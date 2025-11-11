Мои заказы

Поход в фьорд Долгая щель на Кольском полуострове

Откройте для себя захватывающее приключение на берегу Северного Ледовитого океана, где величественный фьорд и уникальная природа сплетаются в захватывающую симфонию! Этот тур — настоящая находка для искателей приключений и любителей
истории, которые хотят прикоснуться к загадкам прошлого и непревзойденной красоте северных пейзажей.

Пройтись по отливу и исследовать дно залива, увидеть невероятную и удивительную природу, особенный рельеф, осмотреть окружающие сопки с «эхом войны», сделать открытия о том, где жили люди еще 100 лет назад, – всё это в одном маленьком, но насыщенном путешествии.

Поход в фьорд Долгая щель на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
12
июн11
июл8
авг5
сен

Программа тура по дням

1 день

Начало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укреплений

Выехать из Мурманска мы планируем в 09:00.

Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.

Дорога займёт приблизительно 2 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.

Машина отвезёт нас за КПП в Лиинахамари, здесь на очередном изгибе дороги мы сойдем, упакуем общее снаряжение и двинемся в путь.

Наш путь будет идти по тропе сначала среди скал, озер и большого количества растительности и деревьев, затем мы выйдем к еще более величественным горам, где сможем рассмотреть гигантскую щель в скале высотой не иначе как с девятиэтажный дом!

Здесь же рельеф станет необычным – впереди нас ждет большое тундровое поле, с трех сторон окруженное скалами, с левой и правой стороны отвесные неприступные утесы, впереди прекраснейший фьорд – Долгая щель!

Где-то рядом бежит речушка, через которую мы будем перескакивать пару раз.

Пообедав и насладившись вдоволь видами, отправимся дальше – в низину к заливу, где встретим не только пышную растительность – папоротники, густые деревья, но и почти полностью сохранившийся домик не иначе как финского колониста.

Путь свой мы продолжим по отливной линии прямиком к берегу океана!

Здесь в красивой и защищённой от ветра губе мы поставим палатки и разобьём лагерь.

Перед сном непременно прогуляемся к месту, где губа соединяется с морем – здесь много травы, под ногами в прямом смысле этого слова «куски истории» – причудливые камешки, ракушечный берег, кое-где торчат остатки былой хозяйственной деятельности 100-летней давности.

Дойдём и до укрепления, которое сначала служило по назначению – изготовлено из башни французского танка, а затем превратилось в памятник.

Поужинаем, поделимся впечатлениями и под звуки шума морской волны уляжемся спать.

В этот день мы пройдём 12 км.

Начало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укрепленийНачало похода. Тундровое поле, фьорд Долгая щель, берег океана, осмотр укреплений
2 день

Заглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение похода

Плотно позавтракав, собираем лагерь и отправляемся в путь: мы осмотрим берег дальше.

Предварительно оставив наши рюкзаки для того, чтобы забрать их по пути назад.

Сегодня нам откроется чудесное место, которое так и хочется назвать не иначе как логово кита!

Это щель в прибрежных скалах, которую настолько вымыла прибрежная волна, что она превратилась в заглаженный тоннель! Проходя по нему сверху вниз, испытываешь невероятные ощущения!

Далее мы пройдемся по тундровой части берега, где под ногами валяется множество артефактов и бурной жизни здесь еще несколько десятилетий назад.

В этих местах люди не только добывали рыбу, но и добывали полезные ископаемые!

Поднявшись на ближайшую скалу, мы увидим полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, а за ним, прогулявшись чуть дальше, немецкие укрепления времени Великой Отечественной войны.

Вдоволь исследовав эту местность, мы вернемся к нашему лагерю, захватим рюкзаки и снова по отливной линии отправимся в обратный путь.

На дороге нас будет ждать автотранспорт, который отвезет нас в Мурманск.

В этот день мы пройдем 15 км.

Время возвращения в Мурманск – 20:00.

Заглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение походаЗаглаженный тоннель, полуразрушенный пункт РЛС Северного флота, укрепления времени Великой Отечественной войны. Завершение похода
Проживание

В туре предусмотрено проживание в туристической палатке.

Стоимость тура на 1 человека — 14500 руб. /чел.

Скидки:

  • для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка — 600 руб.;
  • скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 перекус, 1 ужин)
  • Трансфер
  • Проживание в палатке
  • Работа инструктора
  • Питание
  • Оформление пропусков
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.

Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.

1. Туристическое снаряжение:

  • трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
  • накидка на рюкзак;
  • трекинговые палки;
  • спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
  • коврик для спальника (каремат);
  • сидушка туристическая («хоба»);
  • трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
  • набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
  • фляга либо бутылка для воды 1 литр;
  • налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)

2. Одежда и обувь.

Обязательный комплект:

  • треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
  • трекинговые носки (2-3 пары);
  • ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
  • ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
  • базовый слой (ходовой);
  • нательное белье тонкое;
  • запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
  • футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
  • запас комплектов нижнего белья;
  • утепляющий слой (флисовая куртка);
  • куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
  • тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
  • шапка;
  • перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
  • баф для защиты шеи;
  • солнечные очки;

По желанию:

  • гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
  • дождевик при отсутствии мембранной куртки;
  • купальный костюм.

Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).

3. Прочие вещи, необходимые для похода:

Гигиена:

  • средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
  • трекинговое полотенце (небольшое);
  • солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
  • гигиеническая помада;

Медицина:

  • мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);

Технические средства (по желанию):

  • повербанк;
  • кабель для зарядки телефона;
  • фотоаппарат;

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский страховой полис;
  • наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка — 600 руб.;
  • скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Что необходимо знать перед отправлением в тур?

За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.

В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.

Важно учесть, что пропуск оформляется за месяц до начала тура.

Можно ли в тур с детьми?

Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.

Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).

Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

