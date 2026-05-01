Отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург». Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле. В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.

Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле. В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.

В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.

В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал. Гости смогут заказать сеанс массажа.

Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных. Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.