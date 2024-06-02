По популярности

Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами Начало: В окрестностях Нальчика 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются Начало: В месте вашего проживания в Нальчике 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Нальчик 15 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом Начало: В районе ресторана «Бочка» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: по воскресеньям, в 9.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 58 отзывов Тайны древнего Иристона Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: суббота в 07:00 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 10% скидка Индивидуальная 14 часов 7 отзывов Город Грозный (Аргун, Шали) Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1 Расписание: понедельник-воскресенье 16300 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 18 часов 1 отзыв Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 6.00 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики Начало: Площадь Марии 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 18 часов 5 отзывов Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: в субботу в 6.00 3 150 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Уллу-Тау - Великая Гора Начало: Ваш адрес Расписание: в любой день по предварительной договоренности 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 9 часов Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время 8 000 ₽ за человека

🪂 На параплане Индивидуальная 7 часов Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал Расписание: вторник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.