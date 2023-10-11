2 день

Мурманск. Кулинарный мастер-класс по арктической кухне. База кораблей. Кольский залив. Охота на северное сияние

Утром нас ждет завтрак в нашем отеле.

Завтракаем и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Мы поднимемся на борт легендарного атомного ледокола «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной силовой установкой.

Здесь для нас проведут экскурсию, мы пройдем по палубам, поднимемся на капитанский мостик и заглянем в машинный и реакторные отсеки.

Великолепие отделки корабля поражает, ведь его строили для демонстрации мощи советского союза. Здесь были Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Ричард Никсон.

Также мы увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше,съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом. Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия. Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка!

Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки. Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье — через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс — поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «Морошка и кедр под снегом», который подаетсяс арктическим чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой эффектные фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.