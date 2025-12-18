Мои заказы

Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моря

Полуостров Средний и Рыбачий
Если вас привлекает красота суровой северной природы, то путешествие на полуострова Средний и Рыбачий — это то, что вам нужно.

Эти места называют не только Краем земли, но и одним из
самых живописных мест на Кольском полуострове. Весь маршрут проходит вдоль Баренцева моря по бескрайней тундре.

На пути вам встретятся многочисленные реки, озера, водопады, черные сланцевые скалы и скальные останцы удивительных форм.

Полуострова богаты на птичьи базары, с берега нередко можно увидеть китов, а в лагерь будут наведываться любопытные лисички. Поход подходит для опытных туристов или новичков с хорошей физической подготовкой.

Рюкзаки несем на себе, а живем в палатках, но в середине маршрута мы запланировали одну теплую ночевку на базе и жаркую баньку. Скидка на первые 5 мест — 5 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании. Детям от 10 до 12 лет стоимость 80 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моряФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полуостров Средний и Рыбачий. Поход вдоль Баренцева моряФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Ж/д вокзал Мурманска - полуостров Средний

В 09:00 встреча на ж/д вокзале Мурманска. Трансфер на высокопроходимом транспорте до полуострова Средний, в пути ~6 ч.

По пути проходим паспортный контроль на КПП и перекусываем в кафе. Далее сделаем несколько остановок у водопадов.

Первые 110 км проходят по хорошей асфальтированной дороге, весь остальной путь — грунтовка, которая через хребет Муста-Тунтури приведет нас на полуостров Средний.

Выгружаемся из трансфера, распределяем общественное снаряжение и отправляемся в путь.

Небольшой переход около 3 км, разбиваем лагерь на берегу залива Варангер-фьорда, соединяющего Норвегию и полуострова Средний и Рыбачий.

Напротив — Айновы острова, известные колонией тупиков. Иногда прямо с берега в заливе можно наблюдать китов.

Ужин, знакомство, отдых.

  • Едем около 6 ч.
  • 3 км под рюкзаком.
  • Ночь в палатке.
  • Есть связь и интернет.
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Берег Варангер-фьорда - скалы Два брата - Пумманки

Собираем лагерь и отправляемся в путь по полуострову Средний.

По пути нас ждет самая известная достопримечательность полуострова — скалы Два брата, а также Берег рыжих камней, здесь гуляем, фотографируемся.

Проходим еще 9 км вдоль губы Большая Волоковая, переходим небольшой брод и ставим лагерь неподалеку от заброшенного военного аэродрома Пумманки.

Вечером прогуляемся по окрестностям. Ужин, отдых.

  • 11 км под рюкзаком, 4 км без рюкзака.
  • Нет связи и интернета.
  • Ночь в палатке.
Берег Варангер-фьорда - скалы Два брата - ПумманкиБерег Варангер-фьорда - скалы Два брата - ПумманкиБерег Варангер-фьорда - скалы Два брата - Пумманки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пумманки - база отдыха на полуострове Рыбачьем

Совершаем переход с полуострова Среднего на полуостров Рыбачий. Оказываемся в живописной бухте Озерко. По пути смотрим водопад Белая красавица.

Приходим на туристическую базу, заселяемся в домики.

Вечером нас ждет жаркая банька на берегу моря. На базе есть возможность принять горячий душ и, при наличии, отведать свежего краба.

Ужин, отдых.

  • 15 км под рюкзаком.
  • Нет связи и интернета.
  • Ночь на базе отдыха.
  • Банька на берегу моря.
Пумманки - база отдыха на полуострове РыбачьемПумманки - база отдыха на полуострове РыбачьемПумманки - база отдыха на полуострове Рыбачьем
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Полуостров Рыбачий: база отдыха - песчаный пляж

Сегодня путешествуем по полуострову Рыбачий, наша цель — песчаный пляж. Напротив пляжа увидим Кийские острова.

Разобьем лагерь недалеко от глэмпинга.

В теплую погоду можно искупаться на пляже, в холодную — организовать еще одну баню для желающих.

При наличии сил и времени из лагеря сходим в радиальную прогулку на Коровий мыс.

Ужин, отдых.

  • 20 км под рюкзаком, 6 км без рюкзаков.
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Полуостров Рыбачий: база отдыха - песчаный пляжПолуостров Рыбачий: база отдыха - песчаный пляжПолуостров Рыбачий: база отдыха - песчаный пляж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Песчаный пляж - мыс Немецкий - Кекурский мыс

По берегу Баренцева моря идем к мысу Немецкий, на самую северную континентальную точку Европейской части России, где увидим знаменитый Вайдагубский маяк.

