Лысая поляна долины реки Нальчик

Добраться до скрытых от любопытных глаз мест, побыть наедине с природой и отдохнуть от суеты

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Ответы на вопросы
Этого места нет на картах. Название я узнал у местных пастухов. Теперь люблю гулять здесь сам и с удовольствием показываю его людям. Маршрут проходит по сказочной природе предгорий Нальчика.

Вы увидите снежные вершины южного Кавказского хребта, подышите свежим воздухом, отыщете родник, узнаете, как поляны стали лысыми, и помедитируете в окружении гор.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
Лысая поляна долины реки Нальчик
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горы и поляны

Вас ждёт 4-часовая экскурсия-поход. Примерно 70% пути — это открытые места живописных полян на 4 уровнях, самая высокая находится на высоте 1200 метров. По пути в хорошую погоду вам откроются шикарные виды на местные достопримечательности — снежные вершины гор южного Кавказского хребта, гору-пятитысячник Казбек, скалы Черекского ущелья и перевал Шаухна, а также панорама на Нальчик. Мы сделаем несколько остановок для отдыха, зайдём на высокогорную ферму, попьём чистой воды из родника, посмотрим на необычные камни округлых форм — «Секрецию» и «Конкрецию».

История и медитация

По дороге я расскажу интересные факты о геологии и палеонтологии края. Вы узнаете, какое наследие оставил древний океан Тетис, как появились горы, почему на лысой поляне есть трава, но не растут деревья, какой народ населяет эти земли и какие обычаи соблюдает. По желанию на верхней поляне вы можете помедитировать.

Не просто поход

Экскурсионные маршруты в предгорьях Кавказа придают здешнему туризму особый познавательно-оздоровительный аспект. Вы не только любуетесь природой, но и дышите свежим воздухом, восстанавливаете дыхание, в сезон собираете дары природы — лесные ягоды, целебные травы, грибы. В конце маршрута вы почувствуете что-то вроде нирваны — настолько организм будет вам благодарен!

Организационные детали

  • Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 9 км, подъём — 400 м.
  • Можете взять с собой детей от 10 лет
  • Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена
  • Наденьте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и 1 л воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Белая речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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