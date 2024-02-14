1 день

Лиинахамари. Полуостров Немецкий

Прибытие в Мурманск лучше планировать накануне.

Выезд из Мурманска в 09:00, отправление до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути). Трансфер входит в стоимость, если вы прибываете утром.

По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой (не входит в стоимость).

На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари.

Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.

В Лиинахамари мы увидим Девкину заводь – гавань, где когда-то кипела жизнь и посетим знаменитые «круги» – артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены.

Здесь планировалось построить настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.

Пересядем в сани за снегоходом и отправимся на полуостров Немецкий.

Путь лежит через тундру и береговую линию состоящую из достаточно крутых сопок. Наконец, мы увидим море и сам полуостров!

Мы разместимся в уютных домиках и отправимся на экскурсию по полуострову.

Ночью, при благоприятном прогнозе, здесь можно наблюдать северное сияние.

Ужин, отдых.