За один день вы увидите сразу шесть пятитысячников, могучую Безенгийскую стену и водопад Тыжынты. Пройдёте по легендарному Языку Тролля и познакомитесь с историей древнего замка Жабо-Кала.
Это путешествие подарит не только захватывающие виды, но и прикосновение к духу гор, легендам и традициям местных народов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Безенгийское ущелье — одно из самых впечатляющих мест Кавказа, которое также называют «малыми Гималаями».
- Безенгийскую стену — хребет с шестью пятитысячниками из семи, расположенных на Кавказе.
- Мохнатый водопад (Тыжынты) — вода здесь выходит прямо из скалы.
- Язык Тролля — природный каменный выступ с захватывающими видами на горы.
- Древний замок Жабо-Кала — уникальное оборонительное сооружение 12–13 веков.
- Пейзажи на уровне облаков — альпийские луга, бурные реки, ледники и скалы, а также аутентичные сёла и горные дороги.
И узнаете:
- почему Безенгийскую стену называют крышей Кавказа.
- чем уникальны местные пятитысячники и почему сюда едут альпинисты со всего мира.
- зачем местные жители пьют воду прямо из скал — и в чём её сила.
- как появилось название водопада Тыжынты и почему его называют мохнатым.
- как жили горцы много веков назад и какие обычаи сохранились до сих пор.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Renault Duster, Niva Travel, УАЗ Patriot, Toyota Land Cruiser Prado или аналогичном. Дорога занимает 40–50 минут в одну сторону.
- Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе — от 400 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
21 ноя 2025
Спасибо нашему чудесному гиду Альберту за незабываемое путешествие по самому живописному ущелью Кавказа! Все прошло отлично:) Виды, еда, компания, рассказы на высшем уровне! Хотим теперь с Альбертом и на другие направления - Уштулу, Ингушетия:)))
Екатерина
3 ноя 2025
Очень удобно отправиться в путешествие когда ты без группы!
Ребят рекомендую, все четко, без
эксцессов.
Давно хотела съездить в это ущелье, даже не ожидала, невероятная красота 😍
Ребят рекомендую, все четко, без
эксцессов.
Давно хотела съездить в это ущелье, даже не ожидала, невероятная красота 😍
А
Александр
22 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за позитивные эмоции, приятные впечатления от поездки с экскурсоводом Альбертом. Человек знающий своё дело, не просто прокатил, показал, а с одушевлением, вызывая нескрываемый интерес у нас
