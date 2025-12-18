1 день

Ж/д вокзал Мурманска - полуостров Средний

В 09:00 встреча на ж/д вокзале Мурманска. Трансфер на высокопроходимом транспорте до полуострова Средний, в пути ~6 ч.

По пути проходим паспортный контроль на КПП и перекусываем в кафе. Далее сделаем несколько остановок у водопадов.

Первые 110 км проходят по хорошей асфальтированной дороге, весь остальной путь — грунтовка, которая через хребет Муста-Тунтури приведет нас на полуостров Средний.

Выгружаемся из трансфера, распределяем общественное снаряжение и отправляемся в путь.

Небольшой переход около 3 км, разбиваем лагерь на берегу залива Варангер-фьорда, соединяющего Норвегию и полуострова Средний и Рыбачий.

Напротив — Айновы острова, известные колонией тупиков. Иногда прямо с берега в заливе можно наблюдать китов.

Ужин, знакомство, отдых.

Едем около 6 ч.

3 км под рюкзаком.

Ночь в палатке.

Есть связь и интернет.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160