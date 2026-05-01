Вы побываете в Дивеево и погрузитесь в особую благостную атмосферу связанных с Богородицей мест, посетите Муром, узнаете много фактов из его истории, увидите памятники, купеческие дома, святыни и духовные обители. Маршрут тура: Москва — Муром — Выкса — Дивеево — Москва.
Программа тура по дням
Муром, Выкса
07:15 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление в г. Муром.
Муром — самый древний город Владимирского края, упоминался в «Повести временных лет» ещё в 862 году!
Это город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца, который встретит по приезду и угостит настоящим муромским калачом!
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому с осмотром:
- Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака;
- Спасо-Преображенского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
- Благовещенского монастыря: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей;
- памятника Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Свободное время.
За дополнительную плату мастер-класс по выпеканию традиционного муромского калача – 1 500 руб. (на человека)
Отправление в г. Выкса (при условии заселения в гостинице этого города).
Размещение в гостинице.
Базовое размещение: гостиница «Баташев 4*», г. Выкса.
(Резервное размещение: гостиницы «Муром 4*», «X.ROOM 4*», г. Муром)
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Ужин в ресторане отеля.
Дивеево
06:00 Завтрак в ресторане отеля (континентальный).
Отправление в п. Дивеево.
Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
Свободное время.
Экскурсия по территории Серафимо-Дивеевского монастыря, названного в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов:
- Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
- Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
- Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
- Святая Канавка Пресвятой Богородицы — это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
Прибытие в Москву ориентировочно в 23:30, к ст. м. ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Выкса в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: завтраки, обеды и ужины
|обычные
|13 810
|15 110
|15 700
|20.06 - 21.06.
|19 210
|20 510
|21 100
праздничные
12.06, 13.06
|14 710
|16 010
|16 600
Доплата за одноместный номер – 4 100 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Баташев»
Отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург». Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле. В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.
Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле. В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.
В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.
В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал. Гости смогут заказать сеанс массажа.
Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных. Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.
Отель «Муром»
Отель «Муром» находится в центре Мурома, в 0,9 км от автовокзала, на Московской улице.
К размещению предлагаются одноместные и двухместные номера категории «Стандарт», «Улучшенный» и «Люкс». Среди удобств комфортная мебель, плазменный телевизор, кондиционер, сейф, телефон, быстрый Wi-Fi и ванная комната с феном, косметическими средствами и душем.
Номера оснащены чайным набором, холодильником и питьевой водой. Утром постояльцев кормят вкусными завтраками в кафе «УтроВечер». Здесь также модно попробовать авторские десерты и изучить винную карту.
Рядом располагается «Вознесенский собор» — 0,6 км, «Художественная галерея» — 1,1 км и торговый центр «Зефир в мармеладе» — 1 км. До железнодорожного вокзала 2,5 км, до ближайшего аэропорта в Нижнем Новгороде 174 км.
Гостиница «X. Room»
Гостиница расположена в городе Муроме, в шаговой доступности от автовокзала и в 1,6 км от Свято-Троицкого монастыря. К услугам постояльцев парковочная зона, фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
Каждый номер оснащен телевизором с плоским экраном, кондиционером, удобной мебелью, включая шкаф. На территории работает беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Категории включают в себя собственную ванную комнату.
Утром для гостей подается завтрак. Поблизости от объекта размещения есть продуктовый магазин.
Ближайший аэропорт находится в 123 км от отеля, а железнодорожный вокзал — в 1,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Экскурсионный пакет «Классический» - 1000 руб/чел
- Доплата за одноместный номер - 4100 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Мастер-класс по выпеканию традиционного муромского калача - 1 500 руб. (на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.