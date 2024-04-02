Вы пройдете по неизведанным тропам навстречу океану, отправитесь бороздить морские просторы и испытаете удачу в поисках китов, погрузитесь в этнический мир Севера, а вечерняя фотоохота в поисках северного сияния дополнит путешествие яркими красками и удивительными эмоциями.
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Фотоохота в поисках северного сияния. Этнический парк
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д- транспортом.
Советуем прибытие до 14.00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, ужин в ресторане арктической кухни.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14.00.
Время сбора группы 15.00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.
Программа в парке:
- Северное многоборье (саамские игры + спорт). Игры: саамский футбол, перетягивание палки, охота на животных (метание деревянных топоров по макетам животных), прыжки через нарты (опционально в сухую погоду), метание ивовых колец (опционально), охота на оленей + метание аркана на хорей
- Обед (наваристая уха + северный чай). Знакомство с гастрономической стороной севера. Наваристая уха на трех видах рыбы (треска, палтус, семга) с блинами с красной икрой, а также северный чай (иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами).
- Экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени). Во время экскурсии гости получат рассказ о том, как появились собаки породы хаски, о том, как использовали оленей народы севера, а также смогут сделать памятные фотографии.
Выезжаем на фотоохоту! Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!
Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи., так как северное сияние - природное явление, время выезда может измениться.
Навстречу Северной Авроре. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов. Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка включена в стоимость тура. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
На край света в Териберку. Морская прогулка в поисках китов
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8.00 (время может меняться, зависит от погодных условий). Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану. Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Кладбище затонувших кораблей - первая точка нашего путешествия Как известно, Териберка - это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей - главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка. На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью. Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Морская прогулка в поисках чудес. Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех! Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, вы посетите все главные достопримечательности Териберки.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В тур включен комплексный обед из нескольких блюд.
Важно! Посещение объектов по программе может корректироваться из-за погодных условий, выхода в море и бронирования ресторана. При выходе в море в период полярной ночи, пешая часть экскурсии сокращена.
Прощаемся с Териберкой и океаном. Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21.00 (время может меняться, зависит от погодных условий). Прощаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за северным сиянием при благополучном прогнозе.
*выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
Обзорная экскурсия по Мурманску
10.00 Сбор группы на обзорную экскурсию по городу, время гид сообщит накануне. Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
Отправимся к Мемориалу “Морякам, погибшим в мирное время”: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки “Курск”, храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал “Защитникам Советского Заполярья”, в народе “Алеша”.
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка “Ждущая”, трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Последней точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол “Ленин”.
*Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно (гид проинформирует вас о расписании работы выставочного центра по живой очереди). В этом случае: отдельно оплачиваются билеты на ледокол «Ленин» — 400 руб. /взрослые.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память или поужинать в ресторане.
Посещение объектов по программе может корректироваться из-за погодных условий, выхода в море и бронирования ресторана. При выходе в море в период полярной ночи, пешая часть экскурсии сокращена.
Проживание
Тур предусматривает варианты проживания на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за 1-местное размещение
|Стандарт
|Без проживания
|31900
|—
|Комфорт
|Проживание в отеле Комфорт, под запрос
Отели: ITerra, Тундра, Хвоя
|37900
|5500
|Комфорт+
|Проживание в отеле 4*
Отели: Азимут, Меридиан, Cosmos (бывш. Парк Инн)
|42900
|7500
Стоимость доплаты за одноместное размещение указана ориентировочно. Точную информацию уточняйте при бронировании.
Для тарифов с проживанием стоимость указана на 1 человека при двухместном размещении.
Варианты проживания
Гостиница ITerra
«ITerra» - гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В номере:
- необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом;
- бесплатный Wi-fi;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- электрочайник;
- собственная ванная комната с душем.
Отель TUNDRA
Мини-отель «TUNDRA» расположен между рекой Тулома и озером Большое в городе Мурманск.
Номерной фонд составляет 29 категорий. Номера выполнены в современном стиле и обустроены всем необходимым для отдыха: удобные кровати, функциональная мебель. Удобства на этаже. Есть бесплатный Wi-Fi.
Есть столовая, за отдельную плату в меню от отеля — континентальный завтрак. В пешей доступности кафе «Старый Томас», «Баренц», пабы «Алко. ру», «Негрони Клаб» и ресторан «Chop BBQ».
Отель Хвоя
Расположен в центре города Мурманск. Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле. На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
Гостям отеля, ежедневно с 07:00 до 10:00, готовится сытный завтрак «Континентального типа».
Отель Меридиан 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Гостиница Азимут 4
«Азимут Отель Мурманск» находится в центре города. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется:
- удобная мебель;
- телевизор;
- холодильник;
- сейф;
- мини-бар;
- телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак "шведский стол".
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.
Cosmos 4* (Park Inn by Radisson Poliarnie Zori)
Гостиница «Cosmos 4*» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах категории стандарт (2-местное размещение), при выборе тарифа с проживанием
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
- Работа офиса
- 2 выезда за северным сиянием
- Парк активного отдыха
- Этническое погружение
- Териберка с морской прогулкой
- Обзорная экскурсия по городу
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Обед в этнической деревне
- Обед в Териберке
- Согревающий комплимент и легкий перекус во время северного сияния
- Морская прогулка
- Природный парк Териберка
- Парк отдыха и этническое погружение
- Ледокол Ленин (при наличии мест)
- Снегоходные сани к водопаду
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за одноместное размещение в отеле
- Ледокол «Ленин» - 400 руб. /взрослые
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины
- Сувенирная продукция
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь.
Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и др.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние – это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Условия трансфера к месту начала тура и обратно
Трансфер не входит в стоимость тура, вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси.
На какой период времени приезжать?
Чтобы повысить шансы увидеть полярное сияние, мы рекомендуем пребывать в Мурманске в течение 3-х полных ночей, чтобы дождаться наиболее благоприятных условий для проведения тура.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город.
Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».