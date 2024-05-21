1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 мая 2024Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
- ЕЕвгений12 мая 2024Нам все очень понравилось. Прекрасная природа, живописные древности. Отличный гид. Обед в красивейшем месте. Все очень хорошо.
- ООксана3 мая 2024Это вторая индивидуальная экскурсия, на которую ездили с Астемиром после прекрасной экскурсии в Верхнюю Балкарию. Были с двумя детьми. Приятная, лёгкая экскурсия. Красивая природа, ущелье! Нам повезло, народу на водопадах было немного. Большое спасибо гиду Астемиру! Рекомендую!
- ААлександр17 апреля 2024Виталий сказал, что у него много разных маршрутов различной степени сложности. Но Трипстер, по каким-то причинам, показывает только один. Маршрут на Лысую поляну интересный, не длинный, не короткий, но подъём на 400 метров, для некоторых может стать испытанием.
- ССергей6 ноября 2023Астемир – замечательный профессионал в сфере гостеприимства. Идеальный гид и помощник в путешествии. В следующий приезд на Кавказ хотелось бы все туры провести с ним!
- ННаталия24 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууЗамечательная экскурсия! Про красоту рассказывать не буду, ее надо видеть, А ее и с погодой повезло, хотя был уже конец
- ННадежда20 сентября 2023Очень красивая республика! Горные пейзажи завораживают дыхание. Альберт отличный гид, приятный и общительный. Подробно рассказывает о истории своей республики и
- ССветлана6 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууЭкскурсия понравилась! 12 часов великолепных видов: Эльбрус, Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау, ущелье Адыр суу и 12 часов приятного общения
- ИИрина4 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууПровели не забываемую экскурсию по Кабардино- Балкарии. Не смотря на длительную дорогу это были чудесная и интересная экскурсия. Увидели и
- ММария28 августа 2023Интересная экскурсия, одеваться нужно в закрытую одежду, даже мужчинам. Мне понравились мечети и небоскрёбы, на один мы поднимались.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 200 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нальчике на 2024 год по теме «Пешеходные», 39 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август