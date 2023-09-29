Добраться до скрытых от любопытных глаз мест, побыть наедине с природой и отдохнуть от суеты
Вы увидите снежные вершины южного Кавказского хребта, подышите свежим воздухом, отыщете родник, узнаете, как поляны стали лысыми, и помедитируете в окружении гор.
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Описание
Что вас ожидает
Горы и поляны
Вас ждёт 4-часовая экскурсия-поход. Примерно 70% пути — это открытые места живописных полян на 4 уровнях, самая высокая находится на высоте 1200 метров. По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины гор южного Кавказского хребта, гору-пятитысячник Казбек, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, а также панорама на Нальчик. Мы сделаем несколько остановок для отдыха, зайдём на высокогорную ферму, попьём чистой воды из родника, посмотрим на необычные камни округлых форм — «Секрецию» и «Конкрецию».
История и медитация
По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Вы узнаете, какое наследие оставил древний океан Тетис, как появились горы, почему на лысой поляне есть трава, но не растут деревья, какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает. По желанию на верхней поляне вы можете помедитировать.
Не просто поход
Экскурсионные маршруты в предгорьях Кавказа придают здешнему туризму особый познавательно-оздоровительный аспект. Вы не только любуетесь природой, но и дышите свежим воздухом, восстанавливаете дыхание, в сезон собираете дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!
Организационные детали
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 9 км, подъём — 400 м.
- Можете взять с собой детей от 10 лет
- Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена
- Наденьте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и 1 л воды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Белая речка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.