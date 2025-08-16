Голоса города N: пешая экскурсия-спектакль в наушниках по Нальчику

Иммерсивная экскурсия «Голоса города N» — это необычный опыт для жителей и гостей города, который сложно передать словами, его нужно прочувствовать хотя бы раз в жизни. Это история любви —
Описание экскурсииПредставьте: вы надеваете наушники, и шум города растворяется. Теперь вокруг вас — голоса и звуки прошлых столетий. Необычные, проникновенные, живые. Они рассказывают истории, которые спрятаны в улицах Нальчика, вплетены в его культуру, наполнены любовью и тайнами. Это не просто прогулка — это путешествие в глубину собственных чувств, ценностей и эмоций, переплетенных с историческим прошлым города. Что вас ждет? Три километра погружения Этот путь — не просто прогулка. Вам предстоит пройти три километра, окунаясь в атмосферу города, его историю и тайны. Например, познакомитесь с Марией Темрюковной, царицей Русского царства и второй женой Ивана Грозного, Шорой Ногмовым, кабардинским общественным деятелем, поэтом Али Шогенцуковым, поэтессой и переводчицей Инной Кашежевой, а также с другими выдающимися людьми города Н. Мы рекомендуем проходить маршрут в удобной обуви и освободить руки, взяв рюкзак или сумку, — ведь вам обязательно захочется сделать фотографии, а может, просто закрыть глаза и вслушиваться в каждый звук 5D-спектакля. Голоса, которые расскажут больше, чем учебники Озвучивают экскурсию жители республики — профессиональные актеры и местные жители, носители кабардинского и балкарского языков. Это люди, которые чувствуют Нальчик так, как никто другой. Всего 20 персонажей! Их голоса наполняют прогулку эмоциями, делают ее живой и передают национальный колорит. Разговор о любви Любовь к своему городу, к своей стране, к конкретному человеку. В ходе экскурсии вы узнаете о языках любви и, возможно, поймете свой. Мы говорим о чувствах просто, искренне, трогательно — без клише и банальностей. Поэтому представление будет особенно интересно подросткам старше 15 лет и взрослым без ограничений. Сюрпризы на маршруте По ходу пути вас ждут маленькие, но приятные подарки: вы попробуете традиционные нальчикские конфеты, вытянете предсказание от великого мыслителя Жабаги Казаноко, получите памятную открытку и подкову на удачу. Финал с эффектом «вау» Маршрут заканчивается у озера Трек, откуда открывается потрясающий вид на горы. Момент, когда захочется просто остановиться, вдохнуть полной грудью чистый кавказский воздух, улыбнуться и осознать, что этот спектакль останется теплым воспоминанием в вашем сердце. После экскурсии вы сможете продолжить прогулку, заглянуть в уютное кафе или подняться на канатке в горы. Важная информация: История и текст экскурсии являются авторским творческим продуктом гида с федеральной аккредитацией. А это значит, что иммерсивный спектакль на 100% уникален, и аналогичной программы вы нигде больше не найдете.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На протяжении маршрута перед вами откроется 21 символ города, и каждый из них оживет в голосах:
- Площадь 400-летия
- Памятник Марии Темрюковны
- Проспект Шогенцукова
- Дом купцов Зипаловых
- Кенотаф Жабаги
- Дерево жизни
- Вечный огонь
- Звездный камень
- Фонтан
- Аллея поэзии и многие другие
Что включено
- Услуги сопровождающего гида
- Иммерсивная экскурсия
- Сюрпризы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нальчик, ул. Ленина, 32, возле монумента Навеки с Россией
Завершение: Нальчик, Тарчокова, 5/1
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 16.00, По средам в 10.30, по субботам в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- История и текст экскурсии являются авторским творческим продуктом гида с федеральной аккредитацией. А это значит
- Что иммерсивный спектакль на 100% уникален
- И аналогичной программы вы нигде больше не найдете
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нестеренко
16 авг 2025
Восторг💞Экскурсия очень понравилась. Это авторская работа гида Ирины и артистов местного театра. Великолепная озвучка, понятное и интересное изложение истории города. Эмоционально изложеный материал проникает в душу и ты влюбляешься в
