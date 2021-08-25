ежедневно в 08:30

Полёт на параплане в окрестностях Нальчика

Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен

5
2 отзыва
Мини-группа
Готовы с высоты птичьего полета полюбоваться панорамами Кабардино-Балкарии? Ранним утром из Нальчика мы отправимся в сердце гор, по пути посетим Чегемские водопады, увидим старинные балкарские постройки и замок виноделов Шато-Эркен.

А после вы подниметесь в небо на параплане и пролетите над горными вершинами, от которых захватывает дух!
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Влюбиться в природу Кабардино-Балкарии

По пути к месту полета вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё. А также рассмотрим красивый замок местных виноделов Шато-Эркен.

Среди горных вершин: полет на параплане

А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полета — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер от Нальчика и обратно входит в стоимость экскурсии, дорога к месту полета займет около 1,5 часов
  • Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды.

Детали полета на параплане

  • К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 40 до 110 кг
  • Полет длится 20 минут
  • Полет на параплане проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.
  • В случае нелетной погоды экскурсия может перенестись на несколько дней до ближайшей даты с лётной погодой. Поэтому бронируйте данную экскурсию на первый или второй день пребывания на отдыхе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле рынка Стрелка в Нальчике
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
25 авг 2021
Шикарная поездка! Прежде всего, эта эксурсия рекомендована тем, кто хочет полетать на параплане среди гор. Это того стоит! Нам повезло и с погодой, и с гидом-инструктором, который рассказал много всего интересного о регионе, а также о парапланеризме. Сам полет - это непередаваемые эмоции, драйв, свобода, адреналин. Лучшие впечатления!
М
17 авг 2021
Красота неописуемая относительно мест Эльтюбю. Где не был, стоит ТОГО, чтобы там побывать. На параплане одевайтесь Тепло, на высоте в горах ХОЛОДНО! Ехали в комфорте, отличная скорость, сопровождающий гид с интересом рассказывал о местах, где мы были.

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