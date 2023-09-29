Этого места нет на картах. Название я узнал у местных пастухов. Теперь люблю гулять здесь сам и с удовольствием показываю его людям. Маршрут проходит по сказочной природе предгорий Нальчика. Вы увидите снежные вершины южного Кавказского хребта, подышите свежим воздухом, отыщете родник, узнаете, как поляны стали лысыми, и помедитируете в окружении гор.

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Описание

Что вас ожидает

Горы и поляны

Вас ждёт 4-часовая экскурсия-поход. Примерно 70% пути — это открытые места живописных полян на 4 уровнях, самая высокая находится на высоте 1200 метров. По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины гор южного Кавказского хребта, гору-пятитысячник Казбек, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, а также панорама на Нальчик. Мы сделаем несколько остановок для отдыха, зайдём на высокогорную ферму, попьём чистой воды из родника, посмотрим на необычные камни округлых форм — «Секрецию» и «Конкрецию».

История и медитация

По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Вы узнаете, какое наследие оставил древний океан Тетис, как появились горы, почему на лысой поляне есть трава, но не растут деревья, какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает. По желанию на верхней поляне вы можете помедитировать.

Не просто поход

Экскурсионные маршруты в предгорьях Кавказа придают здешнему туризму особый познавательно-оздоровительный аспект. Вы не только любуетесь природой, но и дышите свежим воздухом, восстанавливаете дыхание, в сезон собираете дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!

Организационные детали