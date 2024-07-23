Поход вдоль Баренцева моря к Териберке

Пеший тур вдоль побережья Баренцева моря позволит насладиться силой и мощью Северного Ледовитого океана и полюбоваться красотой Крайнего Севера. На пути нас ждут и заброшенные поселки, и бескрайние тундровые поля, и не с чем несравнимое море. Разнообразие видов не даст нам соскучиться. А в конце тура посетим знаменитый поселок Кольского полуострова — Териберку.
5
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута

В первый день мы встретимся в городе Мурманске.

Встреча группы в 09:00 у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А).

На машинах доедем до начала маршрута в поселке Туманный (ориентировочное время в пути 4 часа). Здесь мы начнем нашу пешеходную часть маршрута.

Наш пеший маршрут берет свое начало у одного из многих покинутых поселков здешних мест и будет пролегать вдоль губы Воронья.

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрутаВстреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута
2 день

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи

После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.

Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
3 день

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи

После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.

Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.

Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжиПродолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
4 день

Выход к поселку Териберка

Вечером в четвертый день, нагулявшись вдоль моря и набравшись впечатлений, мы выйдем к поселку Териберка. Здесь мы поставим лагерь.

Выход к поселку ТериберкаВыход к поселку ТериберкаВыход к поселку ТериберкаВыход к поселку Териберка
5 день

Прогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в Мурманск

Пятый день мы посвятим прогулке по окрестностям Териберки: посетим старую Териберку, водопад, пляж «Яйца дракона».

При желании отправимся на Териберский маяк (8 км), а затем вернемся к лагерю, соберем его и отправимся на машинах в Мурманск.

Программа завершается в Мурманске у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А) не ранее 21:00.

Прогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в МурманскПрогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в МурманскПрогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в МурманскПрогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в Мурманск

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Скидкатем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 2 000 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
  • Групповая аптечка
  • Питание на весь маршрут
  • Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
  2. Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
  3. Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
  4. Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
  5. Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
  6. Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
  7. Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
  8. Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
  9. Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
  10. Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
  11. Рюкзак на 70–80 литров.
  12. Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
  13. При желании можно взять треккинговые палки.
  14. Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
  15. Хоба (сидушка).
  16. Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
  17. Фонарь — для походов с конца июля.
  18. Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидка тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 2 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 июл 2024
Организаторы тура Екатерина и Ольга настоящие профессионалы! Поход прошел на Ура!!!
Е
17 июл 2024
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
А
26 июн 2024
Организовано все отлично!
Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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