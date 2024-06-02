1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
18 часов
Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 6.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик
Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
18 часов
Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа
Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в субботу в 6.00
15 июня в 06:00
29 июня в 06:00
3 150₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
- ДДарья29 мая 2024Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
- ММеньчев28 мая 2024Все было супер!!! Сумасшедшие виды! Труднопроходимые дороги!!! Интересные рассказы от экскурсовода Михаила. Все очень впечатляет!
- ЕЕлена24 мая 2024Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
- ВВиктория14 мая 2024Если вы хотите получить незабываемые впечатления от индивидуальной экскурсии и увидеть неописуемой красоты горы, реки и ущелья - то Вам
- ДДмитрий14 мая 2024Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
- ДДиана12 мая 2024В целом, комфортно) правда автобус был грязноват. Гид помогла мне вынести за собой мусор) но столики были изначально очень грязными, все
- ННадя8 мая 2024Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
- ХХельга8 мая 2024Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
- ССаша27 апреля 2024Анна - приятная, энергичная девушка, отважная и позитивная. Рекомендую «Путешествие к сокрытому Сугану» всем, кто хочет насладиться захватывающими пейзажами, вкусно поесть и провести время в компании хорошего человека, заинтересованного в том, чтобы вам все понравилось. Спасибо за путешествие и душевность!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Необычные»
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