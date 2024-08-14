Вы увидите столицу республики, где переплетаются мегаполис и патриархальный восточный город. Подниметесь на смотровую площадку Грозный-сити. Полюбуетесь мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман» в уютных Шали и Аргуне. И узнаете, как из провинциальной крепости Грозный стал индустриальным центром Кавказа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Грозный
Мы проедем по единственному в России проспекту Путина, заглянем в Цветочный парк. Поднимемся на смотровую площадку комплекса Грозный-сити и полюбуемся городом с высоты птичьего полета. Посетим главную мечеть республики — «Сердце Чечни». Прогуляемся по главной площади и по пешеходной улице Эсамбаева. И конечно, отведаем блюда национальной кухни.
Шали и Аргун
Затем отправимся в Аргун — небольшой, но такой уютный городок. Здесь мы посетим самую необычную и футуристичную мечеть Чечни — «Сердце Матери».
А напоследок — заедем в Шали. Увидим современные высотки, одна из которых стилизована под традиционную чеченскую башню. И «Гордость мусульман» — самую большую мечеть в Европе.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном Renault Duster и услуги гида. Время в пути до Грозного — около 2,5 часов
- Дополнительно оплачивается обед по меню и вход на смотровую Грозный-сити — 200 ₽ за чел.
- Экскурсия не предполагает посещения музеев, но мы будем заходить в мечети. Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики
- Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — свяжитесь с нами, возможно, мы сумеем провести экскурсию
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!Задать вопрос
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