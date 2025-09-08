читать дальше расстояние от Нальчика до Грозного не близкое, но с рассказами нашего водителя-гида мы даже не заметили прибытие до места. Советую тем, кто любит комфорт, ценит свое время для получения огромной информации, беседы с приятным человеком и знатоком своего края и истории. Спасибо огромное тебе Казбек!

Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было, как у других туристов, что приезжали на больших автобусах. Да,