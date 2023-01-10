Северное сияние на 69 параллели

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Северное сияние — уникальный природный феномен, сполохи света в ночном небе.

Длиться это шоу может от нескольких минут до нескольких дней! Но Заполярье — это не только северное сияние, это ещё и студеные волны Ледовитого океана, бескрайние снега, освещённые разноцветными огнями города в полярной ночи, пушистые северные олени, ласковые умные хаски, сафари на снегоходах в величественных зимних Хибинах… Север зовет!
Северное сияние на 69 параллели
Северное сияние на 69 параллели
Северное сияние на 69 параллели
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Саамское стойбище
Саамское стойбище
Познакомимся с образом жизни и бытом народа Саами
Северное сияние
Северное сияние
Сможем поохотиться на уникальное природное явление
Веселые приключения
Веселые приключения
Прокатимся на санях и на снегоходе или Снежном автобусе
Берег Баренцева моря
Берег Баренцева моря
Увидим фьорды, замерзший водопад, артиллерийские орудия времен ВОВ
SPA-комплекс
SPA-комплекс
Отдохнем душой и телом при посещении бассейна, джакузи, сауны или хамама
Очаровательные хаски
Очаровательные хаски
Отправимся в Хаски-Парк и покатаемся на собачьих упряжках

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Мурманску

Прибытие в аэропорт Мурманск или на ж/д вокзал.

Встреча и перевозка в гостиницу «Меридиан» в центре города.

Обед рекомендован в ресторане отеля.

Встреча с гидом в 16:00 и выезд на экскурсию по городу, включая экскурсию на первом атомном ледоколе «Ленин».

В 19:00, возвращение в гостиницу.

Ужин в одном из рекомендованных ресторанов.

Ночлег.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).

Встреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по Мурманску
2 день

Териберка

Завтрак.

09:00 Выезд из Мурманска.

Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.

По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».

Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающие воды Баренцева моря.

Обед в ресторане (комплексный).

После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами (при условии достаточности снежного покрова).

Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад, простор Ледовитого океана.

Вечером возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).

Включено питание: завтрак, обед.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Хаски-Парк, SPA-отдых в городе Кировск

Завтрак.

09:30 Выезд в Хаски-Парк.

Вы узнаете удивительную историю породы сибирской Хаски, пройдёте в вольеры и сможете пообщаться с очаровательными и умными собаками.

Вы побываете в реконструированном саамском стойбище, познакомитесь с образом жизни и быта народа Саами, каким он был более столетия назад, погладите пушистых северных оленей.

Затем вас ждет катание на собачьих упряжках по лесу и замерзшим озерам.

Во время обеда из национальных саамских блюд (уха на сливках, оленина, ягодный пирог), вы послушаете интересный рассказ о северной природе и традициях народов Севера.

После 3-часовой программы, перевозка в Кировск в спа-отель «Северная» в центре города.

В проживание включено 1,5 часа пребывания в спа-комплексе: бассейн, джакузи, сауна, хаммам. Комплекс открыт с 8:00 до 22:00.

Обед рекомендован в ресторане отеля.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).

Включено питание: завтрак, обед.

Хаски-Парк, SPA-отдых в городе КировскХаски-Парк, SPA-отдых в городе КировскХаски-Парк, SPA-отдых в городе КировскХаски-Парк, SPA-отдых в городе Кировск
4 день

Сафари на снегоходах, Снежная деревня

Завтрак.

09:40 Перевозка в Снежную деревню, к началу 3,5-часового сафари на снегоходах.

Вы проедете по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин.

При благоприятных погодных условиях можно подняться на перевал Восточный Петрелиуса, откуда открывается великолепный вид на долины рек Малая Белая и Кунийок.

Вместо снегоходного сафари можно отправиться на Снежном автобусе на экскурсию к замерзшим фонтанам в предгорьях Хибин.

По возвращении обед в отеле-санатории «Тирвас» рядом со Снежной Деревней, а затем экскурсия в Снежной Деревне.

Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и украшениями.

Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп. плату).

16:00 Перевозка в Мурманск в отель «Меридиан».

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).

Включено питание: завтрак, обед.

