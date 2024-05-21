Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу

читать дальше сентября. Хочу отметить работу гида Альберта. Забрал на экскурсию из отеля в назначенное время без опозданий, вечером доставил" откуда забрал". Много и интересно рассказывал во время всей поездки, не ограничивал по времени ни на одной локации, давая время для фотографирование и приема пищи. Большое ему спасибо за прекрасный насыщенный день!

Замечательная экскурсия! Про красоту рассказывать не буду, ее надо видеть, А ее и с погодой повезло, хотя был уже конец