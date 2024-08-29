Лучшее время для посещения Лысой поляны долины реки Нальчик - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных дней. Зимой маршрут может быть менее комфортным из-за снега и холода, но при хорошей погоде и подготовке это также может стать интересным опытом.

Лысая поляна долины реки Нальчик - место, не отмеченное на картах, известное только местным пастухам.Экскурсия проходит по живописным предгорьям Нальчика, где можно увидеть снежные вершины Кавказского хребта, отыскать родник и

узнать, почему поляны стали лысыми. Прогулка включает посещение высокогорной фермы, медитацию на высоте 1200 метров и возможность насладиться чистым воздухом. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки. Маршрут протяжённостью 9 км и подъёмом 400 м подарит незабываемые впечатления и ощущение нирваны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Горы и поляны

Вас ждёт 4-часовая экскурсия-поход. Примерно 70% пути — это открытые места живописных полян на 4 уровнях, самая высокая находится на высоте 1200 метров. По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины горных хребтов, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, гору Коштантау, а также панорама на Нальчик. Мы сделаем несколько остановок для отдыха, зайдём на высокогорную ферму, попьём чистой воды из родника, посмотрим на необычные камни округлых форм.

История и медитация

По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Вы узнаете, какое наследие оставил древний океан Тетис, как появились горы, почему на лысой поляне есть трава, но не растут деревья, какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает. По желанию на верхней поляне вы можете помедитировать.

Не просто поход

Экскурсионные маршруты в предгорьях Кавказа придают здешнему туризму особый познавательно-оздоровительный аспект. Вы не только любуетесь природой, но и дышите свежим воздухом, восстанавливаете дыхание, в сезон собираете дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!

Организационные детали