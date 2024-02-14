Больше чем Териберка. Лиинахамари и полуостров Немецкий

Больше чем Териберка
Устали от шума и суеты города? Тогда приглашаем совершить путешествие в одно из самых удивительных мест на севере России — Кольский полуостров.

В этом туре вы сможете прочувствовать морозную свежесть Баренцева
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моря, прокатиться на санях, прогуляться по старой Териберке и восхититься красотой полуострова Немецкий, где море омывает берег с песчаным пляжем-«баунти», а над головой по ночам есть возможность увидеть северное сияние.

5
3 отзыва
Больше чем Териберка. Лиинахамари и полуостров Немецкий
Больше чем Териберка. Лиинахамари и полуостров Немецкий
Больше чем Териберка. Лиинахамари и полуостров Немецкий
Ближайшие даты:
7
мар21
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Лиинахамари. Полуостров Немецкий

Прибытие в Мурманск лучше планировать накануне.

Выезд из Мурманска в 09:00, отправление до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути). Трансфер входит в стоимость, если вы прибываете утром.

По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой (не входит в стоимость).

На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари.

Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.

В Лиинахамари мы увидим Девкину заводь – гавань, где когда-то кипела жизнь и посетим знаменитые «круги» – артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены.

Здесь планировалось построить настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.

Пересядем в сани за снегоходом и отправимся на полуостров Немецкий.

Путь лежит через тундру и береговую линию состоящую из достаточно крутых сопок. Наконец, мы увидим море и сам полуостров!

Мы разместимся в уютных домиках и отправимся на экскурсию по полуострову.

Ночью, при благоприятном прогнозе, здесь можно наблюдать северное сияние.

Ужин, отдых.

Лиинахамари. Полуостров НемецкийЛиинахамари. Полуостров НемецкийЛиинахамари. Полуостров НемецкийЛиинахамари. Полуостров Немецкий
2 день

Полуостров Немецкий. Возвращение в Мурманск

Позавтракав, можно отправиться на другую часть острова на востоке, где открывается впечатляющий вид на полуострова Средний и Рыбачий.

У нас есть время, чтобы снова насладиться безлюдным берегом океана, погулять по песчаному пляжу, насладиться шумом волны.

Пообедав на турбазе, мы отправимся в обратный путь – также в санях за снегоходами мы доедем до поселка Лиинахамари, далее на машинах отправимся в Мурманск.

Время возвращения в город Мурманск 20:00, заселяемся в отель (отель «Румс»).

При благоприятном прогнозе отправимся на «охоту за северным сиянием».

Полуостров Немецкий. Возвращение в МурманскПолуостров Немецкий. Возвращение в МурманскПолуостров Немецкий. Возвращение в МурманскПолуостров Немецкий. Возвращение в Мурманск
3 день

Териберка - край земли

Завтрак.

В 9 утра отправление в Териберку — место, расположенное будто на самом краю земли. Примерное время переезда 2,5 часа.

По пути будут небольшие остановки в тундре с красивыми видами и необычными сейдами.

По приезде нас ждет экскурсия к Батарейскому водопаду в санях за снегоходом — там прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу «Яйца Дракона», после посетим кладбище кораблей.

Обед в ресторане (не входит в стоимость).

После обеда мы зайдем на расположенную тут же оленью ферму, где сможем пообщаться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей.

Прогулка по старой Териберке.

Далее пройдем по песчаному пляжу, где расположены современные арт-объекты — скелет огромного кита, деревянный трон, выброшенный на берег корабль.

В завершение прогулки, вы еще раз взглянете на бескрайнее Баренцево море — катаясь на огромных качелях.

Примерно в 17 часов отправимся обратно в Мурманск.

Трансфер в аэропорт или в город Мурманск (прибытие примерно в 19:00), к месту размещения. Если вы улетаете позже окончания программы, то трансфер не входит стоимость.

Вылет из Мурманска, лучше планировать не раньше 22:00.

Териберка - край землиТериберка - край землиТериберка - край землиТериберка - край земли

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • первая ночь — на базе «Мистер-Ристи».
  • вторая ночь — гостиница «Rooms and Breakfast» в Мурманске.

Варианты проживания

Турбаза «Мистер-Ристи»

1 ночь

«Мистер-Ристи» – турбаза на полуострове Немецкий для тех, кто хочет перезагрузиться от городской суеты в отдаленном месте и в полной мере насладиться первозданной и утонченной природой.

Турбаза «Мистер-Ристи»Турбаза «Мистер-Ристи»Турбаза «Мистер-Ристи»Турбаза «Мистер-Ристи»

Гостиница «Rooms and Breakfast»

1 ночь

Гостиница «Rooms and Breakfast» расположена в Мурманске.

Номерном фонд насчитывает около 11 номеров разных категорий. Все они обустроены удобными спальными местами, мебелью и современной техникой. В ванной комнате имеется душ.

Для гостей доступен Wi-Fi.

Рядом можно найти магазины, кафе, бары и рестораны.

Гостиница «Rooms and Breakfast»Гостиница «Rooms and Breakfast»Гостиница «Rooms and Breakfast»Гостиница «Rooms and Breakfast»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание на турбазе и в отеле
  • Трансфер, если вы прилетаете утром и улетаете сразу после окончания программы
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Оформление пропусков
  • Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Трансфер, если прилетаете заранее или улетает позже окончания программы
  • Питание, не включенное в программу (кафе «Титовка», ужин второго дня и обед в ресторане в 3 день)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Обувь: удобная зимняя обувь, не скользящая подошва, желательно непромокаемые.
  2. Теплые носки, сменные теплые носки.
  3. Термобелье на диапазон температур 0 – минус 20.
  4. Второй утепляющий слой– теплая флисовая либо шерстяная кофта.
  5. Верхний слой – теплые брюки и теплая куртка с капюшоном.
  6. Головной убор.
  7. Флисовые перчатки, теплые перчатки.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?

Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.

Нужно ли оформлять пропуска?

Да, для поездки необходим пропуск, поэтому важно бронирование не менее, чем за 30 дней до начало тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 фев 2024
Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.
Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.Замечательный тур, настоящий Кольский полуостров без толпы туристов. Потрясающие виды, природа, скалы, озера под снегом, Баренцево море.
А
10 сен 2024
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
М
30 авг 2024
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)

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