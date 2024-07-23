Программа тура по дням
Встреча группы в Мурманске. Трансфер в поселок Туманный. Старт пешего маршрута
В первый день мы встретимся в городе Мурманске.
Встреча группы в 09:00 у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А).
На машинах доедем до начала маршрута в поселке Туманный (ориентировочное время в пути 4 часа). Здесь мы начнем нашу пешеходную часть маршрута.
Наш пеший маршрут берет свое начало у одного из многих покинутых поселков здешних мест и будет пролегать вдоль губы Воронья.
Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.
Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.
Продолжение пешего маршрута: фьорды, скалы, песчаные пляжи
После преодоления материковой части маршрута мы выйдем к морю.
Многочисленные фьорды, скалы и сопки, белоснежные песчаные пляжи, поочередно сменяющиеся с непреступными скальными обрывами.
Выход к поселку Териберка
Вечером в четвертый день, нагулявшись вдоль моря и набравшись впечатлений, мы выйдем к поселку Териберка. Здесь мы поставим лагерь.
Прогулка по окрестностям Териберки. Возвращение в Мурманск
Пятый день мы посвятим прогулке по окрестностям Териберки: посетим старую Териберку, водопад, пляж «Яйца дракона».
При желании отправимся на Териберский маяк (8 км), а затем вернемся к лагерю, соберем его и отправимся на машинах в Мурманск.
Программа завершается в Мурманске у бывшего кинотеатра Атлантика (проспект Кольский дом, 131А) не ранее 21:00.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Скидкатем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 2 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
- Групповая аптечка
- Питание на весь маршрут
- Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
- Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
- Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
- Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
- Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
- Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
- Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
- Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
- Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
- Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
- Рюкзак на 70–80 литров.
- Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
- При желании можно взять треккинговые палки.
- Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
- Хоба (сидушка).
- Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
- Фонарь — для походов с конца июля.
- Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидка тем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 2 000 руб.