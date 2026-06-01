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Сплав по рекам Конья и Печа в Мурманской области

Откройте для себя первозданную красоту природы в трёхдневном приключении! В этом увлекательном сплаве вас ждёт живописная река Конья со спокойным течением, без порогов и шивер, но довольно глубокая и извилистая. Река Печа не менее прекрасная и довольно извилистая, после Печозера становится порожистой. Подарите себе незабываемый отдых вдали от городской суеты!
Сплав по рекам Конья и Печа в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по рекам Конья и Печа в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по рекам Конья и Печа в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Заброска. Подготовка и начало сплава

В 09:00 выезжаем из Мурманска.

Заброска по бездорожью к разрушенному мосту через реку Конья.

Сбор катамаранов.

Инструктаж по технике безопасности и технике управления катамараном.

Пройдем около 10 км.

Вечером готовим вкусный сытный ужин, наслаждаемся вечером у костра.

Заброска. Подготовка и начало сплаваЗаброска. Подготовка и начало сплаваЗаброска. Подготовка и начало сплаваЗаброска. Подготовка и начало сплаваЗаброска. Подготовка и начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сплав по реке Конья

Утром после завтрака продолжаем сплав по реке Конья, правый берег реки – заповедник, лес тихий и безлюдный.

День завершится проходом по Печозеру.

Ночевка в лесу.

После ужина послушаем истории от инструктора и уснем в предвкушении завтрашних порогов.

Сплав по реке КоньяСплав по реке КоньяСплав по реке КоньяСплав по реке Конья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сплав по реке Печа. Завершение программы

Утром, после завтрака, начинаем сплав по реке Печа, прохождение порогов.

Финиш у водопада, рядом с посёлком Верхнетуломский.

Возвращение в г. Мурманск.

Завершение программы не ранее 22:00. Вылет лучше планировать поздний.

Сплав по реке Печа. Завершение программыСплав по реке Печа. Завершение программыСплав по реке Печа. Завершение программыСплав по реке Печа. Завершение программыСплав по реке Печа. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 33900 руб.

Скидка для тех, у кого свои:

  • палатка – 200 руб. /чел.;
  • спальник – 200 руб. /чел.;
  • коврик – 100 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание и проживание вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В ходе сплава на катамаранах все вещи мы укладываем в гермомешки (80-100 л), поэтому вещи должны быть только самые необходимые и компактные. В мешки их складываем без сумок и рюкзаков (их можно будет оставить в машине трансфера или сложить отдельно).

1. Снаряжение для стоянки:

  1. Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) – если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  2. Палатка. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  3. Сидушка туристическая.
  4. Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.

2. Одежда и обувь.

2.1. Одежда для сна.

Комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).

2.2. Одежда, в которой мы идем на катамаране. Такая одежда может быть мокрой.

  1. Сверху – куртка или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы надеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно надеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
  2. Сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Поверх неопрена необходимо также одеть верхний слой.
  3. Неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим.
  4. Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
  5. Головной убор (кепка, панама, шапочка).

2.3. Костюм для лагеря

  1. Мембранная куртка или пончо.
  2. Брюки мембранные, либо быстросохнущие.
  3. Термобельё.
  4. Футболка.
  5. «Флиска» или кофта.
  6. Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку).
  7. Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые.
  8. Накомарник.
  9. Перчатки.
  10. Удобная обувь.
  11. Шапка теплая.

2.4. Также желательно взять:

  1. Нижнее бельё.
  2. Купальник.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Средства личной гигиены.
  5. Походное полотенце.
  6. Солнцезащитный крем.
  7. Гигиеническая помада.
  8. Средства от комаров и мошек.
  9. Зарядное устройство (пауэрбанк).
  10. Гермомешочек для телефона.
  11. Бутылка для воды.
  12. Специальное снаряжение.
  13. Налобный фонарик (для августа-сентября).
  14. Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию).
  15. Удочки для рыбалки.
  16. Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  17. Крем для рук.
  18. Документы (в непромокаемом боксе или чехле):
    • паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
    • медицинский страховой полис;
    • деньги на непредвиденные расходы.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что ещё важно знать?

Вид туристского маршрута: водный.

Категория сложности: 4 категория сложности туристского маршрута.

Субъекты Российской Федерации, на территориях которых проходит туристский маршрут: Мурманская область.

Количество дней: 3 дня.

Описание туристского маршрута (Нитка маршрута): Конья – Печозеро – Печа – поселок Верхнетуломский.

Сезонность прохождения туристского маршрута: Летний поход – с конца мая по середину июля.

Место начала прохождения туристского маршрута (координаты): 68.31301 31.32683.

Место завершения прохождения туристского маршрута (координаты): 68.59650 31.79701.

Протяженность туристского маршрута (м, км): 47 км.

Места предполагаемого ночлега и отдыха (координаты) (при наличии): Река Конья 68.39488 31.49780 Река Печа 68.49881 31.58278.

Маршруты аварийных выходов с туристского маршрута (при наличии): 68.49881 31.58278.

Описание препятствий, находящихся на туристском маршруте:

Все препятствия на реке Печа.

  1. Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с косыми валами до 1 м и бочками.
  2. Порог «Блоха» -3 категории сложности - Разгонная шивера на левом повороте, слив около 2 м, мощная бочка, ряд выходных валов до 0,8 м.
  3. Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера на правом повороте с валами до 0,8 м.
  4. Шивера – 3 категории сложности - Мощные валы до 0,8 м, бочки справа и слева.
  5. Порог «Большой падун» - 4 категории сложности - Разгонная шивера с двумя бочками подряд в основной струе, в середине большой камень, отделяющий канализацию справа от основного слива слева.
  6. Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с валами до 0,8 м.
  7. Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с валами до 0,8 м, отдельными бочками.
  8. Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера на левом повороте, валы до 0,8 м, в основной струе навалы на зубья.
  9. Порог «Сюрприз» - 4 категории сложности - Косой слив вдоль плиты ЛБ сразу перед левым поворотом, мощный отбойный вал справа, и заварная бочка справа, слева косой вал с гребнем, за бочкой на левом повороте ещё один небольшой слив под углом 90 градусов к основному сливу с довольно мощной бочкой, прямо проход перегораживают мель и разбои.

Благоустройство трассы туристского маршрута (при наличии): нет.

Перечень индивидуального, группового снаряжения и оборудования, включая средства индивидуальной защиты, необходимого для прохождения туристского маршрута: групповое: тент, котлы, горелки; катамаран, весло; индивидуальное: палатка, спальник, коврик; спасательный жилет, каска.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для тех, у кого свои:

  • палатка – 200 руб. /чел.;
  • спальник – 200 руб. /чел.;
  • коврик – 100 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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