1 день

Фотоохота в поисках северного сияния. Этнический парк

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д- транспортом.

Советуем прибытие до 14.00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, ужин в ресторане арктической кухни.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14.00.

Время сбора группы 15.00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.

Программа в парке:

Северное многоборье (саамские игры + спорт). Игры: саамский футбол, перетягивание палки, охота на животных (метание деревянных топоров по макетам животных), прыжки через нарты (опционально в сухую погоду), метание ивовых колец (опционально), охота на оленей + метание аркана на хорей

Игры: саамский футбол, перетягивание палки, охота на животных (метание деревянных топоров по макетам животных), прыжки через нарты (опционально в сухую погоду), метание ивовых колец (опционально), охота на оленей + метание аркана на хорей Обед (наваристая уха + северный чай). Знакомство с гастрономической стороной севера. Наваристая уха на трех видах рыбы (треска, палтус, семга) с блинами с красной икрой, а также северный чай (иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами).

Знакомство с гастрономической стороной севера. Наваристая уха на трех видах рыбы (треска, палтус, семга) с блинами с красной икрой, а также северный чай (иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами). Экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени). Во время экскурсии гости получат рассказ о том, как появились собаки породы хаски, о том, как использовали оленей народы севера, а также смогут сделать памятные фотографии.

Выезжаем на фотоохоту! Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!

Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи., так как северное сияние - природное явление, время выезда может измениться.

Навстречу Северной Авроре. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов. Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка включена в стоимость тура. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.