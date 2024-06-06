Покататься на джипах в Нальчике

Найдено 11 экскурсий в категории «Джиппинг» в Нальчике, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на «Язык Тролля»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«На комфортабельном джипе с кондиционером и мягкой подвеской вы отправитесь исследовать природные сокровища Карачаево-Черкесии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
«На рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
«На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным дорогам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Приглашаем вас в путешествие на комфортабельном джипе, который способен проехать даже по самым труднодоступным дорогам Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
«Наша экскурсия пройдет на внедорожнике — только так можно добраться на вершину»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500 за всё до 4 чел.
Белые скалы - внедорожные туры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Белые скалы - внедорожные туры
Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за всё до 4 чел.
Дорога предков - внедорожные экскурсии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Начало: Нальчик
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
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    свою родину и работу человек. Лучшие локации с учетом нашего запроса, лучшие рекомендации мест по еде и кофе, интересный исторический экскурс (Азамат историк). Однозначно и единогласно рекомендуем!

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • В
    Валерия
    24 апреля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • П
    Петр
    31 марта 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный
  • О
    Ольга
    30 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
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    потрясающие впечатления. Самое главное что мы сделали, это полностью доверились вам. Погода в Нальчике непредсказуемая, но вы смогли подстроиться под наши условия. Мы погнались за солнцем в горах и вы нам его достали. Вы столько информации до нас донести, вот что значит гид, влюблённый в собственный край. Слушать вас одно удовольствие. Музыкальное сопровождение, гастрономическое знакомство с местной кухней и красота природы. . Это просто вау!!! Спасибо всем причестным!!! Создатели данного сайта и ведение обратной связи с туристами, стоит отдельно отметить. Всегда напомнят, подстраиваться под клиентов, уточнят впечатления. Спасибо это тоже дорого стоит. Однозначно рекомендую всем пользоваться услугами. Мне посчастливилось побывать на экскурсии с двумя вашими гидами. . Они бриллианты экскурсионного дела!! Александр Педан и Азамат, спасибо за возможность влюбиться в Кабардино-Балкарию…

  • Л
    Людмила
    4 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
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    в вашей компании. Удивительные места, история населения, комфорт передвижения, размеренность, еда, ваши рассказы, забота о нашем здоровье, сделали наш первый визит в КБР незабываемым! Спасибо!

    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!
  • М
    Марина
    26 февраля 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
    Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Джип-тур на «Язык Тролля»
  2. Чегемское ущелье на внедорожнике
  3. Джип-тур на плато Бермамыт
  4. Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
  5. Джип-тур на плато Канжол
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Джиппинг" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 9 500 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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