1 день

Два брата, рыжие камни, Кийская литораль

Старт в поездку в 8.00 из отеля в городе Мурманск. Едем в 4 местных внедорожниках на Край земли, нас ждет не простая дорога и невероятные виды и впечатления.

09:30 прохождение, погранзаставы, водопад Мельничный на реке Титовка.

11:00 Пьяный ручей, здесь принято вспомнить тех, кто воевал на полуостровах и теперь не с нами.

13:00 водопад на полуострове Среднем, обед;

14:30 береговая батарея, державшая оборону полуострова Среднего.

16:00 Два брата (два каменных мегалита) и берег рыжих камней. По одному из саамских преданий, это окаменевшие колдуны нойды Акка И Укка, наказанные за причиненные ими зло. Два Брата это скалы останцы, их возрат около 600 миллионов лет

19:30 встаем на ночлег в Кийской литорали (песчаный пляж). Многокилометровый пляж ан полуострове Рыбачий, там мы располагаемся на ночлег. Что бы увидеть потрясающие закаты и рассветы. Кийский пляж полностью затопляется во время прилива и обнажается при отливе, здесь можно сделать фото как небо сливается с морем

20:00 ужинаем. Кормим вкусно! Шашлык, уха, паста и курица со сливками. Мы постарались что бы меню было максимально вкусным в диких условиях бездорожья и отрыва от цивилизации. На полуостров Рыбачий мы везем продукты в дорожном холодильнике.

