ежедневно в 08:30

Готовы с высоты птичьего полёта полюбоваться панорамами Кабардино-Балкарии? Ранним утром из Нальчика мы отправимся в сердце гор, по пути посетим Чегемские водопады и увидим старинные балкарские постройки. А после вы подниметесь в небо на параплане и пролетите над горными вершинами, от которых захватывает дух!

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Описание экскурсии

Влюбиться в природу Кабардино-Балкарии

По пути к месту полёта вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек. Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах. Увидим места, где на поверхность породы выходит горное масло мумиё.

Среди горных вершин: полёт на параплане

А вот и цель нашего путешествия! После небольшого инструктажа вы подниметесь в небо на параплане в сопровождении профессионального пилота. Парящие рядом горные орлы, кавказские вершины и пробирающее до мурашек ощущение полёта — такое приключение запомнится вам на всю жизнь.

Организационные детали

Как проходит полёт

Вас буду сопровождать я или другой пилот из нашей команды

Трансфер от Нальчика и обратно входит в стоимость, дорога к месту полёта займёт около 1,5 часов

Одежда должна быть удобной с расчётом, что в горах будет на 10 градусов прохладнее, чем в городе. Обязательны джинсы/спортивные штаны и спортивная обувь. По возможности возьмите с собой крем от загара и немного наличных для покупки сувениров и еды

Детали полёта на параплане

К полёту допускаются участники старше 18 лет и весом от 40 до 110 кг

Короткий полёт длится до 20 мин.

Стандартный полёт длится 30 мин. (возможность набрать больше высоты и слетать к соседним горам «Рыжие скалы» или «Пирамида» в зависимости от погоды)

Расширенный полёт длится 40 минут (возможность набрать ещё больше высоты и часто возможность долететь до облаков)

Полёт на параплане проходит с инструктором. Двое и более человек могут полетать либо по очереди, либо одновременно, но на разных парапланах — каждый с отдельным инструктором.

В случае неподходящей погоды полёт может перенестись на несколько дней. Поэтому бронируйте его на первый или второй день пребывания на отдыхе.

Возможно проведение полёта в индивидуальном формате (до 4 человек) — 36 000 ₽. Подробности уточняйте в переписке с гидом.