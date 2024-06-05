🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: По запросу 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

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🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

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🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом Начало: У вашего отеля в Нальчике 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды 5 727 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 8 часов 6 отзывов Полёт на параплане в окрестностях Нальчика Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике Расписание: ежедневно в 08:15 8 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями 8 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 24 отзыва Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан Начало: По договоренности 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением 19 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 12 отзывов Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье Начало: в вашем отеле 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 9 часов 44 отзыва Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик Расписание: воскресенье 10:00 2 500 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: вторник 10:30 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 221 отзыв Популярное предложение Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00 1 755 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 166 отзывов Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00 1 000 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 36 отзывов Популярное предложение Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты» Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками Начало: Назначает турист Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: по воскресеньям, в 9.00 2 250 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии Начало: Назначает турист Расписание: ежедневно в 10.00 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Чегемские водопады и озеро Гижгит Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва В Джилы-Су по самой красивой дороге в России Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 07:00 23 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🪂 На параплане Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане Начало: Площадь Марии от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: понедельник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🪂 На параплане Мини-группа 8 часов 1 отзыв Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды от 8 900 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик Расписание: В любой день недели 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Индивидуальная экскурсия на Голубые озера Начало: По договоренности Расписание: Смотрите свободные даты от 6 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Приэльбрусье - седьмое чудо России Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.