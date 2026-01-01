1 день

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Пьяный ручей. Штурм перевала Муста-Тунтури. Полуостров Средний. Останцы Два Брата. Берег Рыжих камней

09:00 Начало тура. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов.

Остановка в мемориальном комплексе «Долина Славы». Это место, где советские войска остановили наступление немецких войск.

Заедем в небольшое кафе, где можно отведать потрясающие пирожки с палтусом и не только.

Остановимся у Пьяного ручья для небольшого перекуса.

Далее нас ждёт штурм перевала Муста-Тунтури, с которого открывается вид на полуостров Средний.

Спустимся с перевала и окажемся на полуострове Средний.

Проедем полуостров Средний по западному побережью. По пути нам попадутся береговые артиллерийские орудия времён Великой Отечественной войны.

Преодолевая множество бродов и ручьев, доедем до невероятно красивых останцев Два Брата.

Следующая остановка — это берег Рыжих камней, который состоит из так называемых «варангеров». Это песчаники, которые меняют свою форму под воздействием морских ветров.

Вернемся в лагерь для ужина и отдыха.

