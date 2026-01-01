Мои заказы

Выездные туры из Мурома

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Муроме, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром
Начало: Москва
1 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
На автобусе
3 дня
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
Начало: Москва
30 дек в 10:00
44 900 ₽ за человека
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня
На автобусе
4 дня
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня
Начало: Владимир
29 дек в 10:00
48 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Муроме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром;
  2. Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня;
  3. Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня.
Сколько стоит тур в Муроме в феврале 2026
Сейчас в Муроме в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 48 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Мурома и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель