Лучшее время для посещения Чегемского ущелья на внедорожнике - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя условия могут быть менее комфортными, поездка всё же возможна, но следует быть готовым к изменчивой погоде и более сложным условиям.

На индивидуальной экскурсии по Чегемскому ущелью вас ждут захватывающие виды и уникальные места. Посетите Чегемские водопады, которые летом окружены цветами, а зимой превращаются в ледяные глыбы.Загляните в мистическое село Эльтюбю,

родину поэта Кайсына Кулиева, и узнайте о древних могильниках X века. Продолжите путь к леднику Шаурту, где сможете насладиться горным чаем и национальными сладостями. На обратном пути полюбуйтесь водопадом Абай-су и попробуйте минеральную воду из родника. Экскурсия подходит для активных и любознательных путешественников, которые хотят избежать толп туристов и насладиться тишиной природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающее Чегемское ущелье

Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая

Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали