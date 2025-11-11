1 день

Начало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укреплений

Выехать из Мурманска мы планируем в 09:00.

Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.

Дорога займёт приблизительно 2 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.

Машина отвезёт нас за КПП в Лиинахамари, здесь на очередном изгибе дороги мы сойдем, упакуем общее снаряжение и двинемся в путь.

Наш путь будет идти по тропе сначала среди скал, озер и большого количества растительности и деревьев, затем мы выйдем к еще более величественным горам, где сможем рассмотреть гигантскую щель в скале высотой не иначе как с девятиэтажный дом!

Здесь же рельеф станет необычным – впереди нас ждет большое тундровое поле, с трех сторон окруженное скалами, с левой и правой стороны отвесные неприступные утесы, впереди прекраснейший фьорд – Долгая щель!

Где-то рядом бежит речушка, через которую мы будем перескакивать пару раз.

Пообедав и насладившись вдоволь видами, отправимся дальше – в низину к заливу, где встретим не только пышную растительность – папоротники, густые деревья, но и почти полностью сохранившийся домик не иначе как финского колониста.

Путь свой мы продолжим по отливной линии прямиком к берегу океана!

Здесь в красивой и защищённой от ветра губе мы поставим палатки и разобьём лагерь.

Перед сном непременно прогуляемся к месту, где губа соединяется с морем – здесь много травы, под ногами в прямом смысле этого слова «куски истории» – причудливые камешки, ракушечный берег, кое-где торчат остатки былой хозяйственной деятельности 100-летней давности.

Дойдём и до укрепления, которое сначала служило по назначению – изготовлено из башни французского танка, а затем превратилось в памятник.

Поужинаем, поделимся впечатлениями и под звуки шума морской волны уляжемся спать.

В этот день мы пройдём 12 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160