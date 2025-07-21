Безенги: замок, водопад и Язык Тролля

Хуламо-Безенгийское ущелье предлагает незабываемое путешествие, где можно насладиться природной красотой и историческими местами.
На комфортабельном автомобиле поднимитесь на высоту 1600 метров, чтобы сделать потрясающие фото на Языке Тролля. У Мохнатого водопада вы сможете отдохнуть, а в замке Жабоевых узнать о его богатой истории.
Экскурсия подходит для взрослых и детей с 7 лет, обеспечивая комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на ущелье
- 🏰 История замка Жабоевых
- 📸 Фото на Языке Тролля
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Тыжынты-Су (Мохнатый водопад)
- Замок Жабоевых
- Зуб Великана (Язык Тролля)
Описание экскурсии
- Тыжынты-Су (Мохнатый водопад). Вода здесь сочится прямо из скалы и стекает по покрытой мхом поверхности.
- Замок Жабоевых 12–14 веков. Вы узнаете, из чего он был построен и какими трагическими событиями полна его история.
- Зуб Великана или, как в народе его называют, Язык Тролля. Отсюда открывается панорама Хуламо-Безенгийского ущелья, а при ясной погоде можно увидеть и Безенгийский ледник. Вы сделаете эффектные фото и послушаете о великанах, живших в этих краях.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на пневмоподвеске (в машине всегда есть вода для вас).
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Вы подниметесь на высоту 1600 метров, учитывайте особенности своего здоровья.
- При желании на обратном пути можно заехать на минеральные горячие источники: 300 ₽ — общий бассейн, 1500 ₽ — отдельная кабинка.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Нальчике
Провела экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Марианна, и я ваш идеальный гид по Кавказу. Почему идеальный? Я родилась в самом сердце Кабардино-Балкарской Республики, в городе Нальчик. С ранних лет знала все тайны и истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
М
Маргарита
21 июл 2025
Безумно понравилось это путешествие. Марианна очень хороший человек, рассказчик. Я получила море эмоций от красоты природы. Было очень комфортно. Очень рекомендую!
Н
Наталья
20 июл 2025
Все просто замечательно! Марианна прекрасный расказчик,внимательный человек. Я получила не забываемые впечатления,они остануться со мной на долго. Прекрасные пейзажи!
Ю
Юлия
20 июл 2025
Я провела незабываемый день. Сложилось все погода, потрясающий комфортный гид, виды которые попадают красотой, вкусная еда.
Я пока еще там с Марианной) я вспоминаю где мы были и что я видела)
Входит в следующие категории Нальчика
