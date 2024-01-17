Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии.

Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий!
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Свежайшие морепродукты из Баренцева моря, дегустация пива, барбекю-ужин, оленина и фермерские продукты, знаменитые ягодные настойки Заполярья
Мастер-класс арктической кухни
Мастер-класс арктической кухни
От бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Охота на сказочное северное сияние с фотографом
Охота на сказочное северное сияние с фотографом
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!

Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!

Можно быть за рулем или ехать пассажиром.

Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!

Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра.

Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.

Вечером едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.

Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние
3 день

Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку!

Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.

Дальше только океан и Северный Полюс.

Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит!

Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.

После прогулки мы пообедаем в ресторане на берегу моря с идеей «from sea to table», что подразумевает простой и короткий путь продуктов от места добычи до кухни. Нам подадут блюда из свежепойманных рыбы и морепродуктов.

Морские ежики с огурцом, арктическая уха и на горячее — северная рыба с дюкселем из белых грибов и соусом из гребешка.

После обеда нас ждет путешествие на снегоходах (пассажирами) до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью «драконьих яиц»! Путь лежит по побережью Северного Ледовитого океана.

Не переживайте: дополнительную теплую одежду нам предоставят на месте.

Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!

Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.

Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни на берегу залива. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.

Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!

После ужина возвращаемся в Мурманск и останавливаемся в знаковых местах, чтобы поймать северное сияние!

Возвращаемся в отель, засыпаем немного уставшие, но счастливые!

Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы
4 день

Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние

Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!

На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.

В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!

Затем едем в гости к коренному народу Кольского полуострова — саамам!

В настоящий момент их осталось около 1500 человек.

Их родной дом — это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник — северный олень!

Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.

Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню.

Заселяемся!

Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.

Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!

Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.

Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.

После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.

Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!

Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние
5 день

Рыбный рынок и самолёт домой

Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.

У вас будет немного свободного времени, и при желании мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины.

Затем мы проводим вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Рыбный рынок и самолёт домойРыбный рынок и самолёт домой

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • г. Мурманск — отель Меридиан 4* или Park Inn by Radisson 4* (3 ночи) или Cosmos 4*;
  • Саамская деревня (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураДвухместное размещениеОдноместное размещение
3–7 января108 000124 000
5–9 января92 000108 000

В туре с датами 5–9 января в Мурманске размещение в отеле в отеле Cosmos 4*.

Варианты проживания

Меридиан 4

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Меридиан 4Меридиан 4Меридиан 4

Park Inn by Radisson 4

3 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4

Cosmos 4

3 ночи

Cosmos Murmansk Hotel расположен в центре города рядом с такими известными достопримечательностями как Мурманский областной драматический театр и православный храм Спаса-на-водах.

Рядом с Cosmos Murmansk Hotel находятся бизнес и торговые центры, остановки общественного транспорта. Вас приятно удивит близость отеля к порту на берегу Кольского залива, расположенного всего в 2 км, а также к конечной точке Арктического моста, что делает его идеальной базой для бизнес-путешественников. Аэропорт Мурманск (MMK) находится всего в 30 км.

В номерах отеля Cosmos Murmansk Hotel гости по достоинству оценят такие удобства, как полы с подогревом в ванной комнате, ортопедические кровати, бесплатный Wi-Fi и завтрак, который включен в проживание. Отель только для некурящих. Ресторан отеля «Полярные зори» предлагает фирменные блюда русской и европейской кухни и разнообразный ежедневный завтрак (шведский стол). В ночном клубе отеля каждую среду можно послушать живую музыку или отдохнуть в одном из двух уютных баров в фойе отеля.

К услугам гостей фитнес-центр, сауна и салон красоты, которые помогут восстановить силы. Если вы планируете проведение деловой встречи или мероприятия в Мурманске, то к вашим услугам многофункциональные конференц-залы, которые вмещают до 160 гостей. В отеле предусмотрена новейшая система безопасности, пожарная сигнализация и круглосуточная парковка.

Cosmos 4Cosmos 4Cosmos 4Cosmos 4

Домики в Саамской деревне

1 ночь

Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!

Домики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревне

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска и в Саамской деревне
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Сафари на снегоходах
  • Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
  • «Охота» на северное сияние с профессиональным фотографом
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Трансфер от/до аэропорта за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону) кроме рекомендованных рейсов
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье и свитер;
  • теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
  • шарф, перчатки и шапочка;
  • удобная зимняя обувь;
  • плавки / купальник и сланцы (для бани).

По желанию:

  • верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.

Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • теплый свитер, ветровку;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

На каких рейсах лучше прилететь и улетать?

Первый день тура, рейсы без доплаты:

  • S7-1229 (Москва — Мурманск);
  • SU‑1324 (Москва — Мурманск);
  • SU‑6341 (Санкт-Петербург — Мурманск).

Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб. Рекомендуемое время прилета: до 18:00.

Заключительный день тура, рейсы без доплаты:

  • S7-1230 (Мурманск — Москва);
  • SU‑1325 (Мурманск — Москва);
  • SU‑6346 (Мурманск — Санкт-Петербург).

Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб.
Рекомендуемое время вылета: после 16:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
17 янв 2024
Гастрономический тур по Кольскому полуострову конечно же оставил массу положительных впечатлений и послевкусие от поездки до сих пор не отпускает! Посчастливилось увидеть северное сияние уже в первый день приезда, гастрономические изыски просто поразили.
Единственное, что не очень понравилось, это саамская деревня, не очень комфортно было и на турбазе. Поэтому концовка была скомкана.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лара!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
11 янв 2024
Наш тур на Кольский полуостров проходил с 3 по 7 января 2024 года. Организация тура была на 💯. Мы получили массу положительных эмоций! Поймали северное сияние, посетили Териберку, увидели Баренцево море, ели вкусную еду и многое другое. Тур удался!!!
Е
12 янв 2023
Дорогие друзья, благодарю всех за преĸрасную ĸомпанию. Спасибо организаторам тура за ĸомфорт, насыщенную программу, незабываемые впечатления, хорошую организацию и вĸусную еду. Особые слова благодарности Ивану за доброжелательное отношение, интересное проведение эĸсĸурсий, за создание хорошего настроения и
моментальное решение всех вопросов. Редĸо бывает, что бы тур прошёл без проблем. Иван, Вам это удалось. Ваш позитивный настрой позволил
получить истинное удовольствие от тура. Всех обнимаю и желаю новых впечатлений и счастливых дней. Дополнительно хочу поблагодарить за трансфер в аэропорт. Не ожидала, очень было приятно за индивидуальный подход.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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