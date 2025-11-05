1 день

Знакомство с Мурманском. Фотоохота на северное сияние

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом. Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00. Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.

Общий сбор группы. Время сбора группы 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску.

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией).

Далее отправитесь к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров. Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алёша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждёт своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память и поужинать в ресторане.

Выезд на фотоохоту за северным сиянием.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменён и перенесён на следующий день.

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые! В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращение в Мурманск, к месту старта. Следующий день будет не менее сказочным.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160