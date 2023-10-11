Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем в аэропорту Мурманска рекомендуемые рейсы (S7-1229, SU-1320, FV‑6341) и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто. Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Мурманск. Кулинарный мастер-класс по арктической кухне. База кораблей. Кольский залив. Охота на северное сияние
Утром нас ждет завтрак в нашем отеле.
Завтракаем и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Мы поднимемся на борт легендарного атомного ледокола «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной силовой установкой.
Здесь для нас проведут экскурсию, мы пройдем по палубам, поднимемся на капитанский мостик и заглянем в машинный и реакторные отсеки.
Великолепие отделки корабля поражает, ведь его строили для демонстрации мощи советского союза. Здесь были Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Ричард Никсон.
Также мы увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше,съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом. Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия. Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка!
Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки. Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье — через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.
Мы посетим Абрам-мыс — поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.
Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.
Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.
Едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «Морошка и кедр под снегом», который подаетсяс арктическим чаем.
Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой эффектные фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.
Самая северная пивоварня. Край Земли. Гребешки и камчатские крабы
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всехактуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней. К столу подадут закуски и фаланги отварного камчатского краба.
Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана. Дальше только океан и Северный Полюс!
Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан. Путь небыстрый, но он того стоит! Готовы? Тогда едем!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
Добравшись до Териберки, мы пообедаем в ресторане с видом на океан. Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.
Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря. С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.
Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!
Немного отдохнув в номере, идем гулять и знакомиться со старой Териберкой, качаться на знаменитых качелях, слушать шум волн Северного Ледовитого океана.
Мы пройдемся по местам съемок фильма «Левиафан» и увидим выброшенный на мель корабль.
После прогулки по Териберке для нас будет организована северная баня. Греемся, отдыхаем и собираемся на ужин!
Нас будут ждать в авторском ресторане нордической кухни. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.
Пробуем морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в отель на берегу моря, отдыхаем!
Выход на корабле в Северный Ледовитый океан. Водопад и пляж драконьих яиц
Сегодняшний завтрак проходит в ресторане отеля с панорамным видом на океан!
Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
После завтрака мы отправляемся в путешествие на корабле в Северный Ледовитый океан!
Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.
У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота!
Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.
Север — это особая красота, которая манит. Невозможно передать словами атмосферу путешествия по Северному Ледовитому океану… Это лучше увидеть своими глазами!
После прогулки отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Териберки.
Нам подадут сморреброд с северными креветками и нежную оленину с кремом из печеной моркови с можжевельником.
На десерт — брауни с сахарной клюквой, соленой карамелью и пудрой из подосиновиков. Наслаждаемся!
После обеда нас ждет прогулка до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц!
Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа. Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!
После прогулки у нас будет время немного отдохнуть в отеле и подготовиться к заключительному ужину.
Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин.
На закуску шеф-повар подаст нам морских ежей и запеченные модиолусы с сыром и хлебной крошкой.
Основное блюдо — гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундук.
А на десерт — нежное лакомство с карамелью и северными ягодами.
После ужина по пути в отель попробуем поймать северное сияние! Териберка — одно из самых благоприятных мест для наблюдения за ним.
Завтрак на берегу океана. Возвращение в Мурманск
Не спеша завтракаем в ресторане отеля, и у Вас будет немного времени, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.
Затем мы возвращаемся в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт к рекомендуемым рейсам (S7-1230, SU 1321, FV‑6342).
Счастливых и полных новых впечатлений!
Проживание
Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске, 2 ночи в Териберке.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Стоимость по акции раннего бронирования до 30.07
|102 000
|118 000
|Стоимость без акции
|109 000
|126 000
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска конгресс-отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Отель «Азимут»
«AZIMUT Сити Отель Мурманск» находится в центре. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte.
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный.
Поездка до аэропорта на машине займет 40–50 минут.
Отель «Cedar Grass»
Отель Cedar Grass Teriberka расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.
Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Мурманске (2 ночи), в Териберке (2 ночи)
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
- Встреча и проводы в аэропорт для рекомендованных рейсов
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Морская прогулка с выходом в открытый океан
- Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
- Охота на северное сияние с профессиональным фотографом
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Встреча и проводы в аэропорт для рейсов, отличных от рекомендованных - 2 000 руб. за легковое авто до 3 человек
- Трансфер от и до ж/д вокзала - 1 000 руб. за легковое авто до 3 человек
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы едем на Крайний Север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +2… -4°C, на перевалах и в тундре лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику Крайнего Севера и Заполярья.
Обязательно взять с собой:
- удобную теплую обувь;
- удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном;
- шарф, перчатки и шапку;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
- плавки / купальник и сланцы (для бани).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение — возраст (не менее 6 лет).
Какие рейсы рекомендованы?
Москва — Мурманск:
- а/к S7 Airlines, S7-1229, 11:50–14:40;
- а/к Аэрофлот, SU-1320, 11:20–14:00.
Санкт-Петербург — Мурманск:
- а/к Аэрофлот, FV‑6341 11:25–13:30.
Мурманск — Москва:
- а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:30–18:00;
- а/к Аэрофлот, SU 1321, 15:00–17:35.
Мурманск — Санкт-Петербург:
- а/к Аэрофлот, FV‑6342 14:30–16:25.
Встреча другого рейса и трансфер в аэропорт к другому рейсу — 2 000 руб. за легковое авто до 3 человек.
Встреча на ж/д вокзале и трансфер на ж/д вокзал — 1 000 руб. за легковое авто до 3 человек.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
БРАВО!!
СПАСИБО!!
Единственная рекомендация организаторам - поменять экскурсию в саамскую деревню на что-то другое)