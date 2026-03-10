Чарующая атмосфера Севера: на полуострова Средний и Рыбачий с ночёвками в палатках (мини-группа)
Увидеть мысы Немецкий и Кекурский, заглянуть на заброшенный аэродром и в Литературную землянку
Вы отправитесь в путешествие по местам, где сплетаются военная история, арктические пейзажи и редкие природные объекты.
Увидите мемориал «Долина Славы», подниметесь к перевалу Муста-Тунтури, побываете у водопадов реки Титовка и на читать дальшеуменьшить
берегу Малая Волоковая.
Вас ждут скалы-останцы Два Брата, рыжие камни, береговая батарея времён войны, заброшенный аэродром и маяк, а также песчаные пляжи Кийской литорали и самая северная точка континентальной России — мыс Немецкий.
Маршрут пройдёт по полуостровам Средний и Рыбачий, в окружении суровых скал, туманных бухт и Баренцева моря.
С собой нужно взять: - паспорт гражданина РФ, детям — свидетельство о рождении. - рюкзак с самым необходимым: запасной комплект одежды, обуви. - дождевик, шапку, ветро- и влагозащитную куртку, удобную водонепроницаемую обувь.
Мобильная связь на полуостровах практически отсутствует.
Программа тура по дням
1 день
Средний полуостров: водопады, скалы и следы войны
Начнём путешествие в 8:00 из Мурманска и направимся на север, к местам, где история встречается с дикой природой. Первой остановкой станет мемориальный комплекс «Долина Славы» — важный памятник, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.
Затем заедем в посёлок Титовка. Здесь можно будет перекусить и при желании посетить местный музей, который рассказывает об истории северного края. Продолжим маршрут к водопадам на реке Титовка и к Пьяному ручью, а затем поднимемся на перевал Муста-Тунтури. При желании возможен короткий пеший подъём на вершину перевала.
На берегу губы Малая Волоковая устроим перекус и совершим подъём к водопадам, скрытым среди скал. Затем осмотрим береговую батарею времён Второй мировой войны и пройдём к скалам-останцам Два Брата — эффектным природным образованиям, возвышающимся над побережьем. В завершение дня увидим так называемый берег рыжих камней, покрытых насыщенным налётом, характерным для здешних пород.
Разобьём лагерь, поужинаем и отдохнём в окружении арктической природы.
2 день
Полуостров Рыбачий: мысы, заброшенный аэродром и Литературная землянка
После завтрака соберём лагерь и отправимся на Рыбачий полуостров. По дороге сделаем остановку у заброшенного аэродрома Пумманки, где до сих пор сохраняются следы советской военной инфраструктуры. Далее нас ждёт песчаный пляж Кийская литораль.
Доберёмся до мыса Немецкий — самой северной континентальной точки Европейской части России. Здесь установлена навигационная башня в районе Вайда-губы. Сделаем паузу на обед с видом на суровое арктическое побережье.
Во второй половине дня побываем на мысе Кекурский и осмотрим заброшенный гарнизон Скорбеевский. Затем остановимся у мыса с таким же названием, где открываются панорамные виды на скалистое побережье.
На обратном пути по восточному берегу полуострова Средний сделаем остановку у Литературной землянки — места, где в годы войны была написана легендарная песня «Прощайте, скалистые горы». Затем увидим выброшенный на берег деревянный корабль — немой свидетель минувших эпох.
Перед возвращением в Мурманск вновь остановимся на перевале Муста-Тунтури и в посёлке Титовка, где можно будет перекусить по желанию. Прибытие в город ожидается около полуночи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Снаряжение для ночёвок в палатках по маршруту
Питание
Трансфер из/до Мурманска
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Переезд до Мурманска и обратно
Оплата пропуска за въезд на природоохранную территорию «Полуострова Рыбачий и Средний», оформляется накануне поездки
Можно продлить программу до 3 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, центр города, 8:00
Завершение: Мурманск, центр города, 0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Я аттестованный гид по Мурманской области и коренной мурманчанин. Вместе с командой покажу вам самые красивые места нашего края.
Мы поможем осуществить вашу мечту побывать на Крайнем севере и увидеть аврору, китов, нашумевшую Териберку и Баренцево море (начало Северного Ледовитого океана), саамскую деревню.
Индивидуальный подход к каждому гостю Севера. Будем рады показать Кольский край во всей красе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
с
сергей
Был в начале сентября. Тур очень хорошо организован (сама программа, питание, палатки), а места просто замечательные.
Автору тура большое спасибо. Рекомендую ехать с Дмитрием как в этом направлении, так и по другим читать дальшеуменьшить
местам Мурманской области.
ПС т. к. тур проходит с ночевкой в палатках и в местах с переменчивой погодой, берите теплые вещи.
ППС добавил несколько фоток из множества сделанных, там действительно очень красиво, наверное одно из лучших мест Кольского.
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А
Анатолий
Отличный тур. Внимательный гид, который любит свою работу и интересно рассказывает. Комфортные палатки и спальники даже в не самую лучшую погоду
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М
Михайлова
Тур прекрасно организован! Впечатления остались самые позитивные и яркие! Экскурсионная программа была интересной, насыщенной и прекрасно преподнесена. Удалось максимально прочувствовать дикую природу Севера! Дмитрий обеспечил безопасную дорогу при всех курьезах погоды на удобном транспорте. Профессионал своего дела! Огромная благодарность!
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