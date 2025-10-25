Горы, ущелья, аулы — всё это Кабардино-Балкария. На один день вы забудете о городской суете и растворитесь в спокойствии природы.
Подниметесь к руинам покинутых селений, оцените горы-пятитысячники, пройдёте по тропе до «Языка тролля» и узнаете, что видели эти вершины.
Описание экскурсии
Безенгийское ущелье и «Язык тролля»
Здесь вы увидите самые высокие Кавказские горы, где никогда не тает снег. Каменный выступ, зависший над пропастью, напоминает язык великана. Также вас ждут атмосферные горные качели. Рекомендую сфотографироваться!
Замок Жабоевых и заброшенные поселения
Заедем на другую сторону ущелья и прогуляемся к руинам постройки 12–13 веков. Это уникальный для республики средневековый замок, за прошедшие столетия обросший легендами. Его нередко называют «Замок людоеда». После посетим ещё пару покинутых аулов и поговорим об их печальной истории.
Высота 2000 и ароматный кофе
На машине заберёмся ещё выше — к поляне, с которой можно рассмотреть горы-пятитысячники. Высота обзорной площадки — 2000 метров. Здесь мы сварим кофе в турке, отдохнём и обсудим историю древних вершин. А после отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Кофе на вершине входит в стоимость, дополнительно по желанию оплачивается обед (по желанию можем заехать в кафе с местной кухней)
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте проживания в городе Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я люблю удивлять людей, наглядно показывая им, какой он на самом деле — Кавказ. Не туристический, нет. А искренний. То, что спрятано внутри. Истинные люди, настоящие традиции, горы, куда не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
25 окт 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Михаилом.
