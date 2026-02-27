Полуострова Рыбачий и Средний, 3 дня. Четырёхместные внедорожники

Настоящий край земли - место, где раньше жили саамы
Описание тура

Настоящий Край земли, место где раньше жили саамы, здесь до сих пор можно увидеть стада оленей, а китов видно прямо с утесов скал. Мы максимально охватим все знаковое на острове за три дня с хорошим питанием.

Программа тура по дням

1 день

Два брата, рыжие камни, Кийская литораль

Старт в поездку в 8.00 из отеля в городе Мурманск. Едем в 4 местных внедорожниках на Край земли, нас ждет не простая дорога и невероятные виды и впечатления.

09:30 прохождение, погранзаставы, водопад Мельничный на реке Титовка.

11:00 Пьяный ручей, здесь принято вспомнить тех, кто воевал на полуостровах и теперь не с нами.

13:00 водопад на полуострове Среднем, обед;

14:30 береговая батарея, державшая оборону полуострова Среднего.

16:00 Два брата (два каменных мегалита) и берег рыжих камней. По одному из саамских преданий, это окаменевшие колдуны нойды Акка И Укка, наказанные за причиненные ими зло. Два Брата это скалы останцы, их возрат около 600 миллионов лет

19:30 встаем на ночлег в Кийской литорали (песчаный пляж). Многокилометровый пляж ан полуострове Рыбачий, там мы располагаемся на ночлег. Что бы увидеть потрясающие закаты и рассветы. Кийский пляж полностью затопляется во время прилива и обнажается при отливе, здесь можно сделать фото как небо сливается с морем

20:00 ужинаем. Кормим вкусно! Шашлык, уха, паста и курица со сливками. Мы постарались что бы меню было максимально вкусным в диких условиях бездорожья и отрыва от цивилизации. На полуостров Рыбачий мы везем продукты в дорожном холодильнике.

2 день

Мыс Кекурский, мыс Немецкий, маяк

Неспеша завтракаем (обычно яичница, бутерброды)

Ориентировочно в 11:00 выезжаем;

12:00 смотрим мыс Немецкий, маяк. Маяк расположен на мысе Немецкий. Самый северный континентальный маяк европейской части России. Маяк построен в 1966 году

13:00 едем к кораблю, выброшенному на берег. Корабль расположен на каменистом пляже, где камни как листы книги наслаиваются друг на друга

13:30 мыс Кекурский. Это самая северная точка европейской континентальной части России. То, что вы увидите, не забудете ни когда! Самое эпичное место полуострова Рыбачий. Фактически это сильно выделяющийся хребет, уходящий под воды Баренцева моря

14:30 обед;

16:00 отправляемся на заброшенный военный гарнизон мыс Скорбеевский. По пути мы будем на мысе от куда можно в море увидеть китов!

16:45 едем на губу Скорбеевскую (к водопаду, на галечный пляж)

19:00 возвращаемся в лагерь. Кийская литораль (песчаный пляж).

19:30 ужин.

При заказе заранее можно организовать Баню

3 день

Муста-Тунтури, возвращение домой

Сбор, завтрак

11:00 выезжаем;

13:30 поднимаемся на горный хребет Муста-Тунтури (пешком). Здесь лицом к лицу стояли немецкие и советские войска, близость была просто невероятная.

Посещение музея обороны Рабачего и Среднего.

14:30 обед;

15:30 старт в сторону Мурманска;

19:00 делаем остановку у реки Титовка, перекусываем;

20:00 возвращаемся в Мурманск

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (4 местные внедорожники)
  • Гид
  • Проживание в палатке
  • Спальник и коврик комфорт на 0 градусов. Не замерзните! Температура спальника с запасом
  • Качественное питание, завтраки, обеды, перекусы
Что не входит в цену
  • Билет посещения природного парка Рыбачий и Средний 500 руб. с человека (есть льготы)
  • Баня (за доп. плату)
  • Проживание в кемпинге (по желанию)
  • Обеды и завтраки в кемпинге в красивых сферах
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я и моя команда мы не просто местные мурманчане, которые знают все дорожные и погодные нюансы. А опытные люди по настоящему заряженные на результат. Я много лет молчала, но подумала кто
расскажет о нас как не я? - мы любим путешествовать сами и постоянно изучаем новые места региона. Авторы многих новых маршрутов - составители и издатели путеводителя по Хибинам, который продается в Санкт-Петербурге и в Москве - первая помощь. Знаем умеем практикуем в любых условиях. - спали человеку жизнь под лавиной в стадии клинический смерти - постоянно обучаемся (экскурсовод, гид-проводник, курсы первой помощи, лавинная безопасность) - имеем свой автопарк полноприводной техники - были более 30 раз выше 5000 метров по технически сложным маршрутам и руководили ими. Многие приезжают к нам два и более раза, для новых маршрутов и впечатлений.

