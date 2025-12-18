Эти места называют не только Краем земли, но и одним из
Программа тура по дням
Ж/д вокзал Мурманска - полуостров Средний
В 09:00 встреча на ж/д вокзале Мурманска. Трансфер на высокопроходимом транспорте до полуострова Средний, в пути ~6 ч.
По пути проходим паспортный контроль на КПП и перекусываем в кафе. Далее сделаем несколько остановок у водопадов.
Первые 110 км проходят по хорошей асфальтированной дороге, весь остальной путь — грунтовка, которая через хребет Муста-Тунтури приведет нас на полуостров Средний.
Выгружаемся из трансфера, распределяем общественное снаряжение и отправляемся в путь.
Небольшой переход около 3 км, разбиваем лагерь на берегу залива Варангер-фьорда, соединяющего Норвегию и полуострова Средний и Рыбачий.
Напротив — Айновы острова, известные колонией тупиков. Иногда прямо с берега в заливе можно наблюдать китов.
Ужин, знакомство, отдых.
- Едем около 6 ч.
- 3 км под рюкзаком.
- Ночь в палатке.
- Есть связь и интернет.
Берег Варангер-фьорда - скалы Два брата - Пумманки
Собираем лагерь и отправляемся в путь по полуострову Средний.
По пути нас ждет самая известная достопримечательность полуострова — скалы Два брата, а также Берег рыжих камней, здесь гуляем, фотографируемся.
Проходим еще 9 км вдоль губы Большая Волоковая, переходим небольшой брод и ставим лагерь неподалеку от заброшенного военного аэродрома Пумманки.
Вечером прогуляемся по окрестностям. Ужин, отдых.
- 11 км под рюкзаком, 4 км без рюкзака.
- Нет связи и интернета.
- Ночь в палатке.
Пумманки - база отдыха на полуострове Рыбачьем
Совершаем переход с полуострова Среднего на полуостров Рыбачий. Оказываемся в живописной бухте Озерко. По пути смотрим водопад Белая красавица.
Приходим на туристическую базу, заселяемся в домики.
Вечером нас ждет жаркая банька на берегу моря. На базе есть возможность принять горячий душ и, при наличии, отведать свежего краба.
Ужин, отдых.
- 15 км под рюкзаком.
- Нет связи и интернета.
- Ночь на базе отдыха.
- Банька на берегу моря.
Полуостров Рыбачий: база отдыха - песчаный пляж
Сегодня путешествуем по полуострову Рыбачий, наша цель — песчаный пляж. Напротив пляжа увидим Кийские острова.
Разобьем лагерь недалеко от глэмпинга.
В теплую погоду можно искупаться на пляже, в холодную — организовать еще одну баню для желающих.
При наличии сил и времени из лагеря сходим в радиальную прогулку на Коровий мыс.
Ужин, отдых.
- 20 км под рюкзаком, 6 км без рюкзаков.
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
Песчаный пляж - мыс Немецкий - Кекурский мыс
По берегу Баренцева моря идем к мысу Немецкий, на самую северную континентальную точку Европейской части России, где увидим знаменитый Вайдагубский маяк.
В конце 19 века на берегах Вайда-губы находилось самое крупное рыбацкое становище на всём Западном Мурмане. На берегах бухты располагалась часовня, метеорологическая станция, телеграфная станция, паровая жиротопня, торговая лавка и небольшая больница. Для обеспечения безопасного круглосуточного плавания было принято решение о строительстве маяка, который был установлен в 1896 г.
Первый маяк представлял собой одноэтажный деревянный домик жёлтого цвета. Далее маяк перестраивался несколько раз и, наконец, в 1966 г. обрел тот облик, в котором мы его наблюдаем в настоящее время. Маяк модернизирован в 2008 г. и является действующим.
После осмотра маяка отправляемся на живописный Кекурский мыс, где разобьем лагерь.
- 22 км под рюкзаком.
- Нет связи и интернета.
- Ночь в палатке.
Кекурский мыс - река Скорбеевская
Отправляемся к завершающей локации на нашем маршруте — к водопаду на реке Скорбеевской.
Разбиваем лагерь и уходим в радиальную прогулку на Большой Скорбеевский мыс, с которого увидим древний каменный лабиринт.
Возвращение в лагерь, ужин и завершающий вечер на берегу Баренцева моря.
- 12 км под рюкзаком, 6 км без рюкзака.
- Нет связи и интернета.
- Ночь в палатке.
Отъезд домой
Утром завтракаем, собираем лагерь, грузимся в трансфер и отправляемся в долгий путь домой.
По пути остановка в кафе на перекус и туалет.
Около 18:00 трансфер привезет нас на ж/д вокзал Мурманска.
По желанию можно остаться в Мурманске еще на несколько дней, посетить ледокол Ленин, краеведческий музей, рестораны с вкусной арктической кухней и закупиться сувенирами.
- Едем около 7 ч.
- После обеда появляется связь, ура!
Проживание
На маршруте ночуем 5 ночей в палатках, турклуб бесплатно предоставляет места в 3-4-местных палатках, за доплату можно арендовать 2-местную палатку.
Одну ночь в середине маршрута на полуострове Рыбачий проведем на турбазе в 2-5-местных номерах.
Есть возможность принять горячий душ, также организуется дровяная банька.
Варианты проживания
Палатка
Турбаза
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д вокзал Мурманска - полуостров Средний
- Трансфер полуостров Рыбачий - ж/д вокзал Мурманска
- Питание на маршруте
- 1 ночь на турбазе в середине маршрута
- Жаркая банька на берегу в середине маршрута
- Прокат общественного снаряжения (палатки, горелки и газ, костровое оборудование, тент и пр.)
- Работа инструктора
- Групповая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Оформление и оплата пропуска в ООПТ
- Страховка от НС
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в г. Мурманск и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
- Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- накомарник;
- гермочехол для телефона/документов.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- термофутболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- перчатки рабочие;
- нитки и иголка;
- палатка.
Какая погода ожидается?
Температура может колебаться от +18 до +3, возможны сильные ветра и затяжные дожди, будьте к этому готовы.
Питание на маршруте
Готовят участники самостоятельно под чутким руководством инструктора, в первый день похода будут распределены дежурства.
Могут ли дети принять участие?
Если ребёнок обладает хорошей физподготовкой и походным опытом, способен проходить большие расстояния и вынести суровые погодные условия — мы готовы обсудить участие детей от 10 лет.
Какие документы необходимы для участия иностранным гражданам?
1. Вы должны самостоятельно оформить пропуск в погранзону. Срок изготовления пропуска — до 30 рабочих дней, лучше заняться оформлением заблаговременно и подать заявление не позже, чем за 45 суток.
Подробности на сайте ФСБ или в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району:
|pu.murmanoblfsb.ru
|С понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00;
пятница с 09:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00.
|8 (8152) 48-75-41
8 (8152) 48-75-42
2. Получение разрешения на пребывание в ООПТ мы оформляем для вас с доплатой 2200 рублей, т. к. разрешение для иностранцев стоит в два раза дороже.
Можно ли поехать с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом!
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна.
Мы просим вас также оценить не только свои, но и собачьи силы, и, чтобы всем было спокойно, указать ваш предыдущий походный опыт с собакой.
На маршруте будут камни, песок, ручьи, ходовые дни будут продолжительными. Если собака не подготовлена — может устать, натереть лапки или травмироваться.
В середине маршрута мы ночуем в гостинице, вы должны отдельно проживать в номере с собакой и оплатить размещение без подселения.
Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак — обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе: т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.