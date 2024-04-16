Тур на полуострова Средний и Рыбачий

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Путешествие на полуостров Средний и Рыбачий: один из обязательных пунктов списка желаний, который обязательно нужно исполнить! Природа, словно вы оказались на другой планете, нетронутые пейзажи: окаменевшие колдуны Два брата, Сад Рыжих камней-Марс на Земле, скалы и маяк мыса Немецкий, птичьи базары и удивительные локации.

За три дня мы посетим самые уникальные места Мурманской области, проедем сотни километров по бездорожью, окажемся на Краю света и заберем с собой море эмоций и впечатлений!
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
9
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Живописные водопады
Живописные водопады
Полюбуемся водопадами реки Титовки и увидим «Пьяный ручей»
Красоты Рыбачьего полуострова
Красоты Рыбачьего полуострова
Насладимся видом мыса Кекурского и самого северного места России
Исторические места
Исторические места
Посетим комплекс «Долина Славы», осмотрим финские ДОТы и батарею Поночевного

Программа тура по дням

1 день

Комплекс "Долина Славы". "Пьяный ручей". Перевал "Муста-Тунтури"

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие заранее за день до старта тура, либо до 11:00 дня старта, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.

Время сбора группы 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Заезд в гипермаркет по пути на полуострова.

Полуострова Средний и Рыбачий отдаленные места, магазины и аптеки отсутствуют, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.

Переезд через Кольский полуостров.

Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной природы.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Водопады р. Титовка.

«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».

Муста-Тунтури в переводе с языка саами означает «черная гора», хребет сложен темными скалами и стоит у подножья Малой Волоковой губы, разделяя материк и полуострова.

Переезд через перевал «Муста-Тунтури».

Направляемся на полуостров Средний, посещаем знаковые места по пути: Высота «Яйцо», Мотовский залив и другие.

Заселение.

Ужин.

Свободное время.

Комплекс "Долина Славы". "Пьяный ручей". Перевал "Муста-Тунтури"Комплекс "Долина Славы". "Пьяный ручей". Перевал "Муста-Тунтури"
2 день

Полуостров Рыбачий

Завтрак.

Сбор группы и посадка в авто, отправляемся на полуостров Рыбачий.

Во второй день путешествия мы посетим западную часть полуострова Рыбачий, побываем в самой Северной точке России, старинный колодец, а также постараемся запечатлеть морских обитателей.

Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов.

Мыс Немецкий. Самая северная континентальная точка Европейской части России.

Древнее название — мыс Кегор. Здесь можно увидеть необычной формы островершинные утесы черного цвета — столбообразные слоистые скалы.

Вайдагубский маяк. Самый северный действующий маяк в России.

Маяк светит зеленым проблесковым огнем на расстояние до 20 миль. Рядом с ним расположена метеостанция.

Полевой обед в пути.

Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего.

Расположен в северной части полуострова Рыбачий, от Немецкого мыса он отделен Губой Вайда.

Это одно из самых живописных, труднодоступных и поэтому заветных мест для путешествующих по Кольскому полуострову.

Возвращение в кемпинг.

Горячий ужин.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий
3 день

Полуостров Средний

Завтрак.

Сбор вещей, отправляемся в путь на Кольский полуостров. Прощаемся с полуостровом Рыбачий и отправляемся на знакомство с не менее прекрасным полуостровом Кольской земли — Средний.

Памятник природы «Два брата». Уникальный природный памятник — скалы-останцы, расположен на мысе Земляной полуострова Средний.

Две скалы высотой тридцать метров имеют возраст около 600 миллионов лет. У саамов, коренных жителей Кольского полуострова, скалы «Два брата» считаются священными.

«Сад рыжих камней», расположенный в полосе прибоя, на побережье Баренцева моря.

Каменистые породы, напоминающие фигуры людей, животных, загадочных существ и предметов, меняют очертания в зависимости от времени суток и освещения.

Полевой обед.

Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного.

Перевал Муста-Тунтури.

Река Титовка

Возвращение в Мурманск к месту старта.

Полуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров Средний

Проживание

Стоимость тура в зависимости от размещения (при 2-местном размещении):

  • палаточный лагерь — 30 000 руб. /чел.;
  • комфортабельный кемпинг — 36 500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение:

  • палаточный лагерь — 1 500 руб.;
  • кемпинг — 2 500 руб.

В сентябре возможно размещение только в кемпинге.

Варианты проживания

Кемпинг

2 ночи

Комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники, а также постельное бельё, полотенца и т. д., полевые удобства, питание.

КемпингКемпингКемпингКемпингКемпинг

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: комфортное размещение палаточный лагерь/кемпинг на самом берегу Баренцева моря
  • Экскурсионное обслуживание: посещение природного парка Средний и Рыбачийпрогулки по неизведанным тропам
  • Посещение природного парка Средний и Рыбачий
  • Прогулки по неизведанным тропам
  • Питание: перекус в 1 день по пути к полуостровамзавтраки во 2 и 3 дниобед во 2 и 3 дниужин в 1 и 2 дни
  • Перекус в 1 день по пути к полуостровам
  • Завтраки во 2 и 3 дни
  • Обед во 2 и 3 дни
  • Ужин в 1 и 2 дни
  • Работа гидов
  • Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону) ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
  • Аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону)
  • Ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
  • Доплата за одноместное размещение: палаточный лагерь - 1 500 руб. кемпинг - 2 500 руб
  • Палаточный лагерь - 1 500 руб
  • Кемпинг - 2 500 руб
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале треккинговые ботинки или кроссовки.

Обязательно:

  • мембранная куртка (ветро-влагозащитная);
  • дождевик;
  • штаны;
  • шапка + бейсболка или панама;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • удобная треккинговая обувь;
  • сменная обувь;
  • запасные носки 2–3 пары;
  • легкий рюкзак;
  • личная аптечка;
  • мыло, полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • крем защитный от ветра и солнца SPF50;
  • спрей от комаров.

Документы, деньги и др:

Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
16 апр 2024
Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться.
Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается.
Успехов! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
К
16 апр 2024
Всё прошло без сучка и задоринки.
Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.Всё прошло без сучка и задоринки.
Д
10 апр 2024
Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!

Тур входит в следующие категории Мурманска

Все туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Мурманска

Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня
29 июня
6 июля
13 июля
21 500 за человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Мурманск, 9:00
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
110 100 за человека
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня
29 июня
6 июля
13 июля
28 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
All Airlines
ХорошоТам