1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«На комфортабельном джипе с кондиционером и мягкой подвеской вы отправитесь исследовать природные сокровища Карачаево-Черкесии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
«На рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
«На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным дорогам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым труднодоступным дорогам Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
«Наша экскурсия пройдет на внедорожнике — только так можно добраться на вершину»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Белые скалы - внедорожные туры
Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Начало: Нальчик
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
- ММария2 июня 2024Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ВВалерия24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ППетр31 марта 2024Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
- ООльга30 марта 2024Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
- ЛЛюдмила4 марта 2024Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
- ММарина26 февраля 2024Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
- ААнастасия7 февраля 2024Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Джиппинг»
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