За три дня мы посетим самые уникальные места Мурманской области, проедем сотни километров по бездорожью, окажемся на Краю света и заберем с собой море эмоций и впечатлений!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Комплекс "Долина Славы". "Пьяный ручей". Перевал "Муста-Тунтури"
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие заранее за день до старта тура, либо до 11:00 дня старта, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.
Время сбора группы 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Заезд в гипермаркет по пути на полуострова.
Полуострова Средний и Рыбачий отдаленные места, магазины и аптеки отсутствуют, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.
Переезд через Кольский полуостров.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной природы.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Мемориальный комплекс «Долина Славы».
Водопады р. Титовка.
«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».
Муста-Тунтури в переводе с языка саами означает «черная гора», хребет сложен темными скалами и стоит у подножья Малой Волоковой губы, разделяя материк и полуострова.
Переезд через перевал «Муста-Тунтури».
Направляемся на полуостров Средний, посещаем знаковые места по пути: Высота «Яйцо», Мотовский залив и другие.
Заселение.
Ужин.
Свободное время.
Полуостров Рыбачий
Завтрак.
Сбор группы и посадка в авто, отправляемся на полуостров Рыбачий.
Во второй день путешествия мы посетим западную часть полуострова Рыбачий, побываем в самой Северной точке России, старинный колодец, а также постараемся запечатлеть морских обитателей.
Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов.
Мыс Немецкий. Самая северная континентальная точка Европейской части России.
Древнее название — мыс Кегор. Здесь можно увидеть необычной формы островершинные утесы черного цвета — столбообразные слоистые скалы.
Вайдагубский маяк. Самый северный действующий маяк в России.
Маяк светит зеленым проблесковым огнем на расстояние до 20 миль. Рядом с ним расположена метеостанция.
Полевой обед в пути.
Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего.
Расположен в северной части полуострова Рыбачий, от Немецкого мыса он отделен Губой Вайда.
Это одно из самых живописных, труднодоступных и поэтому заветных мест для путешествующих по Кольскому полуострову.
Возвращение в кемпинг.
Горячий ужин.
Полуостров Средний
Завтрак.
Сбор вещей, отправляемся в путь на Кольский полуостров. Прощаемся с полуостровом Рыбачий и отправляемся на знакомство с не менее прекрасным полуостровом Кольской земли — Средний.
Памятник природы «Два брата». Уникальный природный памятник — скалы-останцы, расположен на мысе Земляной полуострова Средний.
Две скалы высотой тридцать метров имеют возраст около 600 миллионов лет. У саамов, коренных жителей Кольского полуострова, скалы «Два брата» считаются священными.
«Сад рыжих камней», расположенный в полосе прибоя, на побережье Баренцева моря.
Каменистые породы, напоминающие фигуры людей, животных, загадочных существ и предметов, меняют очертания в зависимости от времени суток и освещения.
Полевой обед.
Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного.
Перевал Муста-Тунтури.
Река Титовка
Возвращение в Мурманск к месту старта.
Проживание
Стоимость тура в зависимости от размещения (при 2-местном размещении):
- палаточный лагерь — 30 000 руб. /чел.;
- комфортабельный кемпинг — 36 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение:
- палаточный лагерь — 1 500 руб.;
- кемпинг — 2 500 руб.
В сентябре возможно размещение только в кемпинге.
Варианты проживания
Кемпинг
Комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники, а также постельное бельё, полотенца и т. д., полевые удобства, питание.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: комфортное размещение палаточный лагерь/кемпинг на самом берегу Баренцева моря
- Экскурсионное обслуживание: посещение природного парка Средний и Рыбачийпрогулки по неизведанным тропам
- Посещение природного парка Средний и Рыбачий
- Прогулки по неизведанным тропам
- Питание: перекус в 1 день по пути к полуостровамзавтраки во 2 и 3 дниобед во 2 и 3 дниужин в 1 и 2 дни
- Перекус в 1 день по пути к полуостровам
- Завтраки во 2 и 3 дни
- Обед во 2 и 3 дни
- Ужин в 1 и 2 дни
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону) ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
- Аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. (в одну сторону)
- Ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. (в одну сторону)
- Доплата за одноместное размещение: палаточный лагерь - 1 500 руб. кемпинг - 2 500 руб
- Палаточный лагерь - 1 500 руб
- Кемпинг - 2 500 руб
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале треккинговые ботинки или кроссовки.
Обязательно:
- мембранная куртка (ветро-влагозащитная);
- дождевик;
- штаны;
- шапка + бейсболка или панама;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- удобная треккинговая обувь;
- сменная обувь;
- запасные носки 2–3 пары;
- легкий рюкзак;
- личная аптечка;
- мыло, полотенце;
- очки солнцезащитные;
- крем защитный от ветра и солнца SPF50;
- спрей от комаров.
Документы, деньги и др:
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается.
Успехов! Спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
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