1 день

Комплекс "Долина Славы". "Пьяный ручей". Перевал "Муста-Тунтури"

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие заранее за день до старта тура, либо до 11:00 дня старта, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.

Время сбора группы 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Заезд в гипермаркет по пути на полуострова.

Полуострова Средний и Рыбачий отдаленные места, магазины и аптеки отсутствуют, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.

Переезд через Кольский полуостров.

Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной природы.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Водопады р. Титовка.

«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».

Муста-Тунтури в переводе с языка саами означает «черная гора», хребет сложен темными скалами и стоит у подножья Малой Волоковой губы, разделяя материк и полуострова.

Переезд через перевал «Муста-Тунтури».

Направляемся на полуостров Средний, посещаем знаковые места по пути: Высота «Яйцо», Мотовский залив и другие.

Заселение.

Ужин.

Свободное время.