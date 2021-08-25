ежедневно в 08:30

По пути к месту полета вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё. А также рассмотрим красивый замок местных виноделов Шато-Эркен.
А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полета — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.