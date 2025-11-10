«Элекан-суу», урочище «Хумалан», смотровая площадка, «Язык Тролля», Башня Жабоевых и «Тыжынты-суу» — в программе насыщенной однодневной экскурсии.
Описание экскурсииПредлагаю вам отправиться в джип-тур по необычному маршруту, в ходе которого вы увидите несколько удивительных непротоптанных, диких мест. Вас ждет водопад «Элекан-суу», зажатый между скалами — поистине впечатляющее зрелище, которое пробуждает воображение и заставляет задуматься о силе природы, урочище «Хумалан», откуда открывается потрясающий вид на хребты Большого Кавказа, и другие не менее известные, живописные достопримечательности.
Ежедневно, начало в 8:00 или 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад «Элекан-суу»
- Урочище «Хумалан»
- Смотровая площадка
- Язык Тролля
- Башня Жабоевых
- Тыжынты-суу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Г. Нальчик, ул. Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 8:00 или 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
