ТК П. проводит ещё 5 экскурсий

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На внедорожнике на плато Бермамыт

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
Плато Бермамыт, бесспорно, не только одна из лучших панорамных площадок Кавказских Минеральных Вод, но и на редкость удивительное и прекрасное место.

С Бермамыта открывается нереально прекрасный вид на снежные хребты Большого Кавказа и на гигантский массив Эльбруса — высочайшей точки Европы с высотой 5642 м над уровнем моря 🌊 примерно с 30 км.

Плато Бермамыт красив в любое время года и при любой погоде.

Он способен очаровать каждого, кто хотя бы раз побывал здесь и никого не оставляет равнодушным.

Лучше один раз увидеть эти пронзительные пейзажи, чем сто раз о них прочитать, поверьте!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 11 100 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике на плато Бермамыт
На внедорожнике на плато Бермамыт
Начало нашего пути
Начинают путь на Бермамыт обычно из одноименного района в Кисловодске, асфальтовая дорога идёт над ущельем реки Березовки до поселка Элькуш. (наша компания расположена в городе Нальчик, поэтому с туристами готовы отправиться в путь даже из Нальчика). Путь пролегает по наклонённому в сторону севера плоскогорью. Великолепны здешние луга, особенно в начале лета. Несметное количество душистых горных цветов — белых, синих, желтых, они покрывают всё пространство до самого горизонта. Многие из них являются редкими и даже занесены в Красную книгу.
Так любим творческой интеллигенцией XIX века
Оба Бермамыта стали известны туристам и приобрели популярность ещё в первой половине XIX века. В Кисловодске можно было нанять проводника-извозчика, за немалую плату, конечно. С собой везли всё — дрова, самовар, тёплую одежду, чай, еду. Но эти сложности не смущали богатую курортную публику. Поездки на Бермамыт совершались ещё первыми отдыхающими на Кавминводах. М. Ю. Лермонтов написал здесь пейзаж с видом на Эльбрус. Здесь бывали А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). В кисловодском музее художника Н. Ярошенко экспонируется картина «Эльбрус с Бермамыта»; автор неоднократно посещал это место.
Невероятной красоты природа
Иногда на Бермамыте можно наблюдать так называемый Брокенский призрак. В облаках появляется радужный круг, внутри которого в увеличенном виде фигуры людей. «Призраки» эти не что иное, как увеличение тени фигур на фоне густых перистых облаков, расположенных на противоположной стороне восходящего солнца. Радужные круги возникают в силу дифракции (преломления и разложения в спектре) световых лучей кристалликами льда в перистых облаках.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
На внедорожнике на плато Бермамыт
На внедорожнике на плато Бермамыт
На внедорожнике на плато Бермамыт
На внедорожнике на плато Бермамыт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТК П.
ТК П.
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