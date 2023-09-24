За китами на Кольский

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Кольский… Кусочек земли за полярным кругом манит всё больше и больше искателей приключений.

Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом – Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.

Но самая главная изюминка этого тура – мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
Ближайшие даты:
29
апр
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Сделаете впечатляющие снимки на фоне заброшенных деревянных останков
Навстречу китам
Навстречу китам
За 3 дня у вас будет сразу два выхода в море на поиски этих морских гигантов!
Дары океана
Дары океана
Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только
Край света
Край света
Будете жить в знаменитом поселке на берегу Баренцева моря, где снимали фильм «Левиафан»
Наедине с Севером
Наедине с Севером
Вы сможете прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам

Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч.

Советуем прилет на дневных рейсах до 12:30 (подробнее о рекомендованных рейсах в разделе Важно знать).

Для прибывших в более позднее или раннее время будет организован трансфер индивидуально.

Отправляемся в морское приключение!

Начнем знакомство с Кольским полуостровом.

Нас ждут красочные и уникальные виды по пути в Териберку, отправляемся к берегам Баренцева моря!

Прибываем в Териберку и заселяемся в отель, у Вас будет время на отдых после дороги.

Самое долгожданное – отправляемся на встречу с китами!

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если мы не увидим китов, не стоит расстраиваться.

Нас ждет еще одна попытка во второй день.

В один из дней (1-й или 2-ой) Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.

Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря.

После морского приключения вы сможете побыть наедине с Севером, советуем прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя.

На побережье можно поужинать в одном из ресторанов на самом Краю света с видом на бушующее море Северного Ледовитого океана (оплачивается самостоятельно).

Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам
2 день

Экскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китам

Завтрак в отеле, сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.

Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.

Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.

А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, фотосессии на песчаном пляже «Драконьи Яйца» и прогулка наедине с суровым Севером.

Обед в одном из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!

Прибытие в Териберку.

После насыщенного эмоциями и прогулками дня, у вас будет время для уединения и отдыха.

Экскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китам
3 день

Завершение программы

Завтрак в отеле, выселение и сбор группы.

Трансфер Териберка – Мурманск.

По пути (если останется свободное время) мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.

Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.

В парке также мы насладимся вкусным обедом с нотками арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Завершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, 2-местное размещение.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураГостиницаСтоимость тураДоплата за 1-местное размещение
29 апреля – 1 мая, 3–5 мая, 10–12 мая«Экохоум»49 90012 000
остальные даты«Терь»46 9008 500

Варианты проживания

Гостиница «Терь» 3

2 ночи

Териберка — село в Кольском районе Мурманской области. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря. Гостиница обладает полным набором услуг, есть кафе, бильярд и настольный теннис.

Двухместный стандарт с завтраком – уютный номер для размещения одного или двух человек оснащенный шкафами для одежды и обуви. В номере есть собственный санузел с стеклянной душевой кабиной. Плоский телевизор со спутниковыми каналами, гарнитура с электрочайником, фен, тапочки и прочие принадлежности для комфортного проживания.

Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3

Отель «Экохоум»

2 ночи

Пребывание в нашем отеле добавит положительных эмоций и ярких впечатлений от встречи с Русской Арктикой.

Современные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха после насыщенного приключениями дня, есть стильный холл и просторное лобби для общения с друзьями.

В отеле есть ресторан, где подают вкусные завтраки и можно насладиться блюдами из териберских специалитетов: свежей рыбы, морепродуктов, дикоросов.

Наши гости отмечают заботу, внимание и дружелюбное отношение персонала от момента планирования путешествия до момента выезда из отеля.

Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортное размещение в отеле на самом берегу Баренцева моря
  • Экскурсионное обслуживание:2 выхода в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулки по неизведанным тропам тундрыместа съемок фильма «Левиафан»ледокол Ленин
  • 2 выхода в море на поиски китов
  • Посещение природного парка Териберка
  • Прогулки по неизведанным тропам тундры
  • Места съемок фильма «Левиафан»
  • Ледокол Ленин
  • Питание:завтраки в отелеобед в 1 деньдегустация морепродуктов
  • Завтраки в отеле
  • Обед в 1 день
  • Дегустация морепродуктов
  • Работа гидов
  • Транспортное сопровождение в туре
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение в отеле:«Терь» — 8 500 руб. /чел. «Экохоум» — 12 000 руб. /чел.
  • «Терь» — 8 500 руб. /чел.
  • «Экохоум» — 12 000 руб. /чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  1. Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки.
  2. Головной убор.
  3. Комплект термобелья и кофта из флиса.
  4. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.

Документы, деньги и другое:

  1. Паспорт.
  2. Полис ОМС.
  3. Наличные деньги.
  4. Портативная зарядка.
  5. Предметы личной гигиены.
  6. Личная аптечка.
  7. Рюкзак для личных вещей.

Перекус, вода. Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 сен 2023
Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.
Всем рекомендую посетить данное место, эта просто сказка 🤩
Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.
А
29 авг 2023
Чудесное незабываемое путешествие! Всё было отлично! Большое спасибо нашему гиду Руслану за его внимательное отношение и заботу во время всех наших приключений! У нас была очень хорошая группа! Очень понравилась морская прогулка особенно во второй день! Капитан Алан и его чудесная жена подарили нам незабываемые впечатления! ❤️❤️❤️
Л
29 авг 2023
Поездка прошла на отлично.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные турыКладбище кораблейПопулярные местаЖивотныеКиты

Похожие туры из Мурманска

За китами под яркие огни Авроры
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни Авроры
Мурманск
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 31 900 за человека
Новый год и каникулы на Кольском
🚶 Пешая
Новогодний тур 🎄
4 дня
Новый год и каникулы на Кольском
Россия, Мурманск
31 дек
49 900 за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Мурманск
16 фев
23 фев
1 мар
8 мар
от 45 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