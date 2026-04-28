Русь святая весной: Муром - Выкса - Дивеево

Приглашаем Вас в удивительное путешествие по святыням и духовным обителям.

Вы посетите Муром и узнаете много фактов из его истории, побываете в селе Дивеево и погрузитесь в особую благостную атмосферу связанных с Богородицей мест.

Православные храмы и монастыри ждут Вас! Маршрут путешествия: Москва — Муром — Выкса — Дивеево — Москва.
Программа тура по дням

1 день

Муром, Выкса

07:15 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление в г. Муром.

Муром — самый древний город Владимирского края, упоминался в «Повести временных лет» ещё в 862 году!

Это город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца, который встретит по приезду и угостит настоящим муромским калачом!

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Мурому с осмотром:

  • Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи - покровителей любви и брака;
  • Спасо-Преображенского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
  • Благовещенского монастыря: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей;
  • памятника Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Свободное время.

За дополнительную плату мастер-класс по выпеканию традиционного муромского калача – 1 500 руб. (на человека)

Отправление в г. Выкса (при условии заселения в гостинице этого города).

Размещение в гостинице.

Базовое размещение: гостиница «Баташев 4*», г. Выкса.

(Резервное размещение: гостиницы «Муром 4*», «X.ROOM 4*», г. Муром)

Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Ужин в ресторане отеля.

2 день

Дивеево

06:00 Завтрак в ресторане отеля (континентальный).

Отправление в п. Дивеево.

Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.

Свободное время.

Экскурсия по территории Серафимо-Дивеевского монастыря, названного в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов:

  • Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
  • Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
  • Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
  • Святая Канавка Пресвятой Богородицы — это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Обед в кафе города.

Отправление в г. Москву.

Прибытие в Москву ориентировочно в 23:30, к ст. м. ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Выкса в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: завтраки, обеды и ужины
обычные13 71015 01015 600

высокий сезон

16.05, 23.05

13 81015 11015 700

Доплата за одноместный номер – 4 100 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Баташев»

1 ночь

Отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург». Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле. В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.

Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле. В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.

В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.

В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал. Гости смогут заказать сеанс массажа.

Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных. Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.

Гостиница «X. Room»

1 ночь

Гостиница расположена в городе Муроме, в шаговой доступности от автовокзала и в 1,6 км от Свято-Троицкого монастыря. К услугам постояльцев парковочная зона, фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

Каждый номер оснащен телевизором с плоским экраном, кондиционером, удобной мебелью, включая шкаф. На территории работает беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Категории включают в себя собственную ванную комнату.

Утром для гостей подается завтрак. Поблизости от объекта размещения есть продуктовый магазин.

Ближайший аэропорт находится в 123 км от отеля, а железнодорожный вокзал — в 1,4 км.

Отель «Муром»

1 ночь

Отель «Муром» находится в центре Мурома, в 0,9 км от автовокзала, на Московской улице.

К размещению предлагаются одноместные и двухместные номера категории «Стандарт», «Улучшенный» и «Люкс». Среди удобств комфортная мебель, плазменный телевизор, кондиционер, сейф, телефон, быстрый Wi-Fi и ванная комната с феном, косметическими средствами и душем.

Номера оснащены чайным набором, холодильником и питьевой водой. Утром постояльцев кормят вкусными завтраками в кафе «УтроВечер». Здесь также модно попробовать авторские десерты и изучить винную карту.

Рядом располагается «Вознесенский собор» — 0,6 км, «Художественная галерея» — 1,1 км и торговый центр «Зефир в мармеладе» — 1 км. До железнодорожного вокзала 2,5 км, до ближайшего аэропорта в Нижнем Новгороде 174 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по выбранному варианту
  • Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 4100 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Мастер-класс по выпеканию традиционного муромского калача - 1 500 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности рассадки в автобусе

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Здравствуйте!
Тур нам очень понравился!
Комфортабельный современный автобус, гостиница в которой мы останавливались 4 звезды, уютная, новая, чистая.
Наполнение тура интересное, понравилось, что выезд утром и остановки каждые 1,5 -2часа.
