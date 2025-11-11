Программа тура по дням
Начало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укреплений
Выехать из Мурманска мы планируем в 09:00.
Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.
Дорога займёт приблизительно 2 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.
Машина отвезёт нас за КПП в Лиинахамари, здесь на очередном изгибе дороги мы сойдем, упакуем общее снаряжение и двинемся в путь.
Наш путь будет идти по тропе сначала среди скал, озер и большого количества растительности и деревьев, затем мы выйдем к еще более величественным горам, где сможем рассмотреть гигантскую щель в скале высотой не иначе как с девятиэтажный дом!
Здесь же рельеф станет необычным – впереди нас ждет большое тундровое поле, с трех сторон окруженное скалами, с левой и правой стороны отвесные неприступные утесы, впереди прекраснейший фьорд – Долгая щель!
Где-то рядом бежит речушка, через которую мы будем перескакивать пару раз.
Пообедав и насладившись вдоволь видами, отправимся дальше – в низину к заливу, где встретим не только пышную растительность – папоротники, густые деревья, но и почти полностью сохранившийся домик не иначе как финского колониста.
Путь свой мы продолжим по отливной линии прямиком к берегу океана!
Здесь в красивой и защищённой от ветра губе мы поставим палатки и разобьём лагерь.
Перед сном непременно прогуляемся к месту, где губа соединяется с морем – здесь много травы, под ногами в прямом смысле этого слова «куски истории» – причудливые камешки, ракушечный берег, кое-где торчат остатки былой хозяйственной деятельности 100-летней давности.
Дойдём и до укрепления, которое сначала служило по назначению – изготовлено из башни французского танка, а затем превратилось в памятник.
Поужинаем, поделимся впечатлениями и под звуки шума морской волны уляжемся спать.
В этот день мы пройдём 12 км.
Заглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение похода
Плотно позавтракав, собираем лагерь и отправляемся в путь: мы осмотрим берег дальше.
Предварительно оставив наши рюкзаки для того, чтобы забрать их по пути назад.
Сегодня нам откроется чудесное место, которое так и хочется назвать не иначе как логово кита!
Это щель в прибрежных скалах, которую настолько вымыла прибрежная волна, что она превратилась в заглаженный тоннель! Проходя по нему сверху вниз, испытываешь невероятные ощущения!
Далее мы пройдемся по тундровой части берега, где под ногами валяется множество артефактов и бурной жизни здесь еще несколько десятилетий назад.
В этих местах люди не только добывали рыбу, но и добывали полезные ископаемые!
Поднявшись на ближайшую скалу, мы увидим полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, а за ним, прогулявшись чуть дальше, немецкие укрепления времени Великой Отечественной войны.
Вдоволь исследовав эту местность, мы вернемся к нашему лагерю, захватим рюкзаки и снова по отливной линии отправимся в обратный путь.
На дороге нас будет ждать автотранспорт, который отвезет нас в Мурманск.
В этот день мы пройдем 15 км.
Время возвращения в Мурманск – 20:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в туристической палатке.
Стоимость тура на 1 человека — 14500 руб. /чел.
Скидки:
- для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка — 600 руб.;
- скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 перекус, 1 ужин)
- Трансфер
- Проживание в палатке
- Работа инструктора
- Питание
- Оформление пропусков
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.
Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.
1. Туристическое снаряжение:
- трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
- накидка на рюкзак;
- трекинговые палки;
- спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
- коврик для спальника (каремат);
- сидушка туристическая («хоба»);
- трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
- набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
- фляга либо бутылка для воды 1 литр;
- налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)
2. Одежда и обувь.
Обязательный комплект:
- треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
- трекинговые носки (2-3 пары);
- ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
- ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
- базовый слой (ходовой);
- нательное белье тонкое;
- запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
- футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
- запас комплектов нижнего белья;
- утепляющий слой (флисовая куртка);
- куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
- тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
- шапка;
- перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
- баф для защиты шеи;
- солнечные очки;
По желанию:
- гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
- дождевик при отсутствии мембранной куртки;
- купальный костюм.
Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).
3. Прочие вещи, необходимые для похода:
Гигиена:
- средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
- трекинговое полотенце (небольшое);
- солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
- гигиеническая помада;
Медицина:
- мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);
Технические средства (по желанию):
- повербанк;
- кабель для зарядки телефона;
- фотоаппарат;
Документы:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка — 600 руб.;
- скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Что необходимо знать перед отправлением в тур?
За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.
В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.
Важно учесть, что пропуск оформляется за месяц до начала тура.
Можно ли в тур с детьми?
Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.
Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).
Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.