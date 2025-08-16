Голоса города N: пешая экскурсия-спектакль в наушниках по Нальчику

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше к своему городу, родным, традициям, жизни. Здесь нет экскурсовода, только проводник, который молча ведет вас через улицы, переулки и парки. А в ушах звучат истории — о городе, о силе любви, дружбе, патриотизме, красоте и вечности.



В отличие от классических групповых экскурсий, вы услышите каждое слово ведущего и у вас будет достаточно времени, чтобы сфотографировать главные достопримечательности города (их будет более 20) и сделать селфи. Иммерсивная экскурсия «Голоса города N» — это необычный опыт для жителей и гостей города, который сложно передать словами, его нужно прочувствовать хотя бы раз в жизни. Это история любви — 5 1 отзыв

Ирина Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1 час Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда по понедельникам в 16.00, По средам в 10.30, по субботам в 17:00 1200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:30, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Представьте: вы надеваете наушники, и шум города растворяется. Теперь вокруг вас — голоса и звуки прошлых столетий. Необычные, проникновенные, живые. Они рассказывают истории, которые спрятаны в улицах Нальчика, вплетены в его культуру, наполнены любовью и тайнами. Это не просто прогулка — это путешествие в глубину собственных чувств, ценностей и эмоций, переплетенных с историческим прошлым города. Что вас ждет? Три километра погружения Этот путь — не просто прогулка. Вам предстоит пройти три километра, окунаясь в атмосферу города, его историю и тайны. Например, познакомитесь с Марией Темрюковной, царицей Русского царства и второй женой Ивана Грозного, Шорой Ногмовым, кабардинским общественным деятелем, поэтом Али Шогенцуковым, поэтессой и переводчицей Инной Кашежевой, а также с другими выдающимися людьми города Н. Мы рекомендуем проходить маршрут в удобной обуви и освободить руки, взяв рюкзак или сумку, — ведь вам обязательно захочется сделать фотографии, а может, просто закрыть глаза и вслушиваться в каждый звук 5D-спектакля. Голоса, которые расскажут больше, чем учебники Озвучивают экскурсию жители республики — профессиональные актеры и местные жители, носители кабардинского и балкарского языков. Это люди, которые чувствуют Нальчик так, как никто другой. Всего 20 персонажей! Их голоса наполняют прогулку эмоциями, делают ее живой и передают национальный колорит. Разговор о любви Любовь к своему городу, к своей стране, к конкретному человеку. В ходе экскурсии вы узнаете о языках любви и, возможно, поймете свой. Мы говорим о чувствах просто, искренне, трогательно — без клише и банальностей. Поэтому представление будет особенно интересно подросткам старше 15 лет и взрослым без ограничений. Сюрпризы на маршруте По ходу пути вас ждут маленькие, но приятные подарки: вы попробуете традиционные нальчикские конфеты, вытянете предсказание от великого мыслителя Жабаги Казаноко, получите памятную открытку и подкову на удачу. Финал с эффектом «вау» Маршрут заканчивается у озера Трек, откуда открывается потрясающий вид на горы. Момент, когда захочется просто остановиться, вдохнуть полной грудью чистый кавказский воздух, улыбнуться и осознать, что этот спектакль останется теплым воспоминанием в вашем сердце. После экскурсии вы сможете продолжить прогулку, заглянуть в уютное кафе или подняться на канатке в горы. Важная информация: История и текст экскурсии являются авторским творческим продуктом гида с федеральной аккредитацией. А это значит, что иммерсивный спектакль на 100% уникален, и аналогичной программы вы нигде больше не найдете.

по понедельникам в 16.00, По средам в 10.30, по субботам в 17:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На протяжении маршрута перед вами откроется 21 символ города, и каждый из них оживет в голосах:

Площадь 400-летия

Памятник Марии Темрюковны

Проспект Шогенцукова

Дом купцов Зипаловых

Кенотаф Жабаги

Дерево жизни

Вечный огонь

Звездный камень

Фонтан

Аллея поэзии и многие другие Что включено Услуги сопровождающего гида

Иммерсивная экскурсия

Сюрпризы Где начинаем и завершаем? Начало: Нальчик, ул. Ленина, 32, возле монумента Навеки с Россией Завершение: Нальчик, Тарчокова, 5/1 Когда и сколько длится? Когда: по понедельникам в 16.00, По средам в 10.30, по субботам в 17:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация История и текст экскурсии являются авторским творческим продуктом гида с федеральной аккредитацией. А это значит

Что иммерсивный спектакль на 100% уникален

И аналогичной программы вы нигде больше не найдете Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – Н Нестеренко читать дальше этот город, его улицы, в людей, создающих историю Нальчика. Экскурсия трогает за живое. Были с подругой в качестве туристов. Рекомендуем на сто процентов!!!!!! Благодарим Ирину за полученное удовольствие и приятные сюрпризы на маршруте. Спасибо от души 💐 Восторг💞Экскурсия очень понравилась. Это авторская работа гида Ирины и артистов местного театра. Великолепная озвучка, понятное и интересное изложение истории города. Эмоционально изложеный материал проникает в душу и ты влюбляешься в