Грозный-город Феникс

Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс

Что вас ожидает 🤩

  • Грозный Сити
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Цветочный парк
  • Алею Славы
  • Лестница в Небеса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Для тех, кто хочет насладиться пейзажами города Грозный одним днем, посетить главные достопримечательности столицы Чеченской республики: Грозный Сити, Мечеть Сердце Чечни, Цветочный парк, Алею Славы, Лестница в Небеса и отведать национальное блюдо Жижиг-Галнаш, предлагаю индивидуальную поездку с остановками по вашему пожеланию.
В ходе нашей поездки мы проедем через территорию Осетии, Ингушетии. Увидите отличие ландшафтов, услышите как родился город Грозный, узнаете о местных традициях и культуре.
Первое место нашей локации будет Грозный –Сити, состоящий из 7 высоток, это место называют маленькой Саудовской Аравией, поднимемся на смотровую площадку 31 этажа(смотровая площадка не всегда работает), где вашему взору предстанет как на ладони весь город, увидите пейзажи города с высоты птичьего полета.
Дальше прогуляемся по проспекту Путина, который переходит в проспект Кадырова, посетим мечеть Сердце Чечни - это одна из крупнейших мечетей России и Европы, она впечатляет своей роскошью, богатством и привлекает к себе как молящихся, так и туристов (про правила посещения таких духовных мест расскажу вам заранее).
Продолжит наше путешествие локация Цветочный парк, еще его называют парк Любви, он порадует вас приятными благоухающими ароматами, красивыми цветочными пейзажами.
Следующее место пребывания -Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.
Лестница в Небеса эта новая локация не доступная для групповых экскурсий, и ваше взору предстанет весь Грозный как на ладошки.
Завещающий этап нашей поездки - местный ресторанчик,где вы отведаете колоритные национальные блюда.
По договоренности в программу можно включить другие места по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия проводится на легковом комфортабельном автомобиле бизнес класса!
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки Грозный сити(100р-человек)
  • Напитки
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После бронирования созваниваемся и рассказываю правиле посещения и дресс- коде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

😎Индивидуальные🏡Выездные☀️На весь день🔭ОбзорныеГолубые озера🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи📜История и культураКабардино-Балкария

Похожие туры в Нальчике

Величественный город Грозный + Аргун + Шали
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 36 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.6
25 отзывов
Очень популярно сейчас
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
За последние годы Грозный преобразился. Вы сами можете убедиться
ул. Канукоева, 6
Сегодня
25 дек
2 янв
5 янв
от 1 880 за 1 человека
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.5
4 отзыва
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
За последние годы Грозный преобразился. Вы сами можете убедиться
Назначает турист
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
13 000 за всё до 4 чел.
В Грозный - столицу Чеченской республики
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ООО
ООО
4.9
7 отзывов
В Грозный - столицу Чеченской республики
У столицы Чеченской Республики - города Грозный интересная история
По договоренности
от 12 700 за всё до 3 чел.
Негрозный-город Грозный
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 21 чел.
Организатор экскурсии Каральби
Каральби
3.5
2 отзыва
Негрозный-город Грозный
Ул. Канукоева, 6
25 дек
1 янв
8 янв
15 янв
1 500 за 1 человека
Город Грозный (Аргун, Шали)
14 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ООО
ООО
5
2 отзыва
Город Грозный (Аргун, Шали)
КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
от 13 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альберт
Альберт
Нет отзывов
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный
площадь Марии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
11 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
6 часов
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альберт
Альберт
Нет отзывов
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
Вы посетите Чегемское ущелье, где увидите малый и большие Чегемские водопады
Площадь Марии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 500 за всё до 6 чел.
Active «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Программа активного зимнего тура «Чарующий Кавказ» позволяет всем нашим гостям
г. Пятигорск
21 дек
28 дек
от 24 300 за 1 человека
Владикавказ в историях любви
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.7
3 отзыва
Владикавказ в историях любви
Приглашаем вас на экскурсию по одному из самых красивых городов на юге России
Шогенцукова / Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
29 дек
3 янв
12 янв
от 1 380 за 1 человека
Из Нальчика - в Северную Осетию
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Из Нальчика - в Северную Осетию
«Город мертвых», Дзивгисская крепость, Фиагдонский монастырь и горные ущелья за 1 день
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
15 600 за всё до 4 чел.
Путешествие по Приэльбрусью
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
17 отзывов
Путешествие по Приэльбрусью
Отправиться к могучему Эльбрусу и озеру Гижгит, увидеть город-призрак и совершить легкий трекинг
по договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
13 900 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия из Нальчика
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Горная Ингушетия из Нальчика
Проехать по Военно-Грузинской дороге и посетить один из самых загадочных регионов страны
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
16 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нальчике
ХОРОШО
🧭
ТАМ