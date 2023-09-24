Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом – Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.
Но самая главная изюминка этого тура – мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам
Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч.
Советуем прилет на дневных рейсах до 12:30 (подробнее о рекомендованных рейсах в разделе Важно знать).
Для прибывших в более позднее или раннее время будет организован трансфер индивидуально.
Отправляемся в морское приключение!
Начнем знакомство с Кольским полуостровом.
Нас ждут красочные и уникальные виды по пути в Териберку, отправляемся к берегам Баренцева моря!
Прибываем в Териберку и заселяемся в отель, у Вас будет время на отдых после дороги.
Самое долгожданное – отправляемся на встречу с китами!
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!
Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!
Если мы не увидим китов, не стоит расстраиваться.
Нас ждет еще одна попытка во второй день.
В один из дней (1-й или 2-ой) Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.
Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря.
После морского приключения вы сможете побыть наедине с Севером, советуем прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя.
На побережье можно поужинать в одном из ресторанов на самом Краю света с видом на бушующее море Северного Ледовитого океана (оплачивается самостоятельно).
Экскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китам
Завтрак в отеле, сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.
Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.
Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.
А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, фотосессии на песчаном пляже «Драконьи Яйца» и прогулка наедине с суровым Севером.
Обед в одном из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!
Прибытие в Териберку.
После насыщенного эмоциями и прогулками дня, у вас будет время для уединения и отдыха.
Завершение программы
Завтрак в отеле, выселение и сбор группы.
Трансфер Териберка – Мурманск.
По пути (если останется свободное время) мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.
Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.
В парке также мы насладимся вкусным обедом с нотками арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, 2-местное размещение.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Гостиница
|Стоимость тура
|Доплата за 1-местное размещение
|29 апреля – 1 мая, 3–5 мая, 10–12 мая
|«Экохоум»
|49 900
|12 000
|остальные даты
|«Терь»
|46 900
|8 500
Варианты проживания
Гостиница «Терь» 3
Териберка — село в Кольском районе Мурманской области. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря. Гостиница обладает полным набором услуг, есть кафе, бильярд и настольный теннис.
Двухместный стандарт с завтраком – уютный номер для размещения одного или двух человек оснащенный шкафами для одежды и обуви. В номере есть собственный санузел с стеклянной душевой кабиной. Плоский телевизор со спутниковыми каналами, гарнитура с электрочайником, фен, тапочки и прочие принадлежности для комфортного проживания.
Отель «Экохоум»
Пребывание в нашем отеле добавит положительных эмоций и ярких впечатлений от встречи с Русской Арктикой.
Современные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха после насыщенного приключениями дня, есть стильный холл и просторное лобби для общения с друзьями.
В отеле есть ресторан, где подают вкусные завтраки и можно насладиться блюдами из териберских специалитетов: свежей рыбы, морепродуктов, дикоросов.
Наши гости отмечают заботу, внимание и дружелюбное отношение персонала от момента планирования путешествия до момента выезда из отеля.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортное размещение в отеле на самом берегу Баренцева моря
- Экскурсионное обслуживание:2 выхода в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулки по неизведанным тропам тундрыместа съемок фильма «Левиафан»ледокол Ленин
- 2 выхода в море на поиски китов
- Посещение природного парка Териберка
- Прогулки по неизведанным тропам тундры
- Места съемок фильма «Левиафан»
- Ледокол Ленин
- Питание:завтраки в отелеобед в 1 деньдегустация морепродуктов
- Завтраки в отеле
- Обед в 1 день
- Дегустация морепродуктов
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение в отеле:«Терь» — 8 500 руб. /чел. «Экохоум» — 12 000 руб. /чел.
- «Терь» — 8 500 руб. /чел.
- «Экохоум» — 12 000 руб. /чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки.
- Головной убор.
- Комплект термобелья и кофта из флиса.
- Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и другое:
- Паспорт.
- Полис ОМС.
- Наличные деньги.
- Портативная зарядка.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Всем рекомендую посетить данное место, эта просто сказка 🤩