ТК П. проводит ещё 5 экскурсий

Начало нашего пути

Начинают путь на Бермамыт обычно из одноименного района в Кисловодске, асфальтовая дорога идёт над ущельем реки Березовки до поселка Элькуш. (наша компания расположена в городе Нальчик, поэтому с туристами готовы отправиться в путь даже из Нальчика). Путь пролегает по наклонённому в сторону севера плоскогорью. Великолепны здешние луга, особенно в начале лета. Несметное количество душистых горных цветов — белых, синих, желтых, они покрывают всё пространство до самого горизонта. Многие из них являются редкими и даже занесены в Красную книгу.

Так любим творческой интеллигенцией XIX века

Оба Бермамыта стали известны туристам и приобрели популярность ещё в первой половине XIX века. В Кисловодске можно было нанять проводника-извозчика, за немалую плату, конечно. С собой везли всё — дрова, самовар, тёплую одежду, чай, еду. Но эти сложности не смущали богатую курортную публику. Поездки на Бермамыт совершались ещё первыми отдыхающими на Кавминводах. М. Ю. Лермонтов написал здесь пейзаж с видом на Эльбрус. Здесь бывали А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). В кисловодском музее художника Н. Ярошенко экспонируется картина «Эльбрус с Бермамыта»; автор неоднократно посещал это место.

Невероятной красоты природа

Иногда на Бермамыте можно наблюдать так называемый Брокенский призрак. В облаках появляется радужный круг, внутри которого в увеличенном виде фигуры людей. «Призраки» эти не что иное, как увеличение тени фигур на фоне густых перистых облаков, расположенных на противоположной стороне восходящего солнца. Радужные круги возникают в силу дифракции (преломления и разложения в спектре) световых лучей кристалликами льда в перистых облаках.