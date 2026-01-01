1 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
30 дек в 10:00
44 900 ₽ за человека
29 дек в 10:00
48 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Муроме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Муроме в феврале 2026
Сейчас в Муроме в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 48 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Мурома и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель