Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Лысая поляна долины реки Нальчик - место, не отмеченное на картах, известное только местным пастухам.
Экскурсия проходит по живописным предгорьям Нальчика, где можно увидеть снежные вершины Кавказского хребта, отыскать родник и читать дальшеуменьшить
узнать, почему поляны стали лысыми.
Прогулка включает посещение высокогорной фермы, медитацию на высоте 1200 метров и возможность насладиться чистым воздухом. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки. Маршрут протяжённостью 9 км и подъёмом 400 м подарит незабываемые впечатления и ощущение нирваны
Лучшее время для посещения Лысой поляны долины реки Нальчик - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных дней. Зимой маршрут может быть менее комфортным из-за снега и холода, но при хорошей погоде и подготовке это также может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Снежные вершины горных хребтов
Скалы Черекского ущелья
Перевал Шаухна
Гора Коштантау
Панорама на Нальчик
Описание экскурсии
Горы и поляны
Вас ждёт 4-часовая экскурсия-поход. Примерно 70% пути — это открытые места живописных полян на 4 уровнях, самая высокая находится на высоте 1200 метров. По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины горных хребтов, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, гору Коштантау, а также панорама на Нальчик. Мы сделаем несколько остановок для отдыха, зайдём на высокогорную ферму, попьём чистой воды из родника, посмотрим на необычные камни округлых форм.
История и медитация
По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Вы узнаете, какое наследие оставил древний океан Тетис, как появились горы, почему на лысой поляне есть трава, но не растут деревья, какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает. По желанию на верхней поляне вы можете помедитировать.
Не просто поход
Экскурсионные маршруты в предгорьях Кавказа придают здешнему туризму особый познавательно-оздоровительный аспект. Вы не только любуетесь природой, но и дышите свежим воздухом, восстанавливаете дыхание, в сезон собираете дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!
Организационные детали
Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 9 км, подъём — 500 м.
Можете взять с собой детей от 8 лет
Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена
Наденьте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и 1 л воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Белая речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 85 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Кузнецова
Мы очень благодарны нашему проводнику Виталию. Всем,кто любит ходить пешком и знакомиться с местами,где отдыхаешь,кому надоели экскурсии с толпами туристов на больших автобусах,рекомендуем его маршруты. Виталий - местный уроженец,влюбленный в читать дальшеуменьшить
свой край. Он водит по нестандартным маршрутам разной сложности и протяженности. Очень уравновешенный и спокойный,терпеливый человек,который сам будучи в отличной форме,спокойно сбавлял ради нас темп,делал остановки,изменил маршрут для более комфортного прохождения. Без местного проводника невозможно увидеть заповедные красоты,таящиеся в нескольких км от города. Мы увидели кабана (с безопасного расстояния),парящих охотящихся канюков,щурок, кучу благодушных лоснящиеся коров, овец. Виталий нас привел на поляну,заросшую дикими яблонями,шиповником,кизилом, алычой - просто какой-то рай. Виды на горы непередаваемые. В конце маршрута спустились к роднику с вкусной освежающей водой. И на маршрутке вернулись в Нальчик. Очень надеемся продолжить походы под руководством Виталия в следующем году. Трипстеру благодарны за информацию об этой экскурсии и советуем разместить информацию о других маршрутах с этим проводником
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Н
Наталья
Путешествие на поляну проходило через сказочный лес и было добавлено туманной погодой, добавившей особый колорит. Одно только тесное соприкосновение с природой меня могло удовлетворить, но Виталий своими рассказами добавлял ещё читать дальшеуменьшить
и ещё "соуса" к нашему путешествию. Природа края, жизнь местных и их быт раскрылись перед моим воображением. Сам пеший тур оказался не утомительным. Я насобирала шиповника, увидела вживую многие известные породы деревьев и побродила по лесу (предусмотрено маршрутом). Довольные и счастливые спустились с поляны, чтобы снова спланировать путь вверх.
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Александр
Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
+2
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Екатерина
Виталий провёл увлекательную пешую прогулку, за время которой, несмотря на сильный туман, удалось увидеть чудесные места, насладиться дарами природы (алыча, кизил, яблоки), надышаться чистейший воздухом. Замечательное времяпрепровождение для любителей природы и активного отдыха!
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А
Анастасия
Спасибо экскурсоводу Виталию за то, что мы увидили Нальчик у себя под ногами. На маршруте мы прошли: луга, леса, реку, флору и фауну данной местности. Маршрут очень интересен для подготовленных читать дальшеуменьшить
физически людей (важно подобрать нужную обувь и экипировку). Можно взять палочки для скандинавской ходьбы для спуска. До пяти звезд не хватило структурированного рассказа, связанности повествования между локациями. Не учитывается растягивание группы, в следствие чего не все могут услышать часть информации. У нас была компания из 10 человек, мы немного переборщили с запасами воды, поэтому стоит учитывать порции воды на человека. По окончании экскурсии Виталий отводит к чистому роднику, из которого можно набрать хорошей холодной питьевой воды. Из ОГРОМНОГО плюса можно выделить, что Виталий предоставил образцы минералов из собственной коллекции. Очевидно колоссальное познание экскурсовода данной местности, но, к сожалению, ввиду указанных выше причин, не удалось получить полную картину. Обязательно посетите данную экскурсию и активно задавайте вопросы.
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Светлана
Если вы "ходок" и не любите сидеть на месте, то это пешая прогулка для вас. Проходит практически индивидуально. Этих троп нет на карте (проверяла). Прекрасное времяпровождение для любителей природы и активного отдыха!
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