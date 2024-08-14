Вы увидите столицу республики, где переплетаются мегаполис и патриархальный восточный город. Подниметесь на смотровую площадку Грозный-сити. Полюбуетесь мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман» в уютных Шали и Аргуне. И узнаете, как из провинциальной крепости Грозный стал индустриальным центром Кавказа.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Грозный

Мы проедем по единственному в России проспекту Путина, заглянем в Цветочный парк. Поднимемся на смотровую площадку комплекса Грозный-сити и полюбуемся городом с высоты птичьего полета. Посетим главную мечеть республики — «Сердце Чечни». Прогуляемся по главной площади и по пешеходной улице Эсамбаева. И конечно, отведаем блюда национальной кухни.

Шали и Аргун

Затем отправимся в Аргун — небольшой, но такой уютный городок. Здесь мы посетим самую необычную и футуристичную мечеть Чечни — «Сердце Матери».

А напоследок — заедем в Шали. Увидим современные высотки, одна из которых стилизована под традиционную чеченскую башню. И «Гордость мусульман» — самую большую мечеть в Европе.

Организационные детали