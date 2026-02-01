1 день

Александров - Суздаль

07:30 - 08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отправление в Александров (время в пути около 2,5 часов – 120 км).

Путевая информация.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику «Александровская слобода» с посещением Покровской церкви и осмотром экспозиций:

«Государев двор, домовый храм Ивана Грозного»;

«Столовая палата XVI века»;

«Средневековые подвалы XVI века»;

посещение Распятской церкви-колокольни с экспозиции «Александровская слобода. Легенды и были».

Отправление в Суздаль (время в пути около 2 часов – 140 км).

Путевая информация.

Обед в кафе города Суздаль.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города:

Суздальский Кремль;

Торговая площадь;

Спасо-Евфимиев монастырь;

Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней;

Покровский монастырь XIV века.

По желанию за дополнительную плату: дегустация Суздальской медовухи в Дегустационном зале «Суздальская медовуха», который находится в центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (оплата при бронировании тура или на маршруте при наличии мест).

18:30 Отправление во Владимир (время в пути около 1 часа – 38 км).

Размещение в отеле «Амакс Золотое Кольцо», г. Владимир – 1 ночь (Резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир").

Свободное время.

