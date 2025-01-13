1 день

Приезд. Охота за северным сиянием по желанию за доп. плату

Прибытие в Мурманск. Самостоятельный заезд в гостиницу.

Выбирайте любой удобный для вас рейс. Отель размещает с 15:00.

22:00 Охота за северным сиянием по желанию за доп. плату.

Экскурсия проводится в самый благоприятный вечер программы.

Северное сияние по праву считается одним из самых удивительных и прекрасных явлений природы: трудно недооценить красоту ночного неба, залитого зеленоватым, розовым и алым светом.

Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России, которое обычно можно увидеть с августа по март.

Сияние особенно хорошо заметно вдали от города. В поездке вас сопровождает гид, который расскажет о природе сияния и нюансах охоты! Желаем ясного неба!

Выезд за северным сиянием с фотографом – 5 000 руб. (запись при бронировании тура, оплата на месте).

Продолжительность: 3-4 часа.

Протяженность маршрута: до 200 км.

Период начала экскурсии: с 20:00 до 24:00.