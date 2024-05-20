Туры на каяках или каноэ в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Прогулки на каяках» в Мурманске, цены от 27 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
«Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
«Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры»
22 июля в 10:00
34 700 за человека
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Прогулки на каяках»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
  2. Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
  3. К Сейдозеру на морских каяках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 тура от 27 900 до 34 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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