Сафари на снегоходах, Снежная деревняСафари на снегоходах, Снежная деревняСафари на снегоходах, Снежная деревняСафари на снегоходах, Снежная деревня
5 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Включено питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 3 ночи в двухместном номере в гостинице «Меридиан» в Мурманске;
  • 1 ночь в двухместном номере в гостинице «Северная» в Кировске.

Доплата за одноместное размещение — 16 900 рублей.

Стоимость тура на 1 человека:

  • 80 000 руб. — тур с 3,5-часовым снегоходным сафари;
  • 72 000 руб. —турс экскурсией на Снежном автобусе.

Варианты проживания

Конгресс Отель «Меридиан»

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

В номере:

  • бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
  • халат;
  • туалет;
  • ванна или душ;
  • полотенца;
  • тапочки;
  • фен.
Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»

Гостиница «Северная»

1 ночь

Эта гостиница расположена в окруженном Хибинскими горами городе Кировск, на главной улице города ― проспекте Ленина.

Стойка регистрации гостиницы «Северная» работает круглосуточно. В числе удобств фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и обставлены мебелью из темного дерева.

В каждом номере установлен телевизор и оборудована собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В распоряжении гостей мини-бар.

В собственном ресторане гостиницы подают блюда европейской кухни, а по утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница расположена всего в 1 минуте ходьбы от развлекательного центра «Большой Вудъявр». До лыжных склонов на горе Айкуайвенчорр 1 км.

В 50 метрах от гостиницы «Северная» находится автобусная остановка «Почта». Расстояние до железнодорожного вокзала Апатиты составляет 18 км, а до аэропорта Хибины ― 30 км.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура:4 завтрака3 обеда
  • 4 завтрака
  • 3 обеда
  • Перевозка из а/п Мурманск в город Мурманск и обратно
  • Перевозка из Мурманска в Хаски-Парк и затем в Кировск
  • Перевозка из Кировска в Снежную Деревню
  • Перевозка из Снежной деревни в Мурманск
  • Поездка в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря
  • Входной билет в природный парк «Териберка»
  • Программа в Хаски-Парке, включая катание на собачьих упряжках
  • 3,5-часовое снегоходное сафари в Хибинских горных тундрах или экскурсия на Снежном автобусе в предгорьях Хибин
  • 3-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение ледокола «Ленин»
  • Входной билет в Снежную Деревню
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение - 16 900 руб. /чел
  • Выезд на охоту за северным сиянием (трансфер и услуги гида-фотографа) - 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • медицинский полис;
  • термобелье;
  • теплые штаны;
  • свитер;
  • пуховка;
  • теплая шапка;
  • ветрозащитная маска;
  • горнолыжные очки;
  • теплые плотные варежки;
  • теплая обувь;
  • рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки;
  • средства индивидуальной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано экскурсионное и транспортное обслуживание?

В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии в погоне за северным сиянием автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того было ли северное сияние или нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 янв 2023
Замечательный тур, достаточно насыщен и при этом не перегружен, что позволяет провести время самостоятельно (в частности, по вечерам). В случае необходимости, тур можно разнообразить катанием на лыжах в Кировске (дополнительная плата). Отдельно хотелось бы выделить питание, которое, за исключением нескольких случаев, было на высочайшем уровне. И, разумеется, северное сияние, без которого поездка была бы не на столько запоминающейся. К сожалению, далеко не всем удается его увидеть, но нам повезло))
А
9 янв 2023
Спасибо, нам очень все понравилось!
С
8 янв 2023
Поездка прошла прекрасно, всё организованно очень хорошо. Не было поездки за снегоходом в Тириберке (но это решение местных властей) Единственное, фото отеля в Мурманске представленное на презентации тура не соответствует действительности. Бронируются номера стандарт, а на фотографиях номера категории выше. В Кировске отель понравился. Отдельное спасибо местным гидам, очень душевные люди. Тур однозначно рекомендую.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Можно с детьмиСеверное сияниеВсе туры5-дневные турыНа снегоходахТуры на собачьих упряжкахСияние в ТериберкеНа автобусе

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