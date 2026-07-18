ежедневно в 08:30

Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Готовы с высоты птичьего полёта полюбоваться панорамами Кабардино-Балкарии? Ранним утром из Нальчика мы отправимся в сердце гор, по пути посетим Чегемские водопады и увидим старинные балкарские постройки.
А после вы подниметесь в небо на параплане и пролетите над горными вершинами, от которых захватывает дух!
По пути к месту полёта вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё.
Среди горных вершин: полёт на параплане
А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полёта — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.
Организационные детали
Как проходит полёт
Вас буду сопровождать я или другой пилот из нашей команды
Трансфер от Нальчика и обратно входит в стоимость, дорога к месту полёта займёт около 1,5 часов
Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды
Детали полёта на параплане
К полёту допускаются участники старше 18 лет и весом от 40 до 110 кг
Короткий полёт длится до 20 мин.
Стандартный полёт длится 30 мин. (возможность набрать больше высоты и слетать к соседним горам «Рыжие скалы» или «Пирамида» в зависимости от погоды)
Расширенный полёт длится 40 минут (возможность набрать ещё больше высоты и часто возможность долететь до облаков)
Полёт на параплане проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.
В случае неподходящей погоды полёт может перенестись на несколько дней. Поэтому бронируйте его на первый или второй день пребывания на отдыхе.
Возможно проведение полёта в индивидуальном формате (до 4 человек) — 36 000 ₽. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Короткий полёт
10 500 ₽
Стандартный полёт
13 500 ₽
Расширенный полёт
20 000 ₽
Зимний полёт
23 000 ₽
Сопровождающий (без полёта)
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле рынка Стрелка в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане.
Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами.
Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе.
Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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2
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1
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Мария
Огромная благодарность пилоту Эльдару, который просто спас мой отпуск!:)) Это были лучшие полчаса за последнюю декаду!) Полет прошёл безопасно, эмоций и впечатлений уйма! Виды потрясающие! Орлиное гнездо увидела:)) Но сам факт того, что ты паришь над скалами, наслаждаешься потрясающими пейзажами, а под тобой летают орлы… желаю каждому прожить это!
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М
Мария
Если вы всегда мечтали покорять небеса - вам сюда. Передать все впечатления от полета просто невозможно, это надо пробовать и чувствовать. Полет длился всего 20 минут, но для первого раза читать дальшеуменьшить
этого было достаточно. Сам пародром тоже выглядит хорошо, рядом есть кафешка, туалет, всё, что может пригодиться. В кафе готовят вкусно. А после полета нас отвезли на водопады, где мы смогли походить и пофотографироваться
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Елена
Ездила в Чегемское ущелье с Александром 21 сентября. Моменты полета на параплане останутся в моей памяти навсегда! Летаешь возле такой удивительной красоты гор с профессионалом своего дела, рядом с которым читать дальшеуменьшить
можно полностью довериться и раствориться в созерцании и восхищении. . рядом с нами парили орлы, сверху нависали пушистые облака. . непередаваемые эмоции!! Слезы катились из глаз!! Полет снимался на камеру с широким обзором и высоким качеством, которую я держала в руке, на штативе, удобно. Через пару дней Александр мне скинул ссылку для скачивания (1500 руб. отдельно за видео). Определенно советую!! Дорога до ущелья составляем примерно 1,5 часа, проезжая мимо Чегемских водопадов, Александр много рассказывал про республику и местное население, было очень интересно и познавательно!! Благодарю за исполнение еще одной мечты 🥰
+1
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Е
Екатерина
У нас был самый лучший тандем-пилот, он же организатор и сопровождающий, и экскурсовод! Александр - мастер своего дела, искусство полёта для него явно не просто профессия, но ещё и любимое читать дальшеуменьшить
дело! На взлетной полосе было много команд и пилотов, но мы с Александром летали выше всех! Свобода полета была неимоверная, виды - прекрасны, а заснеженные горы - величественны! Это незабываемые, воодушевляющие эмоции! Обязательно берите ещё и видео-съёмку: посмотреть на себя со стороны и сохранить чудесные воспоминания и потрясающие пейзажи. Счастливого полёта!
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Элла
Не первый раз мне доводилась бывать в горах и летать на параплане. Но данная поездка оставила свой след. 1. В группе нас было 3 + гид (он же водитель и инструктор). Было читать дальшеуменьшить
комфортно. Всех было слышно, на все вопросы получили ответы. 2. Сама локация была великолепна. Эта высота, яркость, отдаленность, ветер, воздух. Замечательно. 3. Сам полет. Если вы раннее летали, пробовали что-то экстремальное (парашют, роуп-джампинг), то страшно НЕ БУДЕТ. Да и вообще решилась на полет только ради красоты. Ну а если вы только начинаете свой путь "полета", то старт хороший.
Вам все расскажут, бояться не стоит, все элементарно, главное придерживаться инструкции. Ну и ещё - важно наслаждаться.
Сама поездка будет насыщенной если вы решили именно полетать.
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Светлана
Спасибо за отличный день! Полёт прошёл на УРА! Впечатлений было выше гор! С пилотом Эльдаром разговорились, узнали много интересного для себя. Для всех желающих совет, не стесняйтесь, задавайте интересующие Вас вопросы о предстоящем полёте. Для себя я выбрала "расширенный полёт" и осталась ОЧЕНЬ довольна! Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!!!
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