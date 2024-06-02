Необычные экскурсии по Нальчику

Найдено 19 экскурсий в категории «Необычные» в Нальчике, цены от 1 376 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
5 200 за всё до 3 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Город Грозный (Аргун, Шали)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
7 отзывов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Красоты Горного Домбай
🚌 На автобусе
Индивидуальная
18 часов
1 отзыв
Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 6.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
19 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик
Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Домбай
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа
Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в субботу в 6.00
15 июня в 06:00
29 июня в 06:00
3 150 за человека
Уллу-Тау - Великая Гора
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
🪂 На параплане
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
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    свою родину и работу человек. Лучшие локации с учетом нашего запроса, лучшие рекомендации мест по еде и кофе, интересный исторический экскурс (Азамат историк). Однозначно и единогласно рекомендуем!

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
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    😊 Фатима научила нас делать хычины, рассказала о всех тонкостях этого дела. Приехав домой, у нас самих получилось приготовить хычины. Теперь будем удивлять своих гостей этим вкусным и необычным для нашего региона блюдом. Спасибо! Прикладываю фото наших первых самостоятельно приготовленных хычинов.

  • М
    Меньчев
    28 мая 2024
    Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
    Все было супер!!! Сумасшедшие виды! Труднопроходимые дороги!!! Интересные рассказы от экскурсовода Михаила. Все очень впечатляет!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Если вы хотите получить незабываемые впечатления от индивидуальной экскурсии и увидеть неописуемой красоты горы, реки и ущелья - то Вам
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    к Анне 🏔️ Анна очень приятный в общении человек и замечательный гид! Знает самые укромные уголки Нальчика❤️ мы обязательно еще вернемся!

  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    Ретрит в горах с гидом-психологом
    Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
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    то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!

  • Д
    Диана
    12 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    В целом, комфортно) правда автобус был грязноват. Гид помогла мне вынести за собой мусор) но столики были изначально очень грязными, все
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    в крошках. Так же, гид была довольно вежлива моментами, но иногда чувствовалось напряжение, такое-преподавательское)) Тяжело вести группу, я понимаю, тем не менее, мы все взрослые люди)

  • Н
    Надя
    8 мая 2024
    Романтическая ночь в горах
    Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
  • Х
    Хельга
    8 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
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    на славу. По присланному рецепту мы также смогли повторить их даже на выезде в лесу))) Всё красиво, аккуратно, доходчиво. Хозяйка угощала нас восхитительным травяным чаем со сладостями, сыром, солениями к хычинам. Что не съели, забрали с собой. Однозначно рекомендую к посещению, это вкусно, интересно, полезно и необычно

    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем
  • С
    Саша
    27 апреля 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Анна - приятная, энергичная девушка, отважная и позитивная. Рекомендую «Путешествие к сокрытому Сугану» всем, кто хочет насладиться захватывающими пейзажами, вкусно поесть и провести время в компании хорошего человека, заинтересованного в том, чтобы вам все понравилось. Спасибо за путешествие и душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов
  2. Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
  3. Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  4. Путешествие к сокрытому Сугану
  5. Народные бренды Кабардино-Балкарии
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
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