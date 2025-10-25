Горы, ущелья, аулы — всё это Кабардино-Балкария. На один день вы забудете о городской суете и растворитесь в спокойствии природы. Подниметесь к руинам покинутых селений, оцените горы-пятитысячники, пройдёте по тропе до «Языка тролля» и узнаете, что видели эти вершины.

Описание экскурсии

Безенгийское ущелье и «Язык тролля»

Здесь вы увидите самые высокие Кавказские горы, где никогда не тает снег. Каменный выступ, зависший над пропастью, напоминает язык великана. Также вас ждут атмосферные горные качели. Рекомендую сфотографироваться!

Замок Жабоевых и заброшенные поселения

Заедем на другую сторону ущелья и прогуляемся к руинам постройки 12–13 веков. Это уникальный для республики средневековый замок, за прошедшие столетия обросший легендами. Его нередко называют «Замок людоеда». После посетим ещё пару покинутых аулов и поговорим об их печальной истории.

Высота 2000 и ароматный кофе

На машине заберёмся ещё выше — к поляне, с которой можно рассмотреть горы-пятитысячники. Высота обзорной площадки — 2000 метров. Здесь мы сварим кофе в турке, отдохнём и обсудим историю древних вершин. А после отправимся в обратный путь.

