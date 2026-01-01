Полуострова Средний и Рыбачий. Тур на 3 дня

Полуострова Средний и Рыбачий
Отправляемся в путешествие по полуостровам Средний и Рыбачий, где суровая природа Заполярья встречается с героической историей.

Вас ждут мемориалы Долины Славы и хребта Муста-Тунтури, штурм перевалов и броды, береговые батареи времён
войны, а также живописные скалы Два Брата, мыс Немецкий (самая северная точка Европы) и скалы мыса Кекурский.

Две ночёвки в палатках или в кемпинге сделают это приключение полным погружением в дикую романтику Кольского полуострова.

Программа тура по дням

1 день

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Пьяный ручей. Штурм перевала Муста-Тунтури. Полуостров Средний. Останцы Два Брата. Берег Рыжих камней

09:00 Начало тура. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов.

Остановка в мемориальном комплексе «Долина Славы». Это место, где советские войска остановили наступление немецких войск.

Заедем в небольшое кафе, где можно отведать потрясающие пирожки с палтусом и не только.

Остановимся у Пьяного ручья для небольшого перекуса.

Далее нас ждёт штурм перевала Муста-Тунтури, с которого открывается вид на полуостров Средний.

Спустимся с перевала и окажемся на полуострове Средний.

Проедем полуостров Средний по западному побережью. По пути нам попадутся береговые артиллерийские орудия времён Великой Отечественной войны.

Преодолевая множество бродов и ручьев, доедем до невероятно красивых останцев Два Брата.

Следующая остановка — это берег Рыжих камней, который состоит из так называемых «варангеров». Это песчаники, которые меняют свою форму под воздействием морских ветров.

Вернемся в лагерь для ужина и отдыха.

2 день

Полуостров Рыбачий. Мыс Немецкий. Мыс Кекурский. Кийская Литораль. Флоатинг в Баренцевом море

Завтрак на территории базы.

Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по западному побережью.

Посетим мыс Немецкий, самую северную точку европейской части России.

Далее нас ждёт мыс Кекурский. Одно из красивейших мест на полуостровах. Его скалы, уходящие волнорезами в пучину Баренцева моря, не оставят равнодушными никого.

Следующая остановка – Кийская Литораль, огромный песчаный пляж.

Флоатинг в Баренцевом море.

Вернёмся в лагерь для ужина и отдыха.

3 день

Мыс Большой Скорбеевский. Музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний. Хребет Муста-Тунтури

Завтракаем, гуляем в окрестностях и отправляемся в путь.

Посетим мыс Большой Скорбеевский с его потрясающими видами на Баренцево море.

Отправляемся в обратный путь, в сторону цивилизации.

На выезде с полуостровов заглянем в музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний.

Поднимемся на хребет Муста-Тунтури, где проходили ожесточенные бои с немецкими войсками на протяжении 4 лет. Там до сих пор можно найти осколки снарядов и гильз.

Спустимся с перевала и отправимся в обратный путь в Мурманск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в кемпинге или палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • палатка – 44000 руб.;
  • кемпинг – 54000 руб.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Проживание будет на территории базы отдыха в палатках.

Спальное место в виде раскладушки и спальника.

Размещение в палатках двухместное.

Удобства на территории базы (уличный туалет).

Кемпинг

2 ночи

Проживание в кемпинге.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Поездка на внедорожниках
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание в палатках или кемпинге в зависимости от выбранного тарифа
  • Спальные мешки по запросу
  • Оформление пропусков и оплата посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Заботливое сопровождение вас во время поездки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание в Мурманске
  • Сувенирная продукция, личные расходы на локациях
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

С собой необходимо взять теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.

Куртку, желательно с капюшоном, шапку, шерстяные носки, непромокаемую треккинговую обувь, термобелье, сменную одежду, средства личной гигиены, аптечку.

Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки.

Обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ (мы будем находиться на приграничной территории).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Этот тур подходит только подготовленным и осознанным путешественникам. Он требует готовности к активному физическому отдыху: вас ждут длительные переезды по суровому бездорожью, многочисленные броды и переменчивая арктическая погода (возможно, сильный ветер, дождь, резкие перепады температуры).

Проживание — исключительно в палатках с минимальными удобствами, гигиена — походная.

Тур не рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, беременным и тем, кто не готов к полному отключению от благ цивилизации на три дня. Здесь нет отелей, сотовой связи и привычного комфорта — есть только дикая природа, история и настоящая экспедиционная романтика.

В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.

Тур проходит на полноприводных авто УАЗ Патриот до 4 мест и ГАЗ Соболь до 6 мест.

Выезд в тур может быть как с места проживания, так и из центра города — площадь Пять углов. Накануне тура мы сообщим точное место и время выезда.

Какое питание в туре?

Арктическая полевая кухня (оленина, рагу, щи, овощи, рыба).

Для участников тура с ограничением в питании возможна замена блюд, сообщить об ограничениях при бронировании, так как продукты покупаются до выезда, на полуостровах не будет возможности приобрести продукты.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

