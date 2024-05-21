Пешие экскурсии-прогулки в Нальчике с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Нальчике, цены от 3 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лысая поляна долины реки Нальчик
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 4 чел.
Город Грозный (Аргун, Шали)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
7 отзывов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Уллу-Тау - Великая Гора
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
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    республике, обычаи, традиции, уклад жизни. Прекрасный водитель, и очень приятный собеседник, рассказал интересно, в качестве бонуса угостил прекрасно сваренным кофе. Порекомендовал, где можно вкусно поесть, где провести время в городе, спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария
    Нам все очень понравилось. Прекрасная природа, живописные древности. Отличный гид. Обед в красивейшем месте. Все очень хорошо.
  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Это вторая индивидуальная экскурсия, на которую ездили с Астемиром после прекрасной экскурсии в Верхнюю Балкарию. Были с двумя детьми. Приятная, лёгкая экскурсия. Красивая природа, ущелье! Нам повезло, народу на водопадах было немного. Большое спасибо гиду Астемиру! Рекомендую!
  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    Лысая поляна долины реки Нальчик
    Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
  • С
    Сергей
    6 ноября 2023
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Астемир – замечательный профессионал в сфере гостеприимства. Идеальный гид и помощник в путешествии. В следующий приезд на Кавказ хотелось бы все туры провести с ним!
  • Н
    Наталия
    24 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Замечательная экскурсия! Про красоту рассказывать не буду, ее надо видеть, А ее и с погодой повезло, хотя был уже конец
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    сентября. Хочу отметить работу гида Альберта. Забрал на экскурсию из отеля в назначенное время без опозданий, вечером доставил" откуда забрал". Много и интересно рассказывал во время всей поездки, не ограничивал по времени ни на одной локации, давая время для фотографирование и приема пищи. Большое ему спасибо за прекрасный насыщенный день!

  • Н
    Надежда
    20 сентября 2023
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Очень красивая республика! Горные пейзажи завораживают дыхание. Альберт отличный гид, приятный и общительный. Подробно рассказывает о истории своей республики и
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    о каждом памятнике культуры! Впечатлений от экскурсий и природы хватит на долгое время! В следующий раз обязательно закажем экскурсию у Альберта!

  • С
    Светлана
    6 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Экскурсия понравилась! 12 часов великолепных видов: Эльбрус, Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау, ущелье Адыр суу и 12 часов приятного общения
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    с гидом Анзором. Путешествовали на комфортном автомобиле. Никуда не торопились, все посмотрели, все засняли. Спасибо организаторам, мы обязательно вернемся и будем путешествовать с вами снова!

  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Провели не забываемую экскурсию по Кабардино- Балкарии. Не смотря на длительную дорогу это были чудесная и интересная экскурсия. Увидели и
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    много узнали о республике, любовались красотой горной Кабардино- Балкарией, великолепным Эльбрусом и т. д. Спасибо экскурсоводу за познавательные, увлекательную экскурсию и внимательное отношение к нам. Гидом были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!

  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Город Грозный (Аргун, Шали)
    Интересная экскурсия, одеваться нужно в закрытую одежду, даже мужчинам. Мне понравились мечети и небоскрёбы, на один мы поднимались.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
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