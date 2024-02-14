В этом туре вы сможете прочувствовать морозную свежесть Баренцева
Программа тура по дням
Лиинахамари. Полуостров Немецкий
Прибытие в Мурманск лучше планировать накануне.
Выезд из Мурманска в 09:00, отправление до п. Лиинахамари (примерно 2 часа в пути). Трансфер входит в стоимость, если вы прибываете утром.
По дороге мы заедем в кафе «Титовка» за вкуснейшими пирожками с рыбой и морошкой (не входит в стоимость).
На подъезде к поселку мы увидим памятник – выдающийся из скалы нос военного корабля, который был установлен в честь годовщины освобождения Лиинахамари.
Памятный знак символизирует подвиг моряков-катерников, которые в октябре 1944 года штурмом взяли укрепленную водную крепость Лиинахамари.
В Лиинахамари мы увидим Девкину заводь – гавань, где когда-то кипела жизнь и посетим знаменитые «круги» – артиллерийские позиции для размещения огромных орудий, которые так здесь и не были установлены.
Здесь планировалось построить настоящий подземный город. Часть пещер-подземных ходов хорошо сохранились.
Пересядем в сани за снегоходом и отправимся на полуостров Немецкий.
Путь лежит через тундру и береговую линию состоящую из достаточно крутых сопок. Наконец, мы увидим море и сам полуостров!
Мы разместимся в уютных домиках и отправимся на экскурсию по полуострову.
Ночью, при благоприятном прогнозе, здесь можно наблюдать северное сияние.
Ужин, отдых.
Полуостров Немецкий. Возвращение в Мурманск
Позавтракав, можно отправиться на другую часть острова на востоке, где открывается впечатляющий вид на полуострова Средний и Рыбачий.
У нас есть время, чтобы снова насладиться безлюдным берегом океана, погулять по песчаному пляжу, насладиться шумом волны.
Пообедав на турбазе, мы отправимся в обратный путь – также в санях за снегоходами мы доедем до поселка Лиинахамари, далее на машинах отправимся в Мурманск.
Время возвращения в город Мурманск 20:00, заселяемся в отель (отель «Румс»).
При благоприятном прогнозе отправимся на «охоту за северным сиянием».
Териберка - край земли
Завтрак.
В 9 утра отправление в Териберку — место, расположенное будто на самом краю земли. Примерное время переезда 2,5 часа.
По пути будут небольшие остановки в тундре с красивыми видами и необычными сейдами.
По приезде нас ждет экскурсия к Батарейскому водопаду в санях за снегоходом — там прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу «Яйца Дракона», после посетим кладбище кораблей.
Обед в ресторане (не входит в стоимость).
После обеда мы зайдем на расположенную тут же оленью ферму, где сможем пообщаться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей.
Прогулка по старой Териберке.
Далее пройдем по песчаному пляжу, где расположены современные арт-объекты — скелет огромного кита, деревянный трон, выброшенный на берег корабль.
В завершение прогулки, вы еще раз взглянете на бескрайнее Баренцево море — катаясь на огромных качелях.
Примерно в 17 часов отправимся обратно в Мурманск.
Трансфер в аэропорт или в город Мурманск (прибытие примерно в 19:00), к месту размещения. Если вы улетаете позже окончания программы, то трансфер не входит стоимость.
Вылет из Мурманска, лучше планировать не раньше 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- первая ночь — на базе «Мистер-Ристи».
- вторая ночь — гостиница «Rooms and Breakfast» в Мурманске.
Варианты проживания
Турбаза «Мистер-Ристи»
«Мистер-Ристи» – турбаза на полуострове Немецкий для тех, кто хочет перезагрузиться от городской суеты в отдаленном месте и в полной мере насладиться первозданной и утонченной природой.
Гостиница «Rooms and Breakfast»
Гостиница «Rooms and Breakfast» расположена в Мурманске.
Номерном фонд насчитывает около 11 номеров разных категорий. Все они обустроены удобными спальными местами, мебелью и современной техникой. В ванной комнате имеется душ.
Для гостей доступен Wi-Fi.
Рядом можно найти магазины, кафе, бары и рестораны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание на турбазе и в отеле
- Трансфер, если вы прилетаете утром и улетаете сразу после окончания программы
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Оформление пропусков
- Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Медицинская страховка
- Трансфер, если прилетаете заранее или улетает позже окончания программы
- Питание, не включенное в программу (кафе «Титовка», ужин второго дня и обед в ресторане в 3 день)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь: удобная зимняя обувь, не скользящая подошва, желательно непромокаемые.
- Теплые носки, сменные теплые носки.
- Термобелье на диапазон температур 0 – минус 20.
- Второй утепляющий слой– теплая флисовая либо шерстяная кофта.
- Верхний слой – теплые брюки и теплая куртка с капюшоном.
- Головной убор.
- Флисовые перчатки, теплые перчатки.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?
Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.
Нужно ли оформлять пропуска?
Да, для поездки необходим пропуск, поэтому важно бронирование не менее, чем за 30 дней до начало тура.