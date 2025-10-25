Мои заказы

«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров

За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Горы, ущелья, аулы — всё это Кабардино-Балкария. На один день вы забудете о городской суете и растворитесь в спокойствии природы.

Подниметесь к руинам покинутых селений, оцените горы-пятитысячники, пройдёте по тропе до «Языка тролля» и узнаете, что видели эти вершины.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Безенгийское ущелье и «Язык тролля»

Здесь вы увидите самые высокие Кавказские горы, где никогда не тает снег. Каменный выступ, зависший над пропастью, напоминает язык великана. Также вас ждут атмосферные горные качели. Рекомендую сфотографироваться!

Замок Жабоевых и заброшенные поселения

Заедем на другую сторону ущелья и прогуляемся к руинам постройки 12–13 веков. Это уникальный для республики средневековый замок, за прошедшие столетия обросший легендами. Его нередко называют «Замок людоеда». После посетим ещё пару покинутых аулов и поговорим об их печальной истории.

Высота 2000 и ароматный кофе

На машине заберёмся ещё выше — к поляне, с которой можно рассмотреть горы-пятитысячники. Высота обзорной площадки — 2000 метров. Здесь мы сварим кофе в турке, отдохнём и обсудим историю древних вершин. А после отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Кофе на вершине входит в стоимость, дополнительно по желанию оплачивается обед (по желанию можем заехать в кафе с местной кухней)
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания в городе Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я люблю удивлять людей, наглядно показывая им, какой он на самом деле — Кавказ. Не туристический, нет. А искренний. То, что спрятано внутри. Истинные люди, настоящие традиции, горы, куда не
читать дальше

доезжают туристы. Я гарантирую, что увидев наш край один раз, вы непременно вернетесь сюда снова! Это правда! На моём счету уже тысячи и тысячи километров горных дорог. Бессчётное количество эмоций и рассказанных легенд. Огромное число путешественников и столько же приключений и личных увлекательных историй.

Задать вопрос

Олеся
Олеся
25 окт 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Михаилом.
Отличные виды. Михаил знает прекрасно свой родной край и потайные места, где нет людей и открываются просто потрясающие виды на горный хребет. А пить кофе
читать дальше

на такой высоте в тишине и умиретворенности одно удовольствие. Михаил сварил вкусный кофе, рассказал много интересной информации о местном народе, исторических местах.
Также Михаил делает красивые фотографии, умеет находить хороший ракурс.
Идеальная экскурсия для тех, кто устал от толпы туристов и ищет индивидуальный подход. Мне все очень понравилось. Спасибо Михаилу за прекрасный день.

