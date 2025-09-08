От футуристических линий до мраморных куполов — эта поездка покажет Чечню во всём её многообразии. Вы увидите три уникальные мечети — от современной в стиле хай-тек до самой большой в Европе. Взглянете на Грозный с высоты птичьего полёта и услышите истории о прошлом и настоящем региона.
Описание экскурсии
- Мемориал памяти и славы в Ингушетии — знаковое место края. Вы узнаете о важных памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия.
- Грозный — мечеть «Сердце Чечни», смотровая площадка «Грозный-Сити», цветочный парк и бульвар Эсамбаева.
- Аргун — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, первая в России с подобным дизайном.
- Шали — мечеть «Гордость мусульман», крупнейшая в Европе, облицованная белоснежным мрамором.
Примерный тайминг маршрута:
- Дорога до первой локации — около 3 часов.
- Посещение Грозного и обед — 3 часа.
- Дорога до Аргуна — 30 минут.
- Посещение мечети в Аргуне — 30 минут.
- Дорога до Шали — 30 минут.
- Посещение мечети в Шали — 1 час.
- Дорога обратно в Нальчик — около 3 часов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan, Toyota, Renault или аналогичной марки.
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку — 200 ₽ за чел. и обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
8 сен 2025
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было, как у других туристов, что приезжали на больших автобусах. Да,
Михаил
23 июн 2025
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на длительную поездку, всё было комфортно. Большое спасибо!
