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  3. Чегемское ущелье на внедорожнике!

Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день

Александр
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Александр – ваш гид
Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни.

А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.
От 7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!

Что вас ожидает

Завораживающее Чегемское ущелье
Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая
Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали

  • Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем ее за 5-6 часов.
  • Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
  • При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 рублей.
  • При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 февраля 2020
Очень яркие и незабываемые впечатления получили от поездки. Виды и красоты завораживают. Александр молодец во всех отношениях

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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