Начнём путешествие в 8:00 из Мурманска и направимся на север, к местам, где история встречается с дикой природой. Первой остановкой станет мемориальный комплекс «Долина Славы» — важный памятник, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.

Затем заедем в посёлок Титовка. Здесь можно будет перекусить и при желании посетить местный музей, который рассказывает об истории северного края. Продолжим маршрут к водопадам на реке Титовка и к Пьяному ручью, а затем поднимемся на перевал Муста-Тунтури. При желании возможен короткий пеший подъём на вершину перевала.

На берегу губы Малая Волоковая устроим перекус и совершим подъём к водопадам, скрытым среди скал. Затем осмотрим береговую батарею времён Второй мировой войны и пройдём к скалам-останцам Два Брата — эффектным природным образованиям, возвышающимся над побережьем. В завершение дня увидим так называемый берег рыжих камней, покрытых насыщенным налётом, характерным для здешних пород.

Разобьём лагерь, поужинаем и отдохнём в окружении арктической природы.