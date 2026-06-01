Программа тура по дням
Заброска. Подготовка и начало сплава
В 09:00 выезжаем из Мурманска.
Заброска по бездорожью к разрушенному мосту через реку Конья.
Сбор катамаранов.
Инструктаж по технике безопасности и технике управления катамараном.
Пройдем около 10 км.
Вечером готовим вкусный сытный ужин, наслаждаемся вечером у костра.
Сплав по реке Конья
Утром после завтрака продолжаем сплав по реке Конья, правый берег реки – заповедник, лес тихий и безлюдный.
День завершится проходом по Печозеру.
Ночевка в лесу.
После ужина послушаем истории от инструктора и уснем в предвкушении завтрашних порогов.
Сплав по реке Печа. Завершение программы
Утром, после завтрака, начинаем сплав по реке Печа, прохождение порогов.
Финиш у водопада, рядом с посёлком Верхнетуломский.
Возвращение в г. Мурманск.
Завершение программы не ранее 22:00. Вылет лучше планировать поздний.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 33900 руб.
Скидка для тех, у кого свои:
- палатка – 200 руб. /чел.;
- спальник – 200 руб. /чел.;
- коврик – 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
- Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
- Инструктор
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание и проживание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В ходе сплава на катамаранах все вещи мы укладываем в гермомешки (80-100 л), поэтому вещи должны быть только самые необходимые и компактные. В мешки их складываем без сумок и рюкзаков (их можно будет оставить в машине трансфера или сложить отдельно).
1. Снаряжение для стоянки:
- Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) – если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- Палатка. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- Сидушка туристическая.
- Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
2. Одежда и обувь.
2.1. Одежда для сна.
Комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).
2.2. Одежда, в которой мы идем на катамаране. Такая одежда может быть мокрой.
- Сверху – куртка или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы надеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно надеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
- Сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Поверх неопрена необходимо также одеть верхний слой.
- Неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим.
- Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
- Головной убор (кепка, панама, шапочка).
2.3. Костюм для лагеря
- Мембранная куртка или пончо.
- Брюки мембранные, либо быстросохнущие.
- Термобельё.
- Футболка.
- «Флиска» или кофта.
- Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку).
- Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые.
- Накомарник.
- Перчатки.
- Удобная обувь.
- Шапка теплая.
2.4. Также желательно взять:
- Нижнее бельё.
- Купальник.
- Очки солнцезащитные.
- Средства личной гигиены.
- Походное полотенце.
- Солнцезащитный крем.
- Гигиеническая помада.
- Средства от комаров и мошек.
- Зарядное устройство (пауэрбанк).
- Гермомешочек для телефона.
- Бутылка для воды.
- Специальное снаряжение.
- Налобный фонарик (для августа-сентября).
- Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию).
- Удочки для рыбалки.
- Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- Крем для рук.
- Документы (в непромокаемом боксе или чехле):
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что ещё важно знать?
Вид туристского маршрута: водный.
Категория сложности: 4 категория сложности туристского маршрута.
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых проходит туристский маршрут: Мурманская область.
Количество дней: 3 дня.
Описание туристского маршрута (Нитка маршрута): Конья – Печозеро – Печа – поселок Верхнетуломский.
Сезонность прохождения туристского маршрута: Летний поход – с конца мая по середину июля.
Место начала прохождения туристского маршрута (координаты): 68.31301 31.32683.
Место завершения прохождения туристского маршрута (координаты): 68.59650 31.79701.
Протяженность туристского маршрута (м, км): 47 км.
Места предполагаемого ночлега и отдыха (координаты) (при наличии): Река Конья 68.39488 31.49780 Река Печа 68.49881 31.58278.
Маршруты аварийных выходов с туристского маршрута (при наличии): 68.49881 31.58278.
Описание препятствий, находящихся на туристском маршруте:
Все препятствия на реке Печа.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с косыми валами до 1 м и бочками.
- Порог «Блоха» -3 категории сложности - Разгонная шивера на левом повороте, слив около 2 м, мощная бочка, ряд выходных валов до 0,8 м.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера на правом повороте с валами до 0,8 м.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощные валы до 0,8 м, бочки справа и слева.
- Порог «Большой падун» - 4 категории сложности - Разгонная шивера с двумя бочками подряд в основной струе, в середине большой камень, отделяющий канализацию справа от основного слива слева.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с валами до 0,8 м.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера с валами до 0,8 м, отдельными бочками.
- Шивера – 3 категории сложности - Мощная шивера на левом повороте, валы до 0,8 м, в основной струе навалы на зубья.
- Порог «Сюрприз» - 4 категории сложности - Косой слив вдоль плиты ЛБ сразу перед левым поворотом, мощный отбойный вал справа, и заварная бочка справа, слева косой вал с гребнем, за бочкой на левом повороте ещё один небольшой слив под углом 90 градусов к основному сливу с довольно мощной бочкой, прямо проход перегораживают мель и разбои.
Благоустройство трассы туристского маршрута (при наличии): нет.
Перечень индивидуального, группового снаряжения и оборудования, включая средства индивидуальной защиты, необходимого для прохождения туристского маршрута: групповое: тент, котлы, горелки; катамаран, весло; индивидуальное: палатка, спальник, коврик; спасательный жилет, каска.
Есть ли скидки на тур?
Скидка для тех, у кого свои:
- палатка – 200 руб. /чел.;
- спальник – 200 руб. /чел.;
- коврик – 100 руб. /чел.