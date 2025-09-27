Откройте Чечню в новом свете: от сияющих минаретов Грозного до футуристической мечети Аргуна и грандиозной «Гордости мусульман» в Шали.
Эта поездка подарит вам знакомство с культурой, традициями и архитектурными шедеврами региона, где история переплетается с современностью.
Описание экскурсии
В Грозном:
- мечеть «Сердце Чечни»
- храм Архангела-Михаила
- вертолётная площадка «Грозный Сити»
- проспект Путина
- мемориал Памяти и Славы
- Цветочный парк
В Шали:
Самая крупная мечеть в Европе — «Гордость Мусульман», названная в честь пророка Мухаммеда. Она может одновременно принимать до 30 000 человек, а с учётом прилегающей территории — до 100 000.
В Аргуне:
Мечеть, построенная в современном стиле хай-тек. Названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой.
Вы узнаете:
- как изменилась Чечня за последние 20 лет
- какие религии мирно сосуществуют в регионе
- чем Аргун заслужил звание города будущего
- какие традиции сохранились в республике и чем живёт современная Чечня
- как был построен комплекс «Грозный Сити» и что он символизирует
- а также интересные факты о храме Архангела Михаила и роли христианства в Чечне
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле. Тайминг зависит от вашего темпа
- Программа 10+
- Обязательно возьмите с собой паспорта и наличные деньги
- Дополнительные расходы: посещение вертолётной площадки — 100 ₽ за чел., обед — по желанию
- Просим соблюдать дресс-код и не надевать на экскурсию шорты и декольте
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Назначает турист в пределах города Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 824 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Много красивых мест. Посетили Грозный, Аргун и Шали. Побывали в трех мечетях (масштабы и красота мечетей впечатлили). Посмотрели Грозный с высоты птичьего полета и вкусно покушали. У
