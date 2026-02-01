Посетите жемчужину Золотого кольца – город Суздаль, познакомитесь с городом легендарного русского богатыря, а также Вас ждут экспозиции музея-заповедника «Александровская слобода».Маршрут тура: Москва – Александров – Суздаль – Владимир – Муром.
Программа тура по дням
Александров - Суздаль
07:30 - 08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отправление в Александров (время в пути около 2,5 часов – 120 км).
Путевая информация.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику «Александровская слобода» с посещением Покровской церкви и осмотром экспозиций:
- «Государев двор, домовый храм Ивана Грозного»;
- «Столовая палата XVI века»;
- «Средневековые подвалы XVI века»;
- посещение Распятской церкви-колокольни с экспозиции «Александровская слобода. Легенды и были».
Отправление в Суздаль (время в пути около 2 часов – 140 км).
Путевая информация.
Обед в кафе города Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города:
- Суздальский Кремль;
- Торговая площадь;
- Спасо-Евфимиев монастырь;
- Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней;
- Покровский монастырь XIV века.
По желанию за дополнительную плату: дегустация Суздальской медовухи в Дегустационном зале «Суздальская медовуха», который находится в центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (оплата при бронировании тура или на маршруте при наличии мест).
18:30 Отправление во Владимир (время в пути около 1 часа – 38 км).
Размещение в отеле «Амакс Золотое Кольцо», г. Владимир – 1 ночь (Резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир").
Свободное время.
Владимир - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века:
- Золотых ворот – символа города Владимир;
- Успенского собора;
- Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два Храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Отправление в Муром.
Обзорная экскурсия по Мурому – одному из древнейших городов России с богатой историей и культурой. Знакомство с основными достопримечательностями города.
Посещение Окского парка, где находится памятник Илье Муромцу, а также Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака.
Обед в кафе города.
Окончание программы.
Самостоятельное прибытие на ж/д-вокзал и возвращение в Москву.
Рекомендованные поезда после 16:00, поезд 055 «Урал» в 18:18.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Размещение
|Стоимость
|«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
|14 900
Доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города. Здание выполнено в соответствии со всеми современными требованиями.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс».
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Гостиница «Русская Деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть кафе и магазин.
Рядом располагаются парк «Дружба» – 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» – 6 км, до аэропорта «Владимир» – 1,6 км.
Гостиница «Князь Владимир»
«Князь Владимир» – одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-fi и парковочные места.
В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа. Номера поделены на категории – разместиться можно в более бюджетном или более элитном варианте.
В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь. По запросу осуществляется кейтеринг.
Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (завтрак, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе (завтрак в 1 день, ужины)
- Дегустация 10 сортов Суздальской медовухи (взрослый / ребенок до 18 лет) - 600/500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.