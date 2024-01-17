Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий!
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние
Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.
И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!
Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.
Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России.
Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!
Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!
Можно быть за рулем или ехать пассажиром.
Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!
Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра.
Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.
Вечером едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем.
Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.
Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку!
Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс.
Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане на берегу моря с идеей «from sea to table», что подразумевает простой и короткий путь продуктов от места добычи до кухни. Нам подадут блюда из свежепойманных рыбы и морепродуктов.
Морские ежики с огурцом, арктическая уха и на горячее — северная рыба с дюкселем из белых грибов и соусом из гребешка.
После обеда нас ждет путешествие на снегоходах (пассажирами) до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью «драконьих яиц»! Путь лежит по побережью Северного Ледовитого океана.
Не переживайте: дополнительную теплую одежду нам предоставят на месте.
Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!
Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.
Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни на берегу залива. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.
Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в Мурманск и останавливаемся в знаковых местах, чтобы поймать северное сияние!
Возвращаемся в отель, засыпаем немного уставшие, но счастливые!
Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!
Затем едем в гости к коренному народу Кольского полуострова — саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом — это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник — северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.
Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню.
Заселяемся!
Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!
Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.
Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.
После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.
Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!
Рыбный рынок и самолёт домой
Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.
У вас будет немного свободного времени, и при желании мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины.
Затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание:
- г. Мурманск — отель Меридиан 4* или Park Inn by Radisson 4* (3 ночи) или Cosmos 4*;
- Саамская деревня (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|3–7 января
|108 000
|124 000
|5–9 января
|92 000
|108 000
В туре с датами 5–9 января в Мурманске размещение в отеле в отеле Cosmos 4*.
Варианты проживания
Меридиан 4
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Park Inn by Radisson 4
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Cosmos 4
Cosmos Murmansk Hotel расположен в центре города рядом с такими известными достопримечательностями как Мурманский областной драматический театр и православный храм Спаса-на-водах.
Рядом с Cosmos Murmansk Hotel находятся бизнес и торговые центры, остановки общественного транспорта. Вас приятно удивит близость отеля к порту на берегу Кольского залива, расположенного всего в 2 км, а также к конечной точке Арктического моста, что делает его идеальной базой для бизнес-путешественников. Аэропорт Мурманск (MMK) находится всего в 30 км.
В номерах отеля Cosmos Murmansk Hotel гости по достоинству оценят такие удобства, как полы с подогревом в ванной комнате, ортопедические кровати, бесплатный Wi-Fi и завтрак, который включен в проживание. Отель только для некурящих. Ресторан отеля «Полярные зори» предлагает фирменные блюда русской и европейской кухни и разнообразный ежедневный завтрак (шведский стол). В ночном клубе отеля каждую среду можно послушать живую музыку или отдохнуть в одном из двух уютных баров в фойе отеля.
К услугам гостей фитнес-центр, сауна и салон красоты, которые помогут восстановить силы. Если вы планируете проведение деловой встречи или мероприятия в Мурманске, то к вашим услугам многофункциональные конференц-залы, которые вмещают до 160 гостей. В отеле предусмотрена новейшая система безопасности, пожарная сигнализация и круглосуточная парковка.
Домики в Саамской деревне
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска и в Саамской деревне
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России)
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Сафари на снегоходах
- Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
- «Охота» на северное сияние с профессиональным фотографом
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Трансфер от/до аэропорта за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону) кроме рекомендованных рейсов
- Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье и свитер;
- теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
- шарф, перчатки и шапочка;
- удобная зимняя обувь;
- плавки / купальник и сланцы (для бани).
По желанию:
- верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Как лучше одеться? Что с собой взять?
Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.
Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:
- удобную непромокаемую обувь;
- теплый свитер, ветровку;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
На каких рейсах лучше прилететь и улетать?
Первый день тура, рейсы без доплаты:
- S7-1229 (Москва — Мурманск);
- SU‑1324 (Москва — Мурманск);
- SU‑6341 (Санкт-Петербург — Мурманск).
Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб. Рекомендуемое время прилета: до 18:00.
Заключительный день тура, рейсы без доплаты:
- S7-1230 (Мурманск — Москва);
- SU‑1325 (Мурманск — Москва);
- SU‑6346 (Мурманск — Санкт-Петербург).
Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб.
Рекомендуемое время вылета: после 16:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственное, что не очень понравилось, это саамская деревня, не очень комфортно было и на турбазе. Поэтому концовка была скомкана.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
моментальное решение всех вопросов. Редĸо бывает, что бы тур прошёл без проблем. Иван, Вам это удалось. Ваш позитивный настрой позволил
получить истинное удовольствие от тура. Всех обнимаю и желаю новых впечатлений и счастливых дней. Дополнительно хочу поблагодарить за трансфер в аэропорт. Не ожидала, очень было приятно за индивидуальный подход.