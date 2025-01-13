Программа тура по дням
Приезд. Охота за северным сиянием по желанию за доп. плату
Прибытие в Мурманск. Самостоятельный заезд в гостиницу.
Выбирайте любой удобный для вас рейс. Отель размещает с 15:00.
22:00 Охота за северным сиянием по желанию за доп. плату.
Экскурсия проводится в самый благоприятный вечер программы.
Северное сияние по праву считается одним из самых удивительных и прекрасных явлений природы: трудно недооценить красоту ночного неба, залитого зеленоватым, розовым и алым светом.
Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России, которое обычно можно увидеть с августа по март.
Сияние особенно хорошо заметно вдали от города. В поездке вас сопровождает гид, который расскажет о природе сияния и нюансах охоты! Желаем ясного неба!
Выезд за северным сиянием с фотографом – 5 000 руб. (запись при бронировании тура, оплата на месте).
Продолжительность: 3-4 часа.
Протяженность маршрута: до 200 км.
Период начала экскурсии: с 20:00 до 24:00.
Териберка - край земли
Завтрак по месту проживания.
09:00 Отправление на программу.
Путь лежит через несколько природных зон, завораживающие виды тундры.
Поморский поселок Териберка, расположен в Кольском районе Мурманской области, на берегу одноименной реки.
Первые упоминания о становище относятся, ориентировочно, к 1523 году.
В этом поселке снималась нашумевшая картина А. Звягинцева "Левиафан". Поселок расположен в 125 км от Мурманска.
По дороге в Териберку мы сделаем две знаковые остановки.
Самая большая ветровая электростанция за Полярным кругом.
Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок. Высота одной башни 84 метра, каждая лопасть по 65 метров. Ветроустановки устанавливались так, чтобы минимизировать количество дорог и изменение природного ландшафта.
Высокая сопка с сейдами.
Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!
В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.
За время экскурсии Вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее:
- увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро;
- в снежный период до батарейского водопада вы доберетесь на санях, прицепленных к снегоходу;
- в зависимости от погоды посетите пещеру Дракона и точно прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона. Почувствуете настоящие дыхание Арктики;
- увидите кладбище старых деревянных кораблей, бывший военный аэродром;
- увидите скелет кашалота;
- погуляете по красивейшей Териберкской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты;
- желающие попробуют самое северное пиво.
Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!
18:30 Ориентировочное время возвращения в Мурманск.
Знакомство со столицей Заполярья. Поморская трапеза. Завершение тура
Завтрак по месту проживания, освобождение номеров.
Знакомство со столицей Заполярья!
Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.
Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей.
Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей.
С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен, как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:
- мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время;
- храм Спас-на-Водах;
- маяк;
- мемориал АПЛ “Курск”;
- мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ;
- памятник “Ждущая”;
- памятник Защитникам Заполярья – монумент Алеша.
Экскурсия на атомном ледоколе “Ленин”.
Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50-х годах минувшего века.
Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути.
С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.
В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.
По завершению экскурсии отогреемся в настоящем поморском доме.
Отведаете свежевыловленные морские деликатесы (поморская трапеза): ароматная уха из нескольких видов рыб, камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, вяленная и копченая рыбка, печень трески, отварной картофель, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем (с собой можно взять любимые напитки).
До новых встреч!
Вылет из Мурманска не ранее 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Мурманска “Космос” 4*.
Доступны номера со всеми удобствами для двухместного размещения, а так же одноместные и трехместные номера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата заезда
|Проживание
|1/2 TWIN
|SNGL
|29 ноября – 1 декабря
|29 900
|34 400
20-22 декабря; 24-26 января;
22-24 февраля; 8-10 марта; 28-30 марта
|53 800
|59 900
Стоимость экскурсионного тарифа без размещения: 23 400 руб. /чел.
Тариф без размещения включает в себя все услуги, кроме проживания и завтраков. Сбор на экскурсию у отелей Азимут и Космос (бывш. Парк ИНН).
Условные обозначения:
- ½ TWIN – одно место в двухместном номере
- SNGL – одноместное размещение (категория «Индивидуальный — односпальная кровать в номере).
Возможно размещение с подселением.
Размещение в одноместном номере с двухспальной кроватью (Стандарт) – под запрос.
Ранний заезд доступен за дополнительную плату – под запрос.
Вы можете пропустить обзорную экскурсию. Стоимость тура будет уменьшена на 2 900 рублей.
Варианты проживания
Отель «Космос»
Современный отель “Космос” расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров.
Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной. На территории отеля: ресторан Русской, Европейской и Арктической кухни "Полярные Зори" вместимостью до 160 человек, конференц-залы с современным оборудованием, ночной клуб "Ледокол", сауна.
Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.
Двухместные номера категории стандарт:
В номерах категории стандарт предоставляется: кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в интернет, бесплатный высокоскоростной интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, рожок для обуви, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 23 кв. м.
