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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием
Добро пожаловать на Кольский полуостров!
Прибытие в Мурманск. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска (отель «Азимут»).
Прибытие в отель, заселение в номера.
У вас будет свободное время на отдых перед выездом на охоту на северное сияние.
Рекомендуем заблаговременно забронировать столики в ресторане (рекомендуем Терраса, Тундра, Gray Goose, Царская Охота, Белый Кролик) ввиду высокой загруженности на новогодние праздники.
При благоприятных погодных условиях: охота за северным сиянием.
Сбор у отеля «Азимут» (приблизительное время сборов 21:00).
Выезд в тур на охоту за северным сиянием.
Длительность тура 3-5 часов.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
В данную программу «Новогодние Арктические каникулы» включено 2 выезда на охоту за северным сиянием.
Организатор оставляет за собой принятие решения о точной дате выезда в тур, т. к. мы наблюдаем прогнозы погоды, облачности и солнечной активности.
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Как проходит тур на северное сияние:
- Ориентировочное время сборов: 21:00. Точное время и место сборов сообщит координатор до 19:00.
- Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00.
- Вы получите фотографии после 10 января 2024 в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Снегоходный тур в Хибинах. Кировск
Завтрак в отеле «Азимут» (континентальный шведский стол).
Сбор туристов проходит у центрального входа в отель «Азимут» (в центре Мурманска).
Точное время сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Отправление в Хибины.
Отправляемся на базу, откуда начинается наш снегоходный тур.
Подбираем экипировку, проходим инструктаж по технике безопасности и отправляемся на маршрут.
Рассадка на снегоходы по 2 человека.
Наш маршрут — «Кукисвумчоррский перевал».
Протяженность маршрута составляет 20 километров (продолжительность 1,5 часа).
На маршруте мы осуществляем остановки в интересных локациях для отдыха и фотографий.
Важно: к самостоятельному управлению снегоходом не допускаются лица моложе 18 лет.
Посещение «Снежной Деревни» — крытого лабиринта из снега с ледяными скульптурами и изящными снежными узорами на стенах.
Обед в местном кафе в Кировске (включен в стоимость).
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 19:00–20:00.
Отдыхаем и набираемся сил перед завтрашней насыщенной программой.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием.
Если первый выезд на сияние был не успешный, второй выезд будет организован без доплат. Всего предусмотрено 2 выезда на охоту за северным сиянием.
Путешествие на край земли. Териберка
Завтрак в отеле «Азимут» (континентальный шведский стол).
Сбор туристов проходит у центрального входа в отель «Азимут» (в центре Мурманска).
Точное время сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Отправление в Териберку. Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок (130 км в пути).
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения фантастических пейзажей арктической тундры, насладимся великолепными просторами бескрайнего Севера.
Прибытие в Териберку, посещение первой локации — вечной стоянки заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом.
Длительность экскурсии составляет приблизительно 40 минут.
На каждой локации у вас будет возможность сделать красивые фотографии на краю земли.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включен в стоимость).
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 18:00–19:00.
Отдыхаем и набираемся сил перед завтрашней насыщенной программой.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием.
Если первый выезд на сияние был не успешный, второй выезд будет организован без доплат. Всего предусмотрено 2 выезда на охоту за северным сиянием.
Этно-парк «Лесная Елань». Район Ловозеро
Сбор туристов проходит у центрального входа в отель «Азимут» (в центре Мурманска).
Точное время сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Важно: вещи можно будет оставить в камере хранения отеля «Азимут». После экскурсии мы вернемся в отель, и вы сможете отправиться в аэропорт.
Отправление в этническую саамскую деревню (2,5 часа в пути).
Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими замечательными животными.
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники параллельно едут на санях за снегоходом.
Обед в уютном кафе с северным колоритом. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.
Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.
Посещение местной сувенирной лавки с северными подарками.
Завершение программы и возвращение в Мурманск к отелю «Азимут».
На этом наша программа завершается, и мы уверены, что вы получите тысячи незабываемых wow-впечатлений после поездки в тур с нашей компанией!
Программа для тура с датами 3–6 января: Экскурсию в саамскую этническую деревню «Олений двор» и обзорный тур по Мурманску.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Азимут» 4* (центр города), номера категории «стандарт», включены завтраки (шведский стол).
В заезде 3–6.01.24 проживание в отеле «Меридиан» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб. /чел:
- двухместное — 89 800 руб. /чел.;
- одноместное — 114 800 руб. /чел.
Возможные варианты трехместного размещения:
- Повышение категории номера — 2 односпальные кровати и диван, стоимость будет немного дороже.
- Расширение стандартного номера — 2 односпальные кровати и раскладушка, стоимость останется прежней.
Скидки в праздничный период не предусмотрены.
Варианты проживания
«Azimut Сити Отель Мурманск» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
«Меридиан» 4
Отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в отеле Азимут в центре города
- Питание: завтраки (3), обеды (3)
- Охота на северное сияние (2 выезда)
- Тур в Териберку на край земли
- Экскурсия на побережье океана и к водопаду
- Тур в Хибины, город Кировск
- Снегоходное сафари в Хибинах 1,5 часа
- Посещение «Снежной Деревни»
- Тур в этническую деревню
- Катание на упряжках с хаски
- Обед с арктической кухней в чуме
- Все входные билеты
- Профессиональные гиды со стажем от 5 лет
- Транспортное обслуживание: современные Mercedes Sprinter
- Оформление пропусков: Териберка
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Ужины
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- высокая зимняя обувь без каблуков;
- шапка;
- шарф;
- перчатки;
- флисовая толстовка;
- зимние штаны и куртка.
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги.
Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже. Берите с собой запасные вещи, много теплой одежды не бывает!
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если вы не увидите северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включены завтраки, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость. Настоятельно рекомендуем бронировать столики в ресторанах самостоятельно: рекомендуем к посещению такие рестораны, как: Тундра, Терраса, Царская охота, Gray Goose, Белый Кролик.
Возможны ли изменения программе?
Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках нашего тура. Вас обязательно поставят в известность заранее. Обязательно сообщите менеджеру по бронированию время вашего прилета и вылета!
На какое время брать билеты?
Первый день: прилетайте в Мурманск до 15:00. Вы можете сразу отправиться в отель «Азимут» и заселиться в номер.
Крайний день: приобретайте билеты на самолет на время после 21:00, чтобы точно успеть на рейс! Трансфер из Мурманска в аэропорт не включен в стоимость тура.
Что будем делать, если дорога в Териберку будет закрыта?
Мы заменим ее на альтернативную экскурсию или поменяем (при возможности) дни экскурсий. Окончательное решение остается на усмотрение руководителя отдела заботы.
Можно ли мне в тур, если я ранее не управлял снегоходом?
Конечно! Снегоходный маршрут продуман до мелочей и отлично подходит для новичков. Мы отправляемся в тур по 2 человека на снегоходе. Минимальный возраст, допускаемый к управлению, 18 лет. Ребенок может ехать с родителем на снегоходе.
Возможно ли учесть особенности питания?
Если имеются ограничения по питанию, мы обязательно их учтём, укажите их при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне!
Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями.
День прилета. У нас заселение было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло!
Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура.
Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например.
Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии.
День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился.
День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями.
Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско…
Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата.
Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!