В ходе сплава на катамаранах все вещи мы укладываем в гермомешки (80-100 л), поэтому вещи должны быть только самые необходимые и компактные. В мешки их складываем без сумок и рюкзаков (их можно будет оставить в машине трансфера или сложить отдельно).

1. Снаряжение для стоянки:

Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) – если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость. Палатка. Если нет, то снаряжение входит в стоимость. Сидушка туристическая. Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.

2. Одежда и обувь.

2.1. Одежда для сна.

Комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).

2.2. Одежда, в которой мы идем на катамаране. Такая одежда может быть мокрой.

Сверху – куртка или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы надеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно надеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас. Сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Поверх неопрена необходимо также одеть верхний слой. Неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим. Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку. Головной убор (кепка, панама, шапочка).

2.3. Костюм для лагеря

Мембранная куртка или пончо. Брюки мембранные, либо быстросохнущие. Термобельё. Футболка. «Флиска» или кофта. Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку). Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые. Накомарник. Перчатки. Удобная обувь. Шапка теплая.

2.4. Также желательно взять: