3 день

Хаски-Парк, SPA-отдых в городе Кировск

Завтрак.

09:30 Выезд в Хаски-Парк.

Вы узнаете удивительную историю породы сибирской Хаски, пройдёте в вольеры и сможете пообщаться с очаровательными и умными собаками.

Вы побываете в реконструированном саамском стойбище, познакомитесь с образом жизни и быта народа Саами, каким он был более столетия назад, погладите пушистых северных оленей.

Затем вас ждет катание на собачьих упряжках по лесу и замерзшим озерам.

Во время обеда из национальных саамских блюд (уха на сливках, оленина, ягодный пирог), вы послушаете интересный рассказ о северной природе и традициях народов Севера.

После 3-часовой программы, перевозка в Кировск в спа-отель «Северная» в центре города.

В проживание включено 1,5 часа пребывания в спа-комплексе: бассейн, джакузи, сауна, хаммам. Комплекс открыт с 8:00 до 22:00.

Обед рекомендован в ресторане отеля.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).

Включено питание: завтрак, обед.