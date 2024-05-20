1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
«Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
«Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры»
22 июля в 10:00
34 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Прогулки на каяках»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 тура от 27 900 до 34 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «Прогулки на каяках», 9 ⭐ отзывов, цены от 27900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август