Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
На индивидуальной экскурсии по Чегемскому ущелью вас ждут захватывающие виды и уникальные места. Посетите Чегемские водопады, которые летом окружены цветами, а зимой превращаются в ледяные глыбы.
Загляните в мистическое село Эльтюбю, читать дальшеуменьшить
родину поэта Кайсына Кулиева, и узнайте о древних могильниках X века. Продолжите путь к леднику Шаурту, где сможете насладиться горным чаем и национальными сладостями. На обратном пути полюбуйтесь водопадом Абай-су и попробуйте минеральную воду из родника.
Экскурсия подходит для активных и любознательных путешественников, которые хотят избежать толп туристов и насладиться тишиной природы
Лучшее время для посещения Чегемского ущелья на внедорожнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя условия могут быть менее комфортными, поездка всё же возможна, но следует быть готовым к изменчивой погоде и более сложным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Село Эльтюбю
Древние могильники X века
Ледник Шаурту
Водопад Абай-су
Описание экскурсии
Завораживающее Чегемское ущелье
Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.
Ледник Шаурту и вкус горного чая
Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.
Кому подойдет экскурсия
Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.
Организационные детали
Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем ее за 5-6 часов.
Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком.
Еда и напитки не включены в стоимость.
При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 рублей.
При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Татьяна
Александр- невероятный гид, человек, который любит свой регион и который покажет такое кол-во безумно красивых мест, что нельзя будет не влюбиться в КБР. Когда Александр в сообщении написал «… очень читать дальшеуменьшить
хочется, чтобы несмотря на погоду, вы получили много положительных эмоций и увидели красные горы», поняла, что ему можно доверять на 100%, показал столько локаций, которых было больше по туру. Да, несмотря на то, что солнца не было, я безумно довольна поездкой, смогла перезагрузиться. Каждая локация с Александром- правда того стоит. Да, локации проходят по местам, которые идут дальше классический туристических мест и далее которых, как правило, не едут. А зря, здесь и находится вся красота региона. От души рекомендую. Александр влюбил в идею приехать в теплое время года с ночевкой в горах. В поезда к Чегемским водопадам с видом из авто люка-это вообще отпад! Столько эмоций) Спасибо за тур, все прошло просто невероятно!
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Людмила
Это был лучший град в нашей жизни)))) И горы, и вино, и еда, и изумительные местечки "за углом","за кустом","за поворотом", дополняющие узор ковра великолепных впечатлений.
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Оксана
В туре по КБР (в том числе на указанной экскурсии) с Александром мы провели три дня и две ночи. Это были запоминающиеся и интереснейшие дни. Если вы хотите увидеть секретные читать дальшеуменьшить
локации КБР, если вы хотите забраться на самые высокие горы, доступные не каждому, если вы хотите увидеть звезды и сделать фото на память, попробовать национальную кухню, услышать подробные и интересные истории про настоящее и прошлое КБР, то с Александром всё это реально. Особенно я благодарна за помощь с сыном. Ведь не везде можно пройти с ребёнком, а благодаря поддержке организатора, у меня всё получилось. Рекомендую 👍🫶
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Меленева
Поездка очень понравилась! Было просто потресающе! Летали на параплане, ехали по красивым местам, стояли под водопадом, забирались на гору, прекрасные виды, высоченные горы! Вкусная форелька из речки:) Отдельно отметить гида: лучшего у нас не было, очень интересно, везде с нами, всё показывал и рассказывал👍👍
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С
Светлана
Замечательная экскурсия, практически везде где мы были, никого кроме нас не было. Только горы, природа, красота вокруг. Очень рады, что взяли индивидуальный тур, посетили места, которые в автобусном туре не везут. Александр прекрасный собеседник, много рассказывал, увлечён своим делом.
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S
Svetlana
Александр профессионал своего дела! Умный, фактурный, веселый) интересный рассказчик. Выстраивает маршрут под туристов предлагая локации! Мы даже обзавелись его авторскими футболками, за что отдельное спасибо! Всем рекомендую замечательного гида))
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