Одноместные номера категории индивидуальный:
Кровать с ортопедическим матрацем (1 м x 2 м), дополнительное прикроватное освещение, письменный стол, стул, кресло, шкаф для одежды, электрочайник, чай/кофе, телевизор, телефон, розетка для выхода в интернет, бесплатный высокоскоростной интернет (Wi-Fi), ванная комната с душем и полом с подогревом, гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), фен, бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 17 кв. м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах со всеми удобствами: Космос (бывш. Park Inn Poliarnie Zori 4*) - 2 ночи (в зависимости от выбранного тарифа)
- Питание: 2 завтрака шведский стол (если выбран тариф с проживанием), 1 обед-пикник в Териберке, поморская трапеза
- Транспорт: микроавтобус или внедорожник Соболь
- Проводы в аэропорт
- Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскуэкскурсия по ледоколу «Ленин» посещение всех главных достопримечательностей Териберки. В снежный период до побережья будем добираться на санях, прицепленных к снегоходу
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия по ледоколу «Ленин»
- Посещение всех главных достопримечательностей Териберки. В снежный период до побережья будем добираться на санях, прицепленных к снегоходу
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины
- Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 380 руб. /чел
- Выезд за северным сиянием с фотографом - 5 000 руб. (запись при бронировании тура, оплата на месте)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- фотоаппарат;
- непромокаемые теплые вещи (куртка, брюки, варежки и перчатки);
- удобная обувь без каблука;
- деньги на сувениры (по желанию).
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда можно увидеть северное сияние?
С 28 августа по 15 апреля (осень, зима, первая половина весны). В этот период туристы наблюдают северное сияние невооруженным взглядом. Именно в этот период мы проводим наши туры за северным сиянием.
Когда лучше ехать в Мурманск: осенью или зимой?
Это зависит от предпочтений по погоде. С точки зрения самого северного сияния — разницы никакой нет.
Если вы предпочитаете зимние развлечения и досуг, то планируйте с конца декабря по конец марта, еще будет лежать снег. Если вам больше нравится тепло и бурлящие водопады, то выбирайте октябрь и ноябрь
В период новогодних праздников очень бывает очень много туристов, поэтому на эти даты нужно бронировать тур заранее.
Где мы будем жить?
В стоимость тарифа с проживанием входит проживание в отеле «Парк ИНН Полярные зори».
Отель с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска.
Для двухместного размещения предусмотрены номера категории Стандарт с одной большой кроватью или двумя раздельными по вашему пожеланию.
Для одноместного размещения предлагаем номера категории «Индивидуальный» — полутороспальная кровать. Для одноместного размещения с большой кроватью предусмотрена дополнительная оплата.
Можно ли разместиться втроем в одном номере?
В номера можно установить дополнительное спальное место — евро раскладушку. Такое размещение комфортно для родителей с детьми, а вот взрослому человеку может быть не удобно, в этом случае мы рекомендуем оформить двухместный + одноместный номер.
Мы прилетаем рано, можем ли сразу заселиться в номер?
Просьба учитывать, что во всех объектах размещения г. Мурманска действуют правила «расчетного часа» (заезд в 15:00, выезд до 12:00).
В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (в гостинице Космос камера хранения предоставляется бесплатно.), соответственно размещение в номерах производится после экскурсионной программы.
При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа.
Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости (как правило, в праздничные даты).
Можем ли мы уехать в отель самостоятельно и где в этом случае будет сбор группы?
В отель можно уехать самостоятельно, обязательно предупредив об этом куратора или гида.
От аэропорту до отеля Парк ИНН Ходит рейсовый автобус, а так же можно воспользоваться такси, в среднем стоимость за авто составит 900 рублей.
Встретимся с вами в холле отеля в указанное гидом время.
Как одеваться для поездки в Мурманск?
Осенью (сентябрь — октябрь): термобелье, удобные теплые штаны, непродуваемая куртка, удобная походная обувь. Шапка, шарф и перчатки лишними не будут, т. к. осенью ночью бывают заморозки.
Зимой (ноябрь — апрель): термобелье, теплые зимние штаны, теплая зимняя куртка, шапка, шарф, перчатки, высокая зимняя обувь, теплые носки.
Из дополнительного снаряжения: самогревы (согревающие пакетики), портативная зарядка, термос (по желанию), запасную обувь, зимняя маска на лицо (по желанию), контактные линзы вместо очков, другое на ваше усмотрение.
Какие гарантии, что мы увидим сияние?
Мы не даем 100% гарантии, что вы увидите северное сияние, потому что это природное явление. Оно не всегда появляется в соответствии с прогнозами.
Если вам не удастся застать сияние Авроры, эта поездка не оставит вас равнодушными. Вы будете поражены красотой Кольского и обязательно вернетесь еще!
Правда ли, что сияние бывает таким же ярким, как на фото?
Да, это правда. В интернете вы можете видеть фотографии северного сияния всех цветов радуги. Имейте ввиду, что все профессиональные фото проходят тщательную обработку. Также здесь есть такой фактор как светочувствительность. Объектив камеры воспринимает гораздо больше солнечного света, чем человеческий глаз.
Поэтому в реальности северное сияние не такое насыщенное, об этом стоит помнить.
Какова средняя температура воздуха в Мурманске?
- декабрь – март: -12°С;
- апрель – май: +5°С;
- июнь – август: +17°С;
- сентябрь – октябрь: +5°С;
- ноябрь – декабрь: -6°С.
Информация приблизительная, может не соответствовать действительности, т. к. погода на Кольском полуострове весьма переменчивая.