончо;
  • брюки мембранные, либо быстросохнущие;
  • термобельё;
  • футболка;
  • «флиска» или кофта;
  • теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
  • носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
  • накомарник;
  • перчатки;
  • короткие резиновые сапоги;
  • треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
  • шапка теплая;
  • нижнее бельё;
  • купальник;

3. Другое:

  • очки солнцезащитные;
  • средства личной гигиены;
  • походное полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • средства от комаров и мошек;
  • гермомешок для телефона;
  • бутылка для воды;

4. Специальное снаряжение:

  • налобный фонарик (для августа-сентября);
  • фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
  • удочки для рыбалки;
  • личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  • крем для рук;

5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):

  • паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
  • медицинский̆страховой полис;
  • деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки?

Скидки:

  • для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – 1000 руб.;
  • для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Для нас главное – безопасность, поэтому инструктор с учетом погодных условий и иных факторов может скорректировать программу.

Последовательность переходов, километраж может меняться инструктором в зависимости от погодных условий, состояния группы.

Необходим ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.

От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.

Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