В конце 19 века на берегах Вайда-губы находилось самое крупное рыбацкое становище на всём Западном Мурмане. На берегах бухты располагалась часовня, метеорологическая станция, телеграфная станция, паровая жиротопня, торговая лавка и небольшая больница. Для обеспечения безопасного круглосуточного плавания было принято решение о строительстве маяка, который был установлен в 1896 г.

Первый маяк представлял собой одноэтажный деревянный домик жёлтого цвета. Далее маяк перестраивался несколько раз и, наконец, в 1966 г. обрел тот облик, в котором мы его наблюдаем в настоящее время. Маяк модернизирован в 2008 г. и является действующим.

После осмотра маяка отправляемся на живописный Кекурский мыс, где разобьем лагерь.

  • 22 км под рюкзаком.
  • Нет связи и интернета.
  • Ночь в палатке.
Песчаный пляж - мыс Немецкий - Кекурский мысПесчаный пляж - мыс Немецкий - Кекурский мысПесчаный пляж - мыс Немецкий - Кекурский мыс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Кекурский мыс - река Скорбеевская

Отправляемся к завершающей локации на нашем маршруте — к водопаду на реке Скорбеевской.

Разбиваем лагерь и уходим в радиальную прогулку на Большой Скорбеевский мыс, с которого увидим древний каменный лабиринт.

Возвращение в лагерь, ужин и завершающий вечер на берегу Баренцева моря.

  • 12 км под рюкзаком, 6 км без рюкзака.
  • Нет связи и интернета.
  • Ночь в палатке.
Кекурский мыс - река СкорбеевскаяКекурский мыс - река СкорбеевскаяКекурский мыс - река Скорбеевская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд домой

Утром завтракаем, собираем лагерь, грузимся в трансфер и отправляемся в долгий путь домой.

По пути остановка в кафе на перекус и туалет.

Около 18:00 трансфер привезет нас на ж/д вокзал Мурманска.

По желанию можно остаться в Мурманске еще на несколько дней, посетить ледокол Ленин, краеведческий музей, рестораны с вкусной арктической кухней и закупиться сувенирами.

  • Едем около 7 ч.
  • После обеда появляется связь, ура!
Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

На маршруте ночуем 5 ночей в палатках, турклуб бесплатно предоставляет места в 3-4-местных палатках, за доплату можно арендовать 2-местную палатку.

Одну ночь в середине маршрута на полуострове Рыбачий проведем на турбазе в 2-5-местных номерах.

Есть возможность принять горячий душ, также организуется дровяная банька.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Турбаза

1 ночь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д вокзал Мурманска - полуостров Средний
  • Трансфер полуостров Рыбачий - ж/д вокзал Мурманска
  • Питание на маршруте
  • 1 ночь на турбазе в середине маршрута
  • Жаркая банька на берегу в середине маршрута
  • Прокат общественного снаряжения (палатки, горелки и газ, костровое оборудование, тент и пр.)
  • Работа инструктора
  • Групповая аптечка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оформление и оплата пропуска в ООПТ
  • Страховка от НС
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты в г. Мурманск и обратно
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • накомарник;
  • гермочехол для телефона/документов.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • термофутболка;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • спички;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • перчатки рабочие;
  • нитки и иголка;
  • палатка.
Какая погода ожидается?

Температура может колебаться от +18 до +3, возможны сильные ветра и затяжные дожди, будьте к этому готовы.

Питание на маршруте

Готовят участники самостоятельно под чутким руководством инструктора, в первый день похода будут распределены дежурства.

Могут ли дети принять участие?

Если ребёнок обладает хорошей физподготовкой и походным опытом, способен проходить большие расстояния и вынести суровые погодные условия — мы готовы обсудить участие детей от 10 лет.

Какие документы необходимы для участия иностранным гражданам?

1. Вы должны самостоятельно оформить пропуск в погранзону. Срок изготовления пропуска — до 30 рабочих дней, лучше заняться оформлением заблаговременно и подать заявление не позже, чем за 45 суток.

Подробности на сайте ФСБ или в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району:

pu.murmanoblfsb.ruС понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00;
пятница с 09:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00.		8 (8152) 48-75-41
8 (8152) 48-75-42

2. Получение разрешения на пребывание в ООПТ мы оформляем для вас с доплатой 2200 рублей, т. к. разрешение для иностранцев стоит в два раза дороже.

Можно ли поехать с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом!

Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна.

Мы просим вас также оценить не только свои, но и собачьи силы, и, чтобы всем было спокойно, указать ваш предыдущий походный опыт с собакой.

На маршруте будут камни, песок, ручьи, ходовые дни будут продолжительными. Если собака не подготовлена — может устать, натереть лапки или травмироваться.

В середине маршрута мы ночуем в гостинице, вы должны отдельно проживать в номере с собакой и оплатить размещение без подселения.

Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак — обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе: т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

