Вас ждут мемориалы Долины Славы и хребта Муста-Тунтури, штурм перевалов и броды, береговые батареи времён
Программа тура по дням
Мемориальный комплекс «Долина Славы». Пьяный ручей. Штурм перевала Муста-Тунтури. Полуостров Средний. Останцы Два Брата. Берег Рыжих камней
09:00 Начало тура. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов.
Остановка в мемориальном комплексе «Долина Славы». Это место, где советские войска остановили наступление немецких войск.
Заедем в небольшое кафе, где можно отведать потрясающие пирожки с палтусом и не только.
Остановимся у Пьяного ручья для небольшого перекуса.
Далее нас ждёт штурм перевала Муста-Тунтури, с которого открывается вид на полуостров Средний.
Спустимся с перевала и окажемся на полуострове Средний.
Проедем полуостров Средний по западному побережью. По пути нам попадутся береговые артиллерийские орудия времён Великой Отечественной войны.
Преодолевая множество бродов и ручьев, доедем до невероятно красивых останцев Два Брата.
Следующая остановка — это берег Рыжих камней, который состоит из так называемых «варангеров». Это песчаники, которые меняют свою форму под воздействием морских ветров.
Вернемся в лагерь для ужина и отдыха.
Полуостров Рыбачий. Мыс Немецкий. Мыс Кекурский. Кийская Литораль. Флоатинг в Баренцевом море
Завтрак на территории базы.
Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по западному побережью.
Посетим мыс Немецкий, самую северную точку европейской части России.
Далее нас ждёт мыс Кекурский. Одно из красивейших мест на полуостровах. Его скалы, уходящие волнорезами в пучину Баренцева моря, не оставят равнодушными никого.
Следующая остановка – Кийская Литораль, огромный песчаный пляж.
Флоатинг в Баренцевом море.
Вернёмся в лагерь для ужина и отдыха.
Мыс Большой Скорбеевский. Музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний. Хребет Муста-Тунтури
Завтракаем, гуляем в окрестностях и отправляемся в путь.
Посетим мыс Большой Скорбеевский с его потрясающими видами на Баренцево море.
Отправляемся в обратный путь, в сторону цивилизации.
На выезде с полуостровов заглянем в музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний.
Поднимемся на хребет Муста-Тунтури, где проходили ожесточенные бои с немецкими войсками на протяжении 4 лет. Там до сих пор можно найти осколки снарядов и гильз.
Спустимся с перевала и отправимся в обратный путь в Мурманск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в кемпинге или палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- палатка – 44000 руб.;
- кемпинг – 54000 руб.
Варианты проживания
Палатка
Проживание будет на территории базы отдыха в палатках.
Спальное место в виде раскладушки и спальника.
Размещение в палатках двухместное.
Удобства на территории базы (уличный туалет).
Кемпинг
Проживание в кемпинге.
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка на внедорожниках
- Питание, указанное в программе
- Проживание в палатках или кемпинге в зависимости от выбранного тарифа
- Спальные мешки по запросу
- Оформление пропусков и оплата посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Заботливое сопровождение вас во время поездки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание в Мурманске
- Сувенирная продукция, личные расходы на локациях
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С собой необходимо взять теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.
Куртку, желательно с капюшоном, шапку, шерстяные носки, непромокаемую треккинговую обувь, термобелье, сменную одежду, средства личной гигиены, аптечку.
Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки.
Обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ (мы будем находиться на приграничной территории).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Этот тур подходит только подготовленным и осознанным путешественникам. Он требует готовности к активному физическому отдыху: вас ждут длительные переезды по суровому бездорожью, многочисленные броды и переменчивая арктическая погода (возможно, сильный ветер, дождь, резкие перепады температуры).
Проживание — исключительно в палатках с минимальными удобствами, гигиена — походная.
Тур не рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, беременным и тем, кто не готов к полному отключению от благ цивилизации на три дня. Здесь нет отелей, сотовой связи и привычного комфорта — есть только дикая природа, история и настоящая экспедиционная романтика.
В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.
Тур проходит на полноприводных авто УАЗ Патриот до 4 мест и ГАЗ Соболь до 6 мест.
Выезд в тур может быть как с места проживания, так и из центра города — площадь Пять углов. Накануне тура мы сообщим точное место и время выезда.
Какое питание в туре?
Арктическая полевая кухня (оленина, рагу, щи, овощи, рыба).
Для участников тура с ограничением в питании возможна замена блюд, сообщить об ограничениях при бронировании, так как продукты покупаются до выезда, на полуостровах не будет возможности приобрести продукты